V Polsku nečeká reprezentaci nic lehkého. Chceme udržet čisté konto, říkají hráči

PRAHA Uvědomují si, že by k dobrým výkonům z minulých zápasů měli v Polsku ještě něco přidat. „Chceme se soustředit na co nejvíc gólů. A nejlíp i na čisté konto. To je klíč číslo jedna, pak bychom rádi, aby se předvedená hra líbila i fanouškům,“ uvedl před čtvrtečním přípravným duelem v Gdaňsku fotbalový reprezentant Matěj Vydra.

Udržet nulu vzadu by pro národní mužstvo bylo výtečným úspěchem, významnou psychickou vzpruhou.

Polská ofenzíva budí zasloužený respekt.

Vždyť trio Lewandowski (Bayern, 15), Milik (Neapol, 4), Piatek (Janov, 13) se v probíhající sezoně postaralo dohromady o 32 branek v elitních soutěžích.

„Piatek vede tabulku střelců v Itálii, Milik válí v Neapoli, Lewandowski je top extratřída. Mají silnou generaci, viz třeba můj kamarád Piotr Zelinski. Hrával jsem s ním v primaveře v Udinese, ten se taky vypracoval na kvalitního hráče,“ vyjmenovával český ofenzivní záložník před odletem na sever Polska.



„O Piatkovi mi říkali kluci z Itálie. Má čuch na góly, dává je z každé situace. Nehraje v top klubu, přitom mu to tam padá, to je zajímavé. Jestli bude hrát, tak doufám, že zrovna v zápase s námi se mu dařit nebude,“ prohlásil levý bek Filip Novák.



V sychravém Gdaňsku nastoupí národní mužstvo ve čtvrtek v podvečer (výkop v 18 hodin) k poslednímu testu před klíčovým zápasem Ligy národů se Slovenskem, který se hraje v pondělí 19. listopadu.

„I když je to přátelák, tak myslím, že každý mezinárodní zápas je velmi důležitý. Určitě chceme navázat na ty dva předešlé se Slovenskem a na Ukrajině,“ prohlásil Matěj Vydra, který by si navíc přál zlepšení ve hře směrem dopředu.



„Třeba ve druhém zápase s Ukrajinou (0:1) nám chyběly góly, ačkoliv jsme na ně šance měli,“ uvědomuje si a očekává podobný průběh jako v Charkově. Poláci jsou dle něj podobným týmem jako Ukrajina - se silnými individualitami a dobrou prací s balonem.



Vydrův spoluhráč Novák připustil, že Polsko je asi nejtěžším soupeřem reprezentace během podzimního cyklu.

„Ale největším zápasem pro mě bude ten se Slovenskem. Potřebujeme se na ně dobře připravit, abychom pak podali ještě lepší výkon než u nich,“ dodal Novák.