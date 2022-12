Oslavy živě přímo z Buenos Aires: „Naprosté šílenství. Jeden den volna je málo,“ říká český diplomat

„Mám ale na toto celkem štěstí, protože v letech 2012 až 2016 jsem působil na konzulátu v brazilském São Paulu. Takže jsem zažil mistrovství světa v této zemi. Dokonce jsem byl na stadionu při drtivé semifinálové porážce kanárků od Němců 1:7,“ zavzpomíná, než se opět vrátí do argentinské přítomnosti.

Lidovky.cz: Jak to vypadá aktuálně (v úterý po 15. hodině místního času) v Buenos Aires?

Od pondělního večera tábořily tisíce Argentinců u letiště Ezeiza, nechtěly si nechat ujít přílet speciálu s hráči. Ve tři v noci skutečně přiletěli, tam si trochu odpočinuli, ale už od osmi byli opět na nohou na snídani. Karavana s autobusem měla vyrazit do města kolem půl dvanácté a byl záměr, že se pojede směrem do centra po jedné z vytyčených dálnic až k obelisku na třídě 9. července. Už po poledni ale bylo jasné, že se to nestihne.

Ulice města jsou totálně přeplněné, zablokované, absolutní dopravní kolaps. Dle agentur je tady na čtyři miliony lidí (Buenos Aires má asi tři miliony obyvatel), lidé využili vyhlášeného státního svátku a přijeli sem z celé země, třeba i z Patagonie. Takže program, který byl sám o sobě připraven hodně narychlo, vlastně padl a nikdo pořádně neví, co a jak bude dál. Je to celé zcela spontánní. Stromy, lampy, všude lidé v modrobílých dresech.