Čtyři minuty zkoumal, zda správně nařídil penaltu. Sudí v Německu čelí kritice

Osmifinálový duel Německého poháru přinesl kuriózní i úsměvné momenty.

Především úvodní gól hostujícího Emreho Cana z takřka poloviny hřiště.

V závěru prvního poločasu domácí gólman Manuel Riemann vyběhl před pokutové území, ale míč odehrál jen k protihráči z Dortmundu.

Can ho polovysokou střelou poslal zpátky na bránu, do které se míč došoural, Riemann za ním marně sprintoval.

Po hodině hry bochumský kapitán Anthony Losilla napřáhl za pokutovým územím, proti němu vystupoval Jamie Bynoe-Gittens. Na hranici vápna šel do výskoku, otočil se bokem a míč ho v tu chvíli zasáhl, nejspíš do lokte.

Hlavní sudí odpískal penaltu, po chvíli odběhl k monitoru, kam ho zavolal videoasistent Tobias Welz. Doporučil změnu verdiktu; proč by jinak do zápasu vstupoval.

Přezkum trval takřka čtyři minuty, což v Německu vzbudilo nemilé překvapení, když v Kolíně nad Rýnem mají supermoderní studio, odkud se dohlíží na všechna utkání.

„Pravidlo ohledně hraní rukou je velmi komplikované,“ připomíná bochumský kouč Thomas Letsch. „Pokud sudí odpíská penaltu, nemůžeme si stěžovat. Stejně tak nemůžeme protestovat, pokud by ji neodpískal.“

Gól Emreho Cana je v čase 2.30 minuty, pokutový kop v čase 3.45:

Šlo o velmi sporný moment. Na videozáznamu není zřetelně vidět, do které části paže míč hostujícího mladíka trefil. A je také otázkou, jestli ruku neměl mimo pokutové území.

V tomto případě, pokud video zcela jasně neprokáže zjevnou chybu, měl by platit verdikt sudího na hřišti. Stieler také trval na svém a za penaltou si stál.

„Velmi špatné rozhodnutí,“ shodovala se německá média.

„Šlo o prudkou střelu, která trefila hráče Dortmundu. Ruku měl mírně pokrčenou, zvětšovala objem těla. Mně to stačilo k tomu, abych odpískal penaltu,“ citoval sudího magazín Kicker.

„Víte, co je zvláštní? Na hřišti nikdo neměl problém s tím, že to byla ruka. Nikdo neprotestoval. Spíš se řešilo, jestli to bylo venku, nebo uvnitř pokutového území,“ poznamenal Stieler.

„Ani na videu jste si nemohli být stoprocentně jistí, jestli to bylo ve vápně, nebo ne. Pak platí původní rozhodnutí. Dokážu pochopit, že to někdo viděl jinak. Fotbal je tak rychlý, že spory budou vždycky.“

V kontextu celé sporné situace však zaráží jiná věc. Těsně před střelou Losilly šel právě dortmundský Bynoe-Gittens před pokutovým územím do vzdušného souboje, v němž byl evidentně faulován Saidy Jankem, který ho ve výskoku a zezadu strčila oběma rukama. A hlavní rozhodčí byl od toho tři metry.

„Právě tenhle neodpískaný faul nám na tom všem vadil nejvíc,“ řekl Edin Terzič, trenér Dortmundu.

Když Kevin Stöger v 64. minutě pokutový kop s přehledem proměnil a vyrovnal na 1:1, „hříšníka“ Bynoe-Gittense vzápětí vystřídal Marco Reus. A ten o chvíli později duel rozhodl.