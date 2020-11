Rekordní zápas s ostudou. Ramos zahodil dvě penalty, postavil se za něj i trenér

Basilej Nebýt vyrovnávacího gólu střídajícího Gerarda Morena, byla by to se Švýcary místo oslavy velkého milníku ostudná blamáž. Ovšem ani remíza 1:1 Španělům náladu příliš nevylepšila. Nemohl přitom za to ani tak výsledek duelu v Basileji jako samotný oslavenec Sergio Ramos.

Čtyřiatřicetiletý kapitán v sobotní Lize národů nastoupil k 177. utkání za národní mužstvo, čímž překonal evropský rekord, který dosud náležel italskému gólmanovi Gianluigimu Buffonovi. Tento počin mohl stylově oslavit dvěma góly, místo toho vyšel naprázdno. A s ostudou.

Dvakrát se totiž postavil k zahrávání pokutového kopu a v obou případech selhal. První exekuce přišla na řadu v 57. minutě za nepříznivého stavu 0:1, kdy si penaltu vymohl sám Ramos, jehož hlavička trefila do ruky rozmáchlého Rodrigueze. Pokutový kop však zahrál až příliš profesorsky, z pomalého rozběhu zvolil přízemní střelu, kterou brankář Sommer skokem ke své pravé tyči vyrazil. Napravit své zaváhání mohl Ramos v 80. minutě, když Elvedi ve vápně podrazil Moratu, za což sudí Collum provinilce také po druhé žluté kartě vyloučil. Zkušený stoper, který do soboty v reprezentaci a Realu Madrid proměnil úctyhodných 25 penalt v řadě, však selhal znovu. Nejenže ji zahrával úplně stejně jako v předchozím případě, ale v zakončení si počínal ještě ledabyleji, takže Sommer s jejím chycením neměl sebemenší problém. Chvílí před první zahozenou exekucí přitom Ramos zachraňoval tým od zvýšení těsného švýcarského vedení, když na brankové čáře hasil hrubku gólmana Simona, jenž chtěl výběhem mimo šestnáctku odehrát nákop Švýcarů, ale míč nepochopitelně minul. Pochvaly za zachránění situace však za pár desítek minut vystřídalo rozčarování. I když reprezentační trenér Luis Enrique se svého nejzkušenějšího svěřence zastával. „Nebylo by spravedlivé Ramose kritizovat. I kdyby byly tři čtyři nebo i víc penalt, kopal by je všechny. Máme seznam exekutorů a Ramos je první. Zahrával by všechny penalty, dokud by byl na hřišti. Proměnil jich 25 po sobě, takže ho teď nebudeme kritizovat,“ citoval Enriqueho web Uefa.com. „Sergio Ramos je rozený vítěz a má zkušenosti, o kterých může člověk snít. Není třeba se neproměněnými penaltami trápit. Pokud by se postavil k další, skóroval by,“ podpořil spoluhráče obránce či záložník Sergi Roberto. Sám Ramos své selhání komentoval na Twitteru. „Tvrdě vybojovaný bod. Je čas se resetovat a bojovat o výhru v Seville. Nejde o chyby, které nás definují, ale o to, jak se soustředíme na další cíle,“ vzhlíží k úternímu duelu s Německem, v němž se rozhodne o vítězi skupiny. A Ramos by měl přidat další zářez svého rekordního výčtu utkání, maximum na světové scéně zatím drží se 184 starty Egypťan Ahmed Hassan.