Liverpool vydal zákaz oslav v centru města. Město fanoušky prosí, aby zůstali doma, zatím nepříliš úspěšně

Liverpool Fanoušci fotbalistů Liverpoolu nadále nesmějí slavit první titul od roku 1990 v centru města. Tamní policie vydala v pátek toto nařízení platné do neděle poté, co příznivci "Reds" oslavovali v ulicích města druhý den po sobě, přestože v Anglii platí zákaz shromažďování či povinnost udržovat odstup. Informovala o tom agentura Reuters.

Třicetileté čekání Liverpoolu na ligové prvenství skončilo ve čtvrtek, kdy Manchester City podlehl Chelsea 1:2. Příznivci týmu poté vyrazili slavit ke stadionu Anfield, kde se jich sešlo několik tisíc, byť je od společných oslav odrazovalo nejen vedení města, ale rovněž kouč Jürgen Klopp.

V pátek příznivci „Reds“ vyrazili do centra, což policii vedlo k vydání zákazu shromažďování. Starosta Joe Anderson po zveřejnění záběrů z oslav fanoušky vyzval, aby se z titulu radovali doma. „Ty záběry mě znepokojují. Oceňuju, že fanoušci Liverpoolu chtějí slavit, ale prosím je, aby s ohledem na svou bezpečnost i bezpečnost ostatních šli domů a slavili tam. Covid-19 je pořád obrovským rizikem a naše město už kvůli této nemoci ztratilo příliš mnoho lidí,“ napsal Anderson na twitteru.

„Lidé se ptají, proč fanouškům nenařídíme, aby se rozešli, nebo proč jim to nezakážeme. Městské rady na to jednoduše nemají právo. Pokud víte o někom, kdo do davu chodí, napište mu a požádejte ho, aby šel domů,“ uvedl Anderson.



V Británii se novým typem koronaviru nakazilo přes 309.000 lidí. Na komplikace spojené s onemocněním covid-19 zemřelo v zemi více než 44.000 osob.