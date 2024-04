Berbrovi obhájci navrhli zproštění viny. Snažili se rozbít verzi státního zástupce

Pátek byl posledním dnem, kdy obhájci i obžalovaní mohli pronést poslední řeči. Soudci předpokládají, že rozsudek vynesou v červnu.

Přítomný byl i Roman Berbr, který jako jediný z obžalovaných chodil na každé jednání soudu.

Podruhé za sebou dorazil i bývalý sportovní ředidel vyšehradského klubu Roman Rogoz, kterému státní zástupce Jan Scholle navrhl nejvyšší trest, protože je v současné době v podmínce za jiný delikt: 7,5 roku vězení a 350 tisíc korun pokutu.

Berbrovi o půl roku kratší vězení a pokutu 5,5 milionu korun. Třetím obžalovaným, kterému Scholle navrhl nepodmíněný trest vězení, je funkcionář Michal Káník. I on přišel přednést svou závěrečnou řeč.

„Žádná zločinecká organizovaná skupina neexistovala. Žádné faktury jsem s Berbrem neřešil. Návrh státního zástupce považuji za neadekvátní,“ prohlásil Káník, který poté ze soudní síně odešel.

Státní zástupce Jan Scholle během líčení v březnu prohlásil: „Obžalovaný Káník se v přípravném řízení doznával, ale v hlavním líčení z toho postupně vycouvával. Proto navrhuji nepodmíněný trest v délce šesti let a osmi měsíců a peněžitý trest.“

Někdejší místopředseda fotbalové asociace Roman Berbr (vlevo) se svými obhájci přichází k plzeňskému soudu, kde je hlavním obžalovaným v rozsáhlé korupční kauze.

Všichni tři obvinění podle Scholleho patřili mezi členy organizované zločinecké skupiny. Proto jeho návrh mluví o nepodmíněných trestech. Čtvrtý obžalovaný, někdejší sudí Michal Grímm, má status spolupracujícího obviněného a od soudu obdržel podmínku a peněžitý trest.

Roman Berbr poprvé neseděl u svého advokáta Michala Sýkory na polstrované židli. Všechny tři za stolkem totiž vedle Sýkory obsadili další dva obhájci Lukáš Bohuslav a Tomáš Gřivna. Na Berbra tam už místo nezbylo. Proto Berbr usedl na tvrdou dřevěnou lavici v jejich blízkosti. Advokáty pozorně poslouchal. Občas něco sledoval v mobilu, jednou si kapesníkem otíral levé oko.

Obhájci bývalého nejmocnějšího muže v českém fotbalu se svými vystoupeními snažili rozbít verzi státního zástupce.

Advokát Lukáš Bohuslav zopakoval to, s čím přišel už loni na podzim. Tvrdí, že zákonu neodpovídají schválené dohody o vině a trestu čtyř obžalovaných, kteří se na podzim před soudem ke všemu přiznali, dohodli si tresty se státním zástupcem, a soudci je pak schválili.

„Jsou rozpory v tom, co bylo dohodnuto a nakonec schváleno soudem. Domníváme se, že nebyla dodržena základní podmínka týkající se tehdy obžalovaných, teď už odsouzených. Ze strany soudu nezazněly zásadní otázky. Třetí sada námitek se týká toho, že ti, co uzavřeli dohody o vině a trestu, byli nejprve vyslechnuti jako obžalovaní. Po schválení dohod o vině a trestu byli následně vyslechnuti jako svědci,“ argumentoval advokát Bohuslav.

Téměř hodinu a čtvrt pak mluvil Michal Sýkora, který byl s Berbrem zatím u všech jednání. Rovnou řekl, že jeho závěrečná řeč bude pro státního zástupce nepříjemná, že bude kritický. Podle něj použil státní zástupce řadu spekulací, polopravd, řečnických otázek a floskulí.

Návrhy trestů státního zástupce Roman Berbr, bývalý místopředseda FAČR

Za podplacení, pomoc k podplacení, zpronevěru, účast na organizované zločinecké skupině: 7 let vězení, pokuta 5 550 000 korun Roman Rogoz, bývalý manažer Vyšehradu

Za podplacení, pomoc ke zpronevěře, účast v organizované zločinecké skupině: 7,5 let vězení, pokuta 350 000 korun. Michal Káník, bývalý fotbalista a funkcionář

Za pomoc k podplacení, pomoc ke zpronevěře, účast v organizované zločinecké skupině: 6 let a 8 měsíců vězení, pokuta 504 000.

„Je důležité přísně rozlišovat, co je tvrzeno, co je důkazy prokazováno i co má klienta poškodit, aniž by o tom existoval důkaz. Považuji za vysoce manipulativní, že státní zástupce mluví o ovlivněných zápasech, které ale obžalovanému Berbrovi nejsou kladené za vinu. Tři odposlechy, se kterými obžaloba pracuje, jsou z jiné doby, než zápasy, které jsou předmětem obžaloby,“ tvrdí Sýkora.

Ten nakonec dlouze zdůvodňoval, proč by soud neměl brát za prokázané skutky, za které chce státní zástupce trest pro Berbra. „Za celou dobu se neobtěžoval zjistit, kolik má plzeňský fotbalový svaz skladů,“ prohlásil advokát ke zpronevěře peněz z plzeňského svazu, ze které je Berbr obviněn.

Právě o údajné zpronevěře a vyvedení peněz z Krajského fotbalového svazu v Plzni a také organizované zločinecké skupině mluvil po polední přestávce třetí z advokátů Gřivna. Obžaloba Berbra viní z toho, že byl její hlavou.

Gřivna přesvědčení státního zástupce o organizované zločinecké organizaci, ve které měl být vedoucí Berbr, striktně odmítá. „Těžko prokazovat něco, co není,“ prohlásil.

Ke pronevěře prodnesl:

„Úmysl Romana Berbra nikdy nesměřoval k přisvojení si věci. Jeho zájmem bylo získat svazu co nejlepší hodnotu protiplnění, tedy vybavení pro rozhodčí, fotbalové míče. I kdybychom akceptovali, že s nimi nakládal zvláštním způsobem - podle účetnictví, to podle našeho názoru nemá význam. Obžalovaný nakoupil od někoho jiného, než na koho nakonec zněla faktura. Skutečně tím došlo k přisvojení si cizí věci nebo ke škodě, nebo tomu byl nucen okolnostmi? Nebo zvolil neadekvátní prostředek?“ shrnul obhájce.

Podle něj policie neudělala ve skladech pořádnou inventuru. Připomněl, že Berbr pořídil přes vietnamského prostředníka hrací a tréninkové míče vyrobené v Pákistánu. „ Míče se tak pořídily levněji, než v kamenných obchodech. Berbr ušetřil svazu asi dva miliony korun,“ zdůraznil obhájce.

Ten navrhl plné zproštění Berbra obžaloby s tím, že nebylo prokázáno, že se žalovaný skutek stal.

Ke slovu by se pak měl dostat i Berbr.

Pokud využijí možnosti posledního slova i čtyři obžalovaní, kteří jsou dnes u soudu, jednání se protáhne zřejmě do večera.

Jak celá kauza začala

Případ začal zatčením Berbra a dalších dvaceti rozhodčích, delegátů a funkcionářů v říjnu 2020.

Berbr do té doby vykonával funkci místopředsedy asociace, ale fotbalu v Česku fakticky vládl. Vedle obvinění z ovlivnění zápasů čelí také skutku, že podvodným jednáním společně s dalšími obviněnými připravil Plzeňský krajský fotbalový svaz, jehož byl šéfem, o více než 2,32 milionu korun.

Berbr několik měsíců pobýval ve vazbě, stejně jako Rogoz, někdejší sportovní ředitel Vyšehradu. Do vazby soud poslal také rozhodčího Grímma a bývalého prvoligového hráče Káníka.

Podle obžaloby se korupce týkala v květnu a červnu 2019 pěti zápasů Vyšehradu v třetí lize a poté v srpnu utkání v druhé nejvyšší soutěži. Státní zástupce viní obžalované z ovlivňování výběru hlavních sudí pro zápasy, z uplácení a přijímání úplatků v řádech desítek tisíc až po více než stotisícové částky za ovlivnění průběhu zápasu.

Grímm později získal status spolupracujícího obviněného. Od soudu vyvázl s půlroční podmínkou a pokutou 198 tisíc korun.

Trest zná také delegát Miroslav Skála z Plzeňska. Dohodl se na osmiměsíční podmínce s dvouletou zkušební dobou, peněžitém trestu 48 tisíc korun a čtyřletém zákazu výkonu funkce delegáta.

Dalším odsouzeným je Petr Tarkovský, který však s fotbalem nemá nic společného. Soud mu za legalizaci výnosů z trestné činnosti z nedbalosti uložil osmiměsíční trest se zkušební lhůtou 18 měsíců a pokutu 55 tisíc korun.

Někdejší sudí Marek Janoch dostal podmíněný trest na osmnáct měsíců, pokutu 350 tisíc korun a čtyřletý zákaz činnosti. Přiznal se k přijetí úplatků za potenciální ovlivnění zápasů v třetí lize.