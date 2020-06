Restart Premier League se blíží, ale pořád nevíme, jaká budou opatření, diví se Vydra

BURNLEY/PRAHA Dvěma dohrávkami se 17. června k restartu fotbalové sezony přidají také v Anglii. Osmadvacetiletý útočník Burnley Matěj Vydra se podivuje nad tím, že týmy stále mají minimum informací, jak budou nutná koronavirová opatření související s pokračováním soutěže vypadat.

„Zaplaťpánbu že nás už brzy čekají přípraváky a příští týden i ligové zápasy. Vůbec ale nevím, jestli pocestujeme na zápasy den předem, nebo v den utkání, jaká budou opatření a omezení na stadionech a podobně,“ říká pro LN jeden ze dvou Čechů aktuálně působících v Premier League.



Lidovky.cz: Vyhrál jste anketu o gól měsíce února, začal jste víc nastupovat i dávat branky, Burnley stoupalo tabulkou... a najednou přišla koronavirová pauza. Takže v nejméně vhodnou dobu?

Těžko říct, ale moc mi to do karet, pravda, nehrálo. Nastoupil jsem čtyřikrát za sebou, z toho dvakrát v základní sestavě, a vstřelil jsem dva góly. K tomu se na zhruba šest týdnů zranil jeden z našich útočníků Jay Rodriguez, takže to vypadalo, že budeme z útočníků zdraví jen já a Chris Wood, díky čemuž jsem mohl dostávat víc prostoru. Teď se situace zase změnila, tak uvidíme, co se bude dít.

Lidovky.cz: Jak jste pauzu strávil? Stihl jste se vrátit domů?

Do Česka jsem se nevracel. V klubu nám říkali, ať zůstaneme v Anglii, protože nevíme, jak dlouho se nebude hrát. Nakonec to trvalo devět deset týdnů, než jsme začali trénovat společně po skupinkách. Škoda že jsem se do Česka nedostal, byla by to krásná dovolená uprostřed sezony, ale naštěstí jsem tu měl přítelkyni a malou dcerku, tak jsem mohl dohánět společný čas, když jsem s nimi nebyl, zvlášť při porodu a týdny po něm.

Lidovky.cz: Jaká opatření jste museli dodržovat?

Byl jsem trochu zaskočený, že se tady do obchodu nebo venku nemusí nosit roušky ani rukavice. Jinak pravidla byla podobná, tzn. vycházení ven jen jednou za den, dvoumetrové rozestupy, stýkání maximálně s rodinou.

Lidovky.cz: Jak jste se nařízením musel přizpůsobit?

Klub nám řekl, ať si týden dva od fotbalu odpočineme. Potom nám od trenérů chodily týdenní plány, jak máme individuálně trénovat a co máme dodržovat. Poslali nám hodinky s GPS, aby viděli, kolik jsme toho během přípravy naběhali. Bylo to divné trénovat takhle individuálně, běhat sám venku není jednoduché, ale jsme za to placení a museli jsme to nějak překonat. Myslím, že každý uvítal, když jsme se pak mohli vrátit ke společnému trénování, i když to bylo nějaký čas jen po skupinkách. Zaplaťpanbůh, že brzy nás čekají i přípraváky a 17. června začínají ligové zápasy.

Lidovky.cz: Co nálada v klubech a mezi fanoušky? Jiří Skalák mi říkal, že si nikdo nepřipouštěl, že by se sezona nedohrála...

Myslím, že v Premier League chtěly všechny kluby sezonu dohrát. Přece jen, lítají v tom obrovské peníze, hodně se řešila televizní práva. Diskuse fanoušků jsem moc nesledoval, spíš jsem řešil, abychom já a rodina byli zdraví, a čekal jsem, co se bude dít, kdy se zmírní opatření a budeme se moct vrátit k fotbalu. Jsem rád, že se to už konečně rozjede, nás čeká první zápas dvaadvacátého s Manchesterem City.

Lidovky.cz: Návrhy a plány na pokračování se však stále měnily a ani nyní zdaleka není všechno jasné. Jaké máte nejnovější informace ohledně termínové listiny, míst zápasů a opatření, za nichž se bude hrát?

Všech devět kol plus dvě dohrávky se má stihnout do šesti týdnů a k odehrání utkání stačí, když máte v týmu patnáct zdravých hráčů, zase ale povolili pět střídání za zápas. Zrovna dneska (v pondělí) jsme se bavili s klukama o venkovních zápasech a jak na ně budeme jezdit. V autobusech máme stolečky se čtyřmi místy okolo, a jelikož každý asi bude muset mít svůj, vypadá to, že budeme jezdit minimálně dvěma autobusy. To je jediné, co jsem se dozvěděl.

Lidovky.cz: Většina zápasů se má hrát na hřištích domácích celků, bez diváků, ale největší šlágry se zřejmě odehrají na neutrální půdě, aby se zabránilo davům fanoušků kolem stadionů. Je ale vůbec reálné přimět v Anglii desetitisíce fandů sedět doma?

Když to vezmu třeba z pohledu Liverpoolu, který může hned v úvodním hracím týdnu získat po 30 letech titul, nedokážu si představit, že by se těch padesát tisíc fanoušků místo na Anfield Road nesešlo jinde, třeba za branami stadionu, nebo nevyrazilo slavit do ulic. Četl jsem, že starosta Liverpoolu a šéf policie se dokonce obávají toho, co se bude dít. Taky v novinách obdivně psali o vysílání zápasů v autokinech, tak třeba zkusí vymyslet něco podobného.

Matěj Vydra přispěl gólem k výhře Burnley



Lidovky.cz: Zaznívají rovněž hlasy, že takhle dohrávaná soutěž bude z řady důvodů neregulérní. Co si o tom myslíte?

Můj názor je, že kde jinde než v tréninkovém centru budou týmy chráněny před nákazou. Kluby vynaloží veškeré prostředky, aby všichni byli v bezpečí, vše bylo dezinfikováno a opatření dodržena. S tou regulérností těžko říct. Když se to bude hrát na příslušných stadionech domácích týmů, budou tomu scházet jedině diváci. Nejvíc na to budou nadávat asi kluby hrající o záchranu, kterým by fanoušci zřejmě docela pomohli, a jelikož nemají tak široké kádry, pět střídání pro ně nebude takovou výhodou jako v týmech, které mají dvacet skvělých hráčů. Naštěstí my jsme desátí s 39 body, takže bychom měli mít záchranu jistou.

Lidovky.cz: V anglickém fotbale se asi točí takové peníze, že se musí udělat vše pro to, aby se hrálo, že?

Největší obavy jsou kvůli televizním právům, ve kterých jde o sakra velké peníze. Z této strany byl i největší tlak, aby se sezona dohrála. Ještě že se bude pokračovat, nevím, co by se stalo, kdyby ne. Kdo by sestupoval, kdo by získal titul, jestli by se peníze za vysílací práva nemusely vracet... Takhle bude všech 92 zbývajících zápasů v televizi, čemuž se přizpůsobilo i vysílání. Dlouho neměli fanoušci na co koukat, a teď to bude slušně napěchované.

Lidovky.cz: V anglických klubech už proběhlo několik vln plošného testování hráčů a pracovníků klubů, které odhalilo něco přes desítku pozitivních, mezi nimi byl i váš asistent trenéra. Co se s nimi a jejich kluby pak děje?

Vládní nařízení v Anglii říká, že pozitivně testovaný musí zůstat sedm dní v domácí karanténě. Pak je testován znovu, a pokud je negativní, může se vrátit k týmu, který zatím dál trénoval. Je dobře, že se nemusí izolovat celý tým. Ale pokud by bylo pozitivních třeba pět hráčů v jednom týmu, nevím, jak by se postupovalo.

Lidovky.cz: Sleduje Anglie, jak probíhá restart soutěží v jiných zemích? Většina se postupně rozjíždí, což vypadá optimisticky...

Řekl bych, že Anglie sledovala především, jak se restart povede v Německu, kde se začalo nejdřív. Je vidět, že to nějak přece jen funguje, a od toho se zřejmě budeme chtít odpíchnout i tady v Anglii.

Lidovky.cz: V Burnley pokračování sezony asi vítáte, když jste se dostali do klidného středu tabulky, že?

Ono to dokonce vypadá, že máme šanci na poháry, což je pro malý klub, jako jsme my, výborné. Uvidíme, kde budeme na konci, hlavně ale chceme sezonu dohrát důstojně, nasbírat co nejvíc bodů. Jsme rádi, že nemusíme přemýšlet o záchranářských starostech.

Lidovky.cz: Co vaše osobní ambice? V minulé sezoně a na podzim této jste moc nenahrál. Co v tom vězí?

To nevím. V útoku se ustálila dvojice Woods–Barnes, šlapalo jim to, a tak nebyl důvod to měnit. Teď nás čeká náročný program, tak uvidíme, jestli sestava zůstane stálá, nebo nás trenér bude měnit. Chci pokračovat ve výkonech zpřed pauzy a doufám, že se na hřišti ukážu co nejvíc.

Lidovky.cz: Smlouvu máte v Burnley ještě na rok. Budete ji chtít dodržet, nebo se poohlížíte po přestupu jinam, kde byste oživil svou kariéru a opět se rozstřílel? I kvůli možnosti účasti na Euru, které bylo posunuto na příští léto.

Těžko teď říct. Uvidíme, jak to v létě vůbec bude: kdy se otevře přestupové okno, jaké budou mít v klubu plány, jestli se nezmění jeho ekonomika a možnosti… Nyní tomu nechávám volný průběh a soustředím se na boj o místo v sestavě.