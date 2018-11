Real navrhuje top týmům odtržení od UEFA a založení vlastní Superligy

PRAHA Německý deník Der Spiegel přišel v pátek se zprávou, že 16 evropských klubů obnovilo myšlenku účastnit se po vzoru basketbalové Euroligy vlastní soutěže mimo současné fotbalové struktury s názvem Superliga. Impuls k opuštění Ligy mistrů, kterou pořádá Evropská fotbalová unie (UEFA), kvůli většímu výdělku dal ostatním týmům vítěz posledních tří ročníků Ligy mistrů Real Madrid. Kluby by tak zároveň vystoupily z UEFA.

Ve zmíněné šestnáctce, která by se mohla Superligy od roku 2021 účastnit, je i Bayern Mnichov. Der Spiegel totiž zveřejnil mailovou komunikaci, kterou Real Madrid řídí.

„Domnívám se, že tato liga přijde jeden den. Ale neptejte se mě, kdy,“ uvedl pro list Der Spiegel předseda Bayernu Mnichov Karl-Heinz Rummenigge.



Vedle Realu a Bayernu je dalších 9 týmů, které by v soutěži hrály pravidelně. Jedná se o FC Barcelona, ​​Manchester United, Chelsea, Arsenal, Manchester City, Liverpool, Paříž Saint-Germain, Juventus Turín a AC Milan.

Spolu s těmito 11 zakladateli evropského společenství by v první sezoně Superligy soutěž jako hosté hráli i fotbalisté Atlétika Madrid, Borussie Dortmund, Olympique Marseille, Interu Milán a AS Řím.

Der Spiegel také oznámil, že stejně jako v basketbalu existuje EuroCup, tak i Superliga by měla nižší soutěž, z níž by se do soutěže postupovalo.



V současné době rozděluje UEFA 32 klubům, které se probojují do základní fáze Ligy mistrů 2,04 miliardy eur, nejúspěšnější kluby vydělávají až 100 milionů.

Už dvacet let však špičkové evropské kluby uvažují o tom, že se osamostatní. Otázkou však je, jestli by v takovém případě hrály své domácí soutěže, či nikoliv.

„Dokud tu budu šéfem, BVB Bundesligu neopustí,“ odpověděl na otázku Spiegelu šéd Borussie Dortmund Hans-Joachim Watzke.