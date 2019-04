VIDEO: Reprezentační brankář Anglie se v noci popral před barem, klub to vyšetřuje

Manchester / Praha Northumbrijská policie vyšetřuje pouliční bitku, která se v noci na pondělí udála ve městě Sunderland. Podle informací britských médií byl jednou z hlavních postav bitky gólman Evertonu Jordan Pickford. Problém s disciplínou ale neřeší jen liverpoolský celek.

Video bylo pořízené jen pár hodin poté, co Sunderland, jehož barvy dříve Pickford hájil, prohrál ve finále turnaje Checkatrade Trophy. „V pondělí, v čase 0:19 jsme obdrželi hlášení o tom, že na ulici Tunstall v Sunderlandu se odehrává nějaký incident, do něhož se zapojila větší skupina osob,“ napsala Northumbrijská policie. „Probíhá vyšetřování, aby se zjistily okolnosti tohoto střetu, a byli identifikováni ti, kteří se do potyčky zapojili. Nikdo nebyl vážně zraněn, stejně tak ani nedošlo k žádnému zatčení.“



Jordan Pickford involved in a bar brawl in Sunderland pic.twitter.com/86foG0UQIq — Football Fights (@footbalIfights) 2. dubna 2019

Everton také potvrdil, že událost vyšetřuje. „Klub byl o tomto údajném incidentu informován. Měl by se týkat jednoho z našich hráčů a my tuto záležitost bereme vážně,“ potvrdil liverpoolský tým.



Pro Pickforda by byla tato událost velkou komplikací. Ve svých pětadvaceti letech nasbíral 17 zápasů za národní tým, v Evertonu má pevné místo v sestavě a podle webu transfermarkt.de má hodnotu 40 milionů eur (1 miliarda korun).



Obránce Citizens ‚pařil‘ do ranních hodin

Trable s hráčem řeší i kouč Manchesteru City Pep Guardiola. Jeho svěřenec, obránce Benjamin Mendy, byl viděn v jednom z nočních klubů v půl čtvrté ráno – jen pár hodin předtím, než měl přijít na tréninkovou jednotku.

Trenér Citizens litoval, že se nejdražší obránce planety (52 milionů liber, tedy ) nesnaží obnovit svou kondici, protože byl delší dobu zraněný. Za posledních pět měsíců hrál v jediném zápase a návštěva nočního klubu jej může z plánů španělského manažera nadobro vyřadit.



Navíc v situaci, kdy byl Mendy Guardiolou kárán už v září, protože Francouz přišel na rehabilitaci o tři hodiny později, neboť byl večer předtím na zápase boxera Anthonyho Joshuy ve Wembley.



 Proof of Benjamin Mendy’s attendance at Club Liv in Manchester on Saturday night.



[Via @0161Darren]



Thoughts blues? 樂pic.twitter.com/5h9ZATXOTl — City Xtra (@City_Xtra) 2. dubna 2019

Tentokráte byl ale španělský kouč smířlivější. „Byl bych raději, kdyby se domů vrátil dříve, ale já nad hráči nemám kontrolu. Jsou dost staří na to, aby věděli, jak se chovat. Nejsem jeho otec,“ prohlásil Guardiola.



Na následnou otázku reportéra, zda se cítí z konání svého svěřence frustrovaný, odpověděl Španěl záporně. „Nejsem frustrovaný. Jsem klidný člověk. Možná to nevypadá, ale spalo se mi docela dobře,“ usmál se.