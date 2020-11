Řím Italské fotbalové kluby Juventus a Neapol zvažují, že budou následovat příkladu Brém a neuvolní kvůli aktuální koronavirové situaci své hráče k reprezentačním povinnostem. Německý tým už ve čtvrtek oznámil, že na sraz pustí jen českého brankáře Jiřího Pavlenku, a to jen pro přípravný duel s Německem v Lipsku. Ostatní reprezentanti, kteří by museli vycestovat do zahraničí, povolení nedostanou.

Fotbal je zpátky. Návrat ligy okoření šlágr mezi Spartou a Plzní i výhody rozehraných klubů Podle listu Corriere dello Sport se představitelé italských klubů, které startují i v evropských soutěžích, obávají, že se fotbalisté v reprezentační pauze nakazí nebo skončí kvůli kontaktu s infekčními osobami v karanténě. Z případných absencí navrátilců z národních týmů má obavy také Inter Milán. Itálii čekají v Lize národů zápasy s Polskem a Bosnou a Hercegovinou.