Křivda, šok. Obžalovaní rozhodčí v kauze Berbr a spol. vinu odmítají

Před měsícem státní zástupce Jan Scholle navrhl rozhodčím, delegátům a dalším činovníkům obžalovaným v aféře s ovlivňováním zápasů ve prospěch Slavoje Vyšehrad pokuty, k tomu podmínečné tresty odnětí svobody a zákazy působení ve fotbale

Tresty kolem sedmi let vězení, milionové pokuty a zákazy dalšího působení ve fotbalovém dění chce obžaloba pro bývalého místopředsedu asociace Romana Berbra, někdejšího vyšehradského sportovního manažera Romana Rogoze a bývalého fotbalistu a funkcionáře Michala Káníka.

Rogoz a Berbr se svými závěrečnými projevy před soud teprve předstoupí. Většina souzených vinu v pondělí odmítla podobně jako při výsleších.

„Žádný úplatek jsme nepřijal, nenechal jsem si ho slíbit. Utkání jsem neovlivnil a odřídil jsem ho podle svého nejlepšího vědomí a svědomí,“ prohlásil ve své závěrečné řeči Zdeněk Koval.

Miloš Vitner zdůraznil, že obvinění ze 16. října 2020 mu změnilo život. „Byl jsme obviněn, že jsem měl za úplatek ovlivnit utkání. Dosud mi nebylo sděleno, jakým způsobem jsem se měl trestného činu dopustit. Nejdříve jsem byl obviněn, že jsem za úplatek přijal, v obžalobě bylo, že jsem si ho nechal slíbit. Dosud mi není jasné, z čeho obžaloba vychází,“ podivil se Vitner.

„Nikde není důkaz, který by mě usvědčoval. Co je mi kladeno za vinu se nestalo. Jsem člověk, který si žil a žije normální život. Jsem pracovitý, mám kolem sebe spoustu lidí, kteří si mě váží. Je to pro mě velká křivda. Šok pro člověka, který nic neudělal. Jsem nevinný a žádám, abych byl v celém rozsahu zproštěn. Fotbal je mojí celoživotní vášní, koníčkem. Ve fotbale jsme byl vážená osoba,“ vypočítal soudcům Vitner.

Že se nestalo to, co mu klade státní zástupce za vinu, zdůraznil i fotbalista Martin Uvíra. Ten řekl, že peníze od Romana Rogoze měly být motivační částkou k jeho přestupu. „Ovlivňování zápasů se mě netýká, já do celého případu nezapadám. Policie seskládala příběh, který neexistuje. Tenhle případ ovlivňuje i moje podnikání,“ prohlásil nyní u soudu Uvíra.

Soudci Okresního soudu Plzeň-město chtějí rozsudek vynést do prázdnin. Podle státního zástupce byli čtyři hlavní obžalovaní členy organizované zločinecké skupiny. Roman Berbr navíc čelí obžalobě ze zpronevěry peněz v Plzeňském krajském fotbalovém svazu. I on všechna obvinění odmítá.

Soud se případem zabývá už více než rok. Z původních 21 obžalovaných fyzických osob a klubu Slavoje Vyšehrad se čtyři souzení ke všemu před soudem přiznali a dohodli si se státním zástupcem podmíněné tresty, pokuty a zákazy působení ve fotbale.

Soud tyto čtyři dohody o vině a trestu schválil. S podmínkou tak vyvázl i bývalý rozhodčí Tomáš Grímm, s Berbrem, Rogozem a Káníkem hlavní obžalovaný.

Policistům řekl i to, co původně nevěděli. Získal status spolupracujícího obviněného, své přiznání pak zopakoval i před soudem.