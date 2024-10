Moje chyba před gólem? Je mi to líto, i tak jsme pak měli na obrat, řekl Laci

Ale porážka vám jedno být nemůže, na Slavii v tabulce ztrácíte šest bodů. Jak teď situaci vnímáte?

Samozřejmě, že to na boj o titul vliv mít může. Ale sezona je dlouhá, budeme se snažit, uděláme maximum, abychom Slavii dohnali.

Jaké jsou příčiny porážky?

Náš špatný start. První minuta a gól. Měli jsme do zápasu vstoupit líp, být víc soustředění. Když dostanete takhle rychle branku a ještě ke všemu na Slavii, tak je jasné, že soupeř to pak bude mít jednodušší.

Po dvaceti minutách druhý gól a dlouho se to s vámi táhlo.

Myslím si, že jsme se z toho dostali. Měli jsme víc ze hry, dost šancí nejen na vyrovnání, ale i na otočení zápasu.

Co jste v poločase změnili?

Vyběhli jsme jako jiné mužstvo. Výrazně líp jsme je presovali, byli jsme lepší s míčem, kreativnější, z toho plynula i herní převaha.

Vyčítáte si situace před druhým Slavie, kdy jste hrál patou a míč získal Zafeiris, který vzápětí skóroval?

Je to pro mě těžké, vůči spoluhráčům je mi to líto. K fotbalu chyby patří, kdo jich udělá míň, tak vyhraje. Já to ještě moc neviděl, musím se podívat. Ale samozřejmě každou chybu soupeř v derby potrestá. Myslím si, že jsme poté ztrátě měli možná líp reagovat a zabránit té střele.

V první půli se zdálo, že vás slávisté předčili fyzicky, souhlasíte? Přitom jste na odpočinek a přípravu měli po Lize mistrů ve Stuttgartu o něco víc času než Slavia.

Já bych to tak neviděl. Možná váš pohled, že na tom byli líp fyzicky, vyplývá z toho, že nakopávají míče a s tím se moc dělat nedá. I my jsme v první půli měli šance. Kdyby je Birmančevič i Preciado proměnili, vypadalo by to jinak. Každopádně s těmi nakopávanými míči bychom si měli poradit líp.

Jste jeden z nejemotivnějších sparťanů, ale v závěru, kdy bylo derby nejvypjatější, už jste na hřišti nebyl. Jak jste to vnímal?

Je to derby, to se stává.