Ředitel O2 TV uklidňuje fanoušky: Na návrat ligy jsme připraveni. Videorozhodčí chybět nebude

Fotbalové fanoušky čekají klíčové hodiny. Během dnešního dne a především úterý budou zainteresovaní řešit možnosti dohrání první a druhé ligy. Důležitým partnerem pro Ligovou fotbalovou asociaci (LFA) a také Fotbalovou asociaci ČR (FAČR) je O2 TV Sport, který má spolu s ČT práva na vysílání nejvyšší tuzemské soutěže.

„Jsme připraveni. Fanoušci od nás dostanou fotbal v maximální možné kvalitě,“ hlásí v rozhovoru pro LN výkonný ředitel této televize Marek Kindernay.



LN Jak se díváte na rozjezd ligy z osobního pohledu člověka, který má rád sport?

Už mi živý sport opravdu hodně chybí. Musíme nyní všichni táhnout za jeden provaz, aby se liga zase rozjela. Návrat fotbalu bude mít i psychologický efekt. Lidé mají za sebou obtížné období, kdy neměli moc důvodů ke spokojenosti. A jestli obecně sport něco umí, tak radost především rozdávat.

LN A jak se na něj díváte coby šéf stanice, která z ní přenáší přenosy? Mnozí si řeknou, že O2 TV Sport na tom může slušně vydělat, když budou moct lidé sledovat fotbal jen v televizi.

Nejprve se musí pokračování sezony schválit. Všechny kluby by měly vyvinout maximální úsilí k tomu, aby se fotbal vrátil na ligové trávníky. Především s ohledem na fanoušky, kteří si zaslouží poznat šampiona a postupující do evropských pohárů. Uplynulé období bylo složité pro všechny, televize nevyjímaje. Máme závazky k našim divákům, kteří si nás platí, k obchodním partnerům. Není v našem zájmu, aby český fotbal přicházel o fanoušky. Samozřejmě mě mrzí, že diváci nebudou moci být přímo na stadionech, ale o to větší motivace je to pro nás, abychom zprostředkovali co možná nejlepší zážitek.

LN Jste v jednání s Ligovou fotbalovou asociací o případných úpravách finančních podmínek? Kluby nyní nemohou vydělávat na vstupném, vy máte v tomto ohledu velmi silnou pozici.

Intenzivně komunikujeme jak s Pragosportem, tak s Ligovou fotbalovou asociací. Společnost O2 je partnerem ligy, zároveň prostřednictvím exkluzivních vysílacích práv patří mezi největší investory českého fotbalu. Uvědomujeme si, že současná situace je složitá. I proto pomáháme s pořádáním zítřejšího ligového grémia, kde se spolupodílíme s LFA na využití odpovídajících prostor v O2 Universum, které splňují přísné hygienické normy i nařízení státních orgánů. I díky této aktivitě se tak zástupci všech profesionálních klubů mohou setkat bez větších omezení na jednom místě a hlasovat o nutném prodloužení sezony.

LN Mimochodem, kdy jste naposledy mluvil s Dušanem Svobodou, šéfem LFA?

S Dušanem Svobodou jsme v pravidelném telefonickém a písemném kontaktu, komunikace s asociací probíhá standardně.

LN Kolik musíte mít během zápasu na stadionu nutně lidí? A kolik lidí můžete „schovat“ mimo stadion do aut i přenosového vozu?

Pokud se nezmění nařízení vlády o shromažďování, je stanice O2 TV Sport připravena zapojit do výroby přenosů omezený počet osob. Přímo v prostoru stadionů by se pak pohybovalo maximálně 15 televizních pracovníků, jako jsou dva komentátoři, reportér, kameramani a další technici. Předzápasové studio by se přesunulo ze stadionu do O2 areny. Další specialisté obsluhují přenosový vůz, takže celkově to bude okolo 25 lidí. Náš divák se každopádně za všech okolností dočká přenosů v nejvyšší kvalitě.

LN Takže bude možno využít také VAR (video). To je otázka, jež zajímá nejen fanoušky, ale také kluby. Ty bez něj pokračovat nechtějí.

Díky moderním přenosovým vozům O2 může být nasazen i videorozhodčí. Pohyb v prostorách přenosového vozu bude probíhat ve speciálním režimu, splníme všechna hygienická nařízení. VAR je nadále naší prioritou, dokážeme zajistit potřebnou technologii, aby mohl být v budoucnu videorozhodčí na všech zápasech. Nabídku od nás dostala jak LFA, tak FA ČR.

LN Všichni řeší smlouvy s hráči, které jsou podepsané k 30. červnu. Jak je to se smlouvou na televizní práva? Může nastat problém, když se sezona protáhne do července?

Práva na ligu držíme do sezony 2021/22, na další dva ročníky máme opci. Jsme připraveni na všechny možné varianty, není pro nás problém dohrávat ligu v červenci. Samozřejmě se musíme připravit na vložená kola, bude to náročné, ale zvládneme to.