Berbr mluvil hodiny, vinu odmítl. Obžaloba nechápe fotbalové prostředí, řekl

Berbr poprvé veřejně mluvil od chvíle, kdy byl 16. října 2020 zadržen a tři měsíce strávil ve vyšetřovací vazbě.

Spolu s Berbrem je obviněno dalších dvacet osob včetně bývalého vyšehradského sportovního ředitele Romana Rogoze a právě klubu Slavoj Vyšehrad.

K Okresnímu soudu Plzeň - město dorazil Berbr v úterý krátce před devátou hodinou. Před začátkem výslechu poprosil, jestli může při výpovědi sedět vedle svého advokáta, pak začal číst z připravených listů a mimo jiné vysvětloval strukturu fotbalové asociace.

Dále mluvil o jednotlivých bodech obžaloby a všechna obvinění opakovaně a důrazně odmítal.

„Neexistovala skupina rozhodčích řídících zápasy na zakázku, nebyl jsem žádnou hlavou ničeho. Dlouhodobě jsem bojoval proti sázkám,“ hájil se Berbr. „Odmítám komplexní žalobu. Odmítám zločineckou organizaci. Ve fotbale žádná neexistovala.“

Chvíli před polednem soud nařídil přestávku, po které Berbrova výpověď pokračovala ještě asi hodinu. Krátce pak promluvil i jeden z dalších obžalovaných, bývalý rozhodčí Robert Hájek.

Soud bude pokračovat ve středu dopoledne a pak i v dalších dnech. Výpověď hlavního obžalovaného byla nicméně ze všech nejočekávanější.

Vinu odmítl u soudu už při prvním jednání v pondělí, v úterý pak na svém trval i dál.

„Co se snaží žaloba prezentovat jako trestný čin, svědčí o nepochopení fotbalového prostředí,“ řekl. „Bylo by dobré na celou problematiku nahlížet objektivně. Za celou dobu, co jsem byl místopředseda svazu, jsem žádné peníze ani úplatky v jakékoli formě nedostal.“

Než po několikahodinovém sezení skončil, uvedl, že nebude dál vypovídat a odpovídat na další otázky.

„Nevylučuji nicméně, že výpověď v dalším průběhu jednání doplním. Žádám soud, aby další dny projednával v moji nepřítomnosti,“ zdůraznil.

„Bude mi sedmdesát, padesát let pracuji, přes třicet let podnikám, s bratrem jsme zdědili nemalé prostředky od amerických příbuzných. Kolik mi zbývá aktivního života, co se ještě stane?“ zeptal se na závěr.

Státní zástupce pro Berbra navrhl sedmileté vězení a pokutu ve výši šesti milionů korun.

Nepodmíněné tresty navrhl také někdejšímu sportovnímu manažerovi Slavoje Vyšehrad Romanu Rogozovi (rovněž sedm let) a bývalému hráči Michalu Káníkovi (čtyři roky).

Berbr, který byl do podzimu 2020 místopředsedou asociace, ale fakticky fotbalu v Česku vládl, vedle obvinění z ovlivnění zápasů čelí také skutku, že podvodným jednáním společně s dalšími obviněnými připravil Plzeňský krajský fotbalový svaz, jehož byl šéfem, o víc než 2,32 milionu korun.

Šlo například o nákup sportovního vybavení či fiktivní pořádání seminářů pro rozhodčí, ke kterým nedošlo. „Plzeňský svaz jsem miloval, byl jsem v jeho čele dvacet let. V roce 2000 jsme začínali se čtyřmi sty tisíci na účtu, v roce 2013 jsme už měli patnáct milionů,“ poznamenal Berbr.

Kauzu odstartoval v říjnu 2020 policejní zásah na několika místech včetně pražského sídla FAČR. Berbr putoval na čtvrt roku do vazby, stejně jako někdejší sportovní ředitel Vyšehradu Rogoz. Do vazby soud poslal také rozhodčího Tomáše Grímma a bývalého prvoligového hráče Káníka.

Podle obžaloby se korupce týkala v květnu a červnu 2019 pěti zápasů Vyšehradu v třetí lize a poté v srpnu utkání v druhé nejvyšší soutěži. Státní zástupce viní Berbra, Rogoze a další z ovlivňování výběru hlavních sudí pro zápasy, z uplácení a přijímání úplatků v řádech desítek tisíc až po více než stotisícové částky za ovlivnění průběhu zápasu.

Cílem jednání bylo dosáhnout postupu Vyšehradu ze třetí do druhé ligy, což by klubu přineslo vyšší prestiž, výnosy i vyšší hodnotu jeho hráčů, uvádí státní zástupce v obžalobě. Úplatky se podle něj týkaly i dalších zápasů Slavoje v druhé lize v květnu a červnu 2020 či přípravného utkání s Motorletem Praha v únoru 2020 kvůli sázkám.

Státní zástupce Jan Scholle považuje jednání obviněných za činnost organizované zločinecké skupiny, tresty navrhuje rozdílné v závislosti na společenskou škodlivost.

„Nejpřísnější návrhy směřují vůči členům organizované zločinecké skupiny. Tam jsou navrhovány tresty nepodmíněné, jedná se o tři členy. U jednoho, který je obžalobou označen jako spolupracující obviněný, tam je trest snížen. V podstatě všem obviněným jsou navrhovány také peněžité tresty a tresty zákazu činnosti,“ řekl v pondělí státní zástupce.

Výpovědi obviněných jsou naplánovány do konce tohoto týdne a pak v týdnu od 15. do 18. května.