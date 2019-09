Rasismus, nebo součást hry? Ultras Interu schvalují bučení fanoušků Cagliari na svého hráče

Milán Poté, co vstřelil branku z pokutového kopu, se belgický útočník Interu Milán Romelu Lukaku upnul svým zrakem na hučící fanoušky Cagliari a nechápavě na ně zíral. Jeho spoluhráč Milan Škriniar se je snažil gestem utišit, přesto opičí skřeky pokračoval

Romelu Lukaku, jenž se v létě přestěhoval z Manchesteru United do Interu za 80 milionů eur (cca 2 miliardy korun), se stal dalším fotbalistou, na něhož tifosi spustili spršku rasistických pokřiků. Než urostlý fotbalista v zápase Serie A v Cagliari rozhodl v závěru z penalty o výhře hostů 2:1, dolehlo k němu z ochozů mimo jiné i rasistické hučení.

Went to Cagliari vs Inter. Pretty clear racist chants #Lukaku pic.twitter.com/9sLXZJXSbx — Rob Taylor (@KingShola4ever) September 1, 2019

Otevřený dopis od hlavní skupiny ultras milánského velkoklubu „Curva Nord“ na facebookové stránce však tvrdí, že fanoušci Cagliari ukázali šestadvacetiletému forvardovi formu „respektu“ a že Itálie nemá problém s rasismem. „Je nám líto, že jste si myslel, že to, co se stalo v Cagliari, bylo rasistické. Musíte pochopit, že Itálie není jako mnoho jiných severoevropských zemí, kde je toto téma skutečným problémem. Chápeme, že se vám to mohlo zdát rasistické, ale není to tak,“ vzkazuje Curva Nord ve svém prohlášení Belgičanovi.



„Forma respektu“?

„V Itálii je zapotřebí hodně zlepšit kulturu. Lidé by k soupeřům měli mít větší respekt a celkově by měli být ohleduplnější vůči těm, kdo dělají svou práci,“ řekl trenér Interu Antonio Conte na tiskové konferenci. „Slyšel jsem něco, co by na fotbale nikdy být slyšet nemělo. Bohužel k tomu pořád dochází,“ posteskl si po utkání slovenský obránce Milan Škriniar. Lukaku bezprostředně po utkání o incidentu mluvit nechtěl, s odstupem času se ale k inkriminovanému momentu vyjádřil na svém Instagramu.

„Dámy a pánové, je rok 2019 a my si všichni myslíme, že se jako hráči musíme sjednotit a konečně se tomu tvrději postavili, abychom tuto hru udrželi čistou a příjemnou pro všechny,“ vybídl širokou veřejnost rodák z Antverp. Skupina „Curva Nord“ je vůdčí skupinou příznivců Interu Milán, která své barvy povzbuzuje na severní tribuně legendárního stánku San Siro. Podle jejich příspěvku se snažili příznivci Cagliari pouze odpoutat pozornost hráče, jehož respektují.

Oslavy titulu (Inter Milán)

„V Itálii používáme některé způsoby podpory pouze jako pomoc našemu týmu a snahu učinit naše soupeře nervozními. V našem případě nejde o rasismus, ale o to hráče vykolejit. Jsme multietnická organizace fanoušků a vždycky jsme mezi sebou vítali hráče ze všech koutů světa. Hráče druhého týmu se ale snažíme vždycky odpoutat od utkání všemi možným prostředky, dělali jsme to v minulosti a pravděpodobně budeme i v následujících letech,“ napsali v prohlášení zástupci „Curva Nord“.

Každopádně fanouškovské jádro týmu ze Sardinie v minulosti už několikrát uráželo fotbalisty tmavé pleti. V dubnu to byl například útočník Moise Kean z Juventusu, rok předtím Blaise Matuidi.

„Je pravda, že obecně je v Itálii zapotřebí více vzdělání. Také jsem slyšel Carla Ancelottiho (současný trenér Neapole) si stěžovat na neustálé urážky na hřištích Serie A. Když jste v zahraničí, existuje větší respekt, fanoušci uvažují pouze o podpoře svého týmu,“ pronesl kouč milánského gigantu Antonio Conte. Inter po dvou kolech vede tabulku Serie A s plným počtem bodů a se skóre 6:1. A už 17. září bude na svém stadionu hostit v úvodním zápase skupiny F Ligy mistrů pražskou Slavii.