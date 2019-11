Rozhodčí a video zase řádili. Zpackali zápas na Spartě, Olomouci nesmyslně sebrali obrovskou šanci proti Slavii

PRAHA Šílené, šílené, šílené. Nezaujatý fotbalový fanoušek by po předchozím ligovém kole, které se hrálo před reprezentační pauzou, řekl, že víc minel v jednom kole už rozhodčí a jejich videoasistenti udělat nemohou, ale opak je pravdou. Víkendové 17. kolo přineslo ještě více do očí bijících hrubek sudích, které video, pokud na utkání bylo, skandálně neopravilo.

Tři zápasy si čeští rozhodčí rozhodně za rámeček nedají, a to páteční duel Sparta - České Budějovice (3:3), sobotní Olomouc - Slavia (0:0) a nedělní Teplice - Ostrava (1:1).

V prvním případě se výrazně zapsal svou nečinností videorozhodčí Pavel Orel, který neupozornil hlavního rozhodčího Emanuela Marka, že měl odpískat jasné penalty na obou stranách.

V 51. minutě šlápl záložník Sparty Michal Trávník evidentně šlápl v pokutovém území na nohu budějovického Davida Ledeckého, sudí Marek i videorozhodčí Orel nepochopitelně mlčeli.

Michal Trávník ze Sparty fauluje v pokutovém území Davida Ledeckého.

Penalta se měla pískat i v 90. minutě i na druhé straně, kdy obránce Benjamin Čolič srazil ve vápně k zemi sparťanského útočníka, a i když si videorozhodčí situaci prohlížel, naprosto nepochopitelně se pokutový kop pro Spartu nepískal.

A to má sudí Marek na kontě ještě další velký škraloup. Nejprve neviděl, že si útočníci Sparty Kozák s Adamem Hložkem třikrát před vstřelením gólu posunuli míč rukou, na což ho upozornil videorozhodčí a gól nebyl správně uznán.

Jenže se nehrálo více než pět minut, než sudí Marek branku neuznal. V první půli pak přitom nastavil skandálně jen tři minuty.



Sudí v Olomouci se vysmál domácím do očí

Videorozhodčí byl i v sobotu na zápase Olomouc - Slavia. Ale tam si vedl bez chyb. Naopak hlavní sudí Pavel Rejžek „se vysmál“ do očí nejen hráčům a lavičce Sigmy, ale všem lidem, kteří respektují pravidla.

Když se po nepovedeném rohovém kopu Slavie ve 38. minutě rozhodl obránce Vladimír Coufal u pokutového území Sigmy zastavit brejk Sigmy sestřelením Jakuba Yunise.

Václav Jemelka přeskakuje Petra Ševčíka.

Jenže to se mu nepodařilo, akce Olomouce pokračovala, a teprve až poté, co Rejžek zjistil, že by šli dva olomoučtí hráči sami na gólmana Slavie Koláře, tak naprosto hanebně pískl do píšťalky a gólovou šanci Sigmy zastavil.



A Coufalovi udělil žlutou kartu. Naprosto necitlivě pak za protesty udělil žlutou i trenérovi Sigmy Radoslavu Látalovi a náhradníkovi Martinu Hálovi a přitom se jim smál do obličeje.

Královec úřadoval tentokrát v Teplicích

Spolu se Zbyňkem Proskem nejkritizovanější český sudí současnosti Pavel Královec, který v minulém kole v závěru chybně neuznal vítězný gól Jablonce proti Spartě (2:2), tentokrát úřadoval v nedělním duelu Teplice - Ostrava.

Na jeho omluvu sice nutno podotknout, že tentokrát neměl k dispozici videoasistenta. Ale to ho neomlouvá z minely, kterou Královec udělal ve 48. minutě.

Obránce Teplic Michal Jeřábek metr před pokutovým územím fauloval útočníka Nemanju Kuzmanoviče. Všichni na stadionu měli v tu chvíli jasno, červená karta pro Jeřábka a přímý kop pro Ostravu.

Patrizio Stronati z Ostravy v souboji s Patrikem Žitným.

Jenže všechno bylo jinak. Sudí Královec vtáhl faul do vápna, nařídil penaltu pro Baník a Jeřábkovi dal žlutou.



Královcovi nepomohl ani asistent Ivo Nádvorník, který v 66. nepostřehl ofsajdové postavení teplického útočníka Jakuba Řezníčka, který i díky němu vyrovnal na 1:1.

Otázkou však je, kdyby videorozhodčí na zápase byl, zda by hrubky obou sudích opravil, nebo ne.