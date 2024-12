Ronaldo chce brazilskému fotbalu vrátit respekt. Kandiduje na post šéfa svazu

Volba nového předsedy čeká brazilský svaz v březnu 2026 a Ronaldo by rád v čele federace vystřídal Ednalda Rodriguese. „Mám k tomu stovky důvodů, tím hlavním však je, získat zpět pro brazilský fotbal respekt u zbytku světa,“ prohlásil.

Ronaldo se stal mistrem světa v letech 1994 a 2002 a na kontě má i stříbro z roku 1998. V současnosti se však Brazílie trápí. Na minulých pěti šampionátech došla nejdál do semifinále v roce 2014, kde utrpěla debakl 1:7 s Německem.

V nynější kvalifikaci o postup na mistrovství světa v roce 2026 je Brazílie pátá. „Jsem volbou pro důležitou změnu v brazilském fotbale, který je momentálně v hluboké krizi,“ uvedl dvojnásobný držitel Zlatého míče a trojnásobný nejlepší fotbalista světa.

Bývalý útočník Barcelony, Interu i AC Milán kvůli úmyslu vést brazilský fotbal prodává podíl ve španělském Valladolidu. Už dříve se letos zbavil podílu v Cruzeiru. „Velmi brzy by to mělo být uzavřené, takže pro moji kandidaturu to překážka nebude,“ dodal.