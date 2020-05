Real Madrid přišel před startem ligy o důležitého hráče. Jovič si zlomil patní kost

Madrid Útočník Luka Jovič si těsně před návratem Realu Madrid k tréninku zlomil patní kost na pravé noze a podle vyjádření klubu ho čeká zatím neupřesněná pauza. Léčba zranění, které si srbský fotbalista údajně přivodil doma při individuální přípravě, se ale může protáhnout až na tři měsíce.

Pro Joviče to není první problém, který si během koronavirové pauzy způsobil. V březnu dostal od vedení klubu povolení odcestovat za rodinou do Srbska, kde ale porušil karanténní nařízení a slavil v ulicích Bělehradu narozeniny své partnerky. Sklidil za to kritiku ve Španělsku i v Srbsku, kde ho navíc ještě čeká vyšetřování.



Po návratu do Madridu se stejně jako ostatní spoluhráči z Realu musel připravovat doma. Klub se k návratu do tréninkového centra chystá až v pondělí, ačkoli je otevření areálů povoleno už ode dneška. Liga ve Španělsku by podle informací médií mohla znovu odstartovat 20. června, vedení soutěže to ale zatím nepotvrdilo.