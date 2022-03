Nova je v porovnání s námi továrna na zábavu, říká šéf O2 TV Sport. Extrémně negativní reakce od diváků nemá

„Pořád na sobě pracujeme, nejvíce se věnujeme naším klíčovým sportům, tedy fotbalové Fortuna lize a hokejové Tipsport extralize,“ říká ve velkém rozhovoru pro Lidovky.cz dlouholetý šéf O2 TV Sport Marek Kindernay (49).

Lidovky.cz: Nekonkuruje Fortuna lize nejvyšší anglická soutěž? Protože obě soutěže mají podobný časový harmonogram.

Tak úplně ne, nedíváme se na to tak, že by si televizní programy konkurovaly. Služba O2 TV má nejširší nabídku mezi operátory u nás. Všechny největší fotbalové ligy jsou u nás, plus domácí nejvyšší soutěž, takže divák si může vybrat, což je pro nás primární. Pokud bychom čísla sledovanosti opravdu porovnávali, pořád je tam velký rozdíl mezi zájmem o domácí soutěž a Premier League.

Lidovky.cz: Ve prospěch?

Samozřejmě ve prospěch domácí ligy.

Lidovky.cz: Premier League ale určitě lákadlem pro diváky je...

Rozhodně, také proto jsme v roce 2021 spustili další sportovní kanál Premier Sport 2, jehož program vyrábíme tady v Česku, zatímco Premier Sport 1 se vyrábí na Slovensku.

Lidovky.cz: A Premier Sport 2 je čí?

Licenci vlastní O2 TV. Výhodou pro nás je, že tento program je vysílaný také na Slovensku, takže tam vysíláme přenosy ze sportů, na které máme práva pro české i slovenské území, vedle Premier League ještě UFC (největší MMA organizace světa), NFL (nejvyšší liga amerického fotbalu), basketbalová Euroliga.

Lidovky.cz: Takže je Premier Sport 2 vaší kličkou na slovenský trh?

Naše speciální sportovní, fotbalové i tenisové programy čistě pro diváky O2 TV. Premier Sport 2 má širší záběr a je dostupný pro další operátory.

Lidovky.cz: Pro které?

V tuto chvíli jej mají ve své nabídce Telly a T-Mobile TV.

Lidovky.cz: Zmínil jste, že máte téměř všechny sportovní programy na českém území, ale Sport 1 a 2 z vaší nabídky v roce 2021 vypadly. Což je problém hlavně pro fanoušky tuzemských klubů pro evropské poháry.

Evropské poháry jsou pro nás samozřejmě klíčové, ostatně Lize mistrů se věnujeme už šest let. Co se týče pohárů, kde hrají české kluby, tak tam má první volbu Česká televize, Sport 1 a 2 mají další volby, což samozřejmě vnímáme, ale že bychom měli od zákazníků extrémně negativní reakce, to zase úplně ne.

Lidovky.cz: Určitě se ale nějací najdou…

Najdou, samozřejmě, ale se Sport TV nám skončila smlouva, my s nimi jednali, bohužel jsme se ale nedomluvili, místo toho jsme přinesli ale jiné tři sportovní programy, k tomu dalších deset nových, aby se ta mezera zaplnila.

Lidovky.cz: Ale poháry českých klubů to nejsou. Existuje varianta, že by se do nabídky Sport TV vrátil?

Ta existuje vždy, vše je otázkou obchodního jednání. (Sport TV vlastní AMC, které chtělo pokračovat ve stávajícím kontraktu – mít na O2 TV svoji kompletní nabídku, tuzemský operátor žádal jen vybrané programy, především ty sportovní. Na tom se obě strany neshodly, problémem pak byla i vysoká požadovaná cena AMC za celý balíček).

Lidovky.cz: Jak to je mezi vámi a Nova Sport? Na Barrandově rozšiřovali nabídku, jste provázání i skrze majitele (PPF, která má v obou společnostech většinu).

Jsme v jedné skupině, ale fungujeme samostatně. Nova je v porovnaní s námi továrna na zábavu a televizní pořady, sport je tam jednou z větví, které se věnují. O2 TV Sport je obrazně řečeno manufaktura, která se věnuje výhradně sportu, máme tu velkou redakci, vše se tady točí kolem sportu. Pracuje tady 16 kmenových zaměstnanců a 80 externistů na 350 metrech čtverečních, takže jsme proti Nově malá firma, ale specializovaná na sport.

Lidovky.cz: Jaké jsou tedy vaše vazby, třeba s Dušanem Mendelem, šéfem sportu na Nově, kde jste i vy mnoho let působil?

Dělal jsem tam dvanáct let, lidi kolem nás se znají, je to provázané, zas tak velký mediální svět v Česku není. S Dušanem si vycházíme vstříc, oni poskytují materiály nám pro naše pořady a opačně. Čas od času si vypůjčujeme navzájem i komentátory. Takže spolupracujeme.

Lidovky.cz Na Nova Sport odešel třeba i Milan Štěrba. Proběhlo to v klidu?

Ano, z mého pohledu je to pro Novu obrovská posila, pro nás samozřejmě ztráta, ale máme tady pořád dost kvalitní a zkušený tým. Je to prostě o tom, že než začala Nova se zahraničními fotbaly, tak se jim tolik nevěnovala, naše fotbalová redakce je naopak hodně nabitá, takže jeden z našich seniorních komentátorů přešel na Novu. Je asi normální, že lidé mezi redakcemi jednotlivých medií občas změní místo.

Lidovky.cz: A jak funguje spolupráce s Českou televizí?

Máme spolu velmi korektní vztahy, funguje to podobně jako s Novou. V tomto ohledu je vše na velmi profesionální bázi.

Lidovky.cz: V posledním roce se vaše redakce hodně rozrostla o ženy. Tak jak jste spokojen s tímto vaším krokem?

Dali jsme se na tuto ženskou notu, snažíme se ženy prosazovat do sportů, které pro ně nejsou tak úplně běžné, takže například při derby jsme měli plně ženský komentář. Samozřejmě se ženy na obrazovkách objevují i jinde, dlouhodobě na České televizi, ale my se jim nyní snažíme dávat daleko větší prostor a musím říct, že to funguje skvěle.

Lidovky.cz Novinkou u O2 TV Sport je, že se opět rozjel web této televize, který poslední dva roky vlastně neexistoval…

Byli jsme bez webové podpory, protože jsme součástí velké firmy, ale v loňském roce se nám povedlo rozjet nový web, kde se snažíme více prodávat naši redakci, naše lidi. Chceme ukazovat lidem, jak fungujeme, a samozřejmě lákat na největší televizní taháky.

Lidovky.cz: Je to čistě vaše iniciativa, nebo jste se svezli se současnou vlnou rovnoprávnosti ve společnosti?

Myslím, že tím úplně nejsme ovlivněni, spíše se snažíme sportovní vysílání otevírat daleko většímu spektru diváků. Pro ženy není sport žádnou zapovězenou zemí. Navíc o to třeba mají diváci zájem, vyzkoušeli jsme si to právě u derby. Jasně, ne každý byl spokojený, ale tak je to se vším novým. Viz třeba Klára Janáčková, která u nás komentovala nejdříve jen tenis, pak přešla na fotbal a teď je odezva v drtivé většině případů pozitivní. Je třeba dodat, že se inspirujeme zahraničím, není to naše know-how, v Itálii či ve Španělsku je naprosto běžné, že se ženy ve sportu pohybují. A musím říct, že to má v neposlední řadě pozitivní odezvu také mezi hráči a trenéry, protože jsou jako chlapi na ženy s mikrofonem prostě příjemnější. I z tohoto pohledu to funguje.

Lidovky.cz: Třeba i v Americe jdou ženy ve sportu hodně do popředí, naposledy v listopadu poprvé dvě ženy komentovaly boxerský galavečer...

Přesně, nedělil bych to na ženy a muže. Třeba co se týče naších komentátorek ženského tenisu, tak tam máme vlastně opravdu téměř stoprocentně pozitivní reakce. Jejich výhodou je to, že jde o bývalé hráčky, takže se od nich diváci dozví to, co od klasického komentátora většinou ne. Často ty současné hráčky také znají osobně, protože s nimi ještě třeba i hrály, respektive proti nim.

Lidovky.cz: Mají v O2 TV Sport ženy stejné finanční podmínky na stejných pozicích jako muži?

Ano, samozřejmě. V tomto ohledu u nás neděláme rozdíly.

Lidovky.cz: A máte ošetřené i další záležitosti ohledně mužů a žen na pracovišti? V nedávné době to bylo na domácí novinářské scéně celkem téma (Jiří Hošek skončil na Seznam Zprávy kvůli obtěžování kolegyň).

Jak říkám, jsme malá firma, takže v tomto ohledu je vše v pořádku. Samozřejmě to ženy nemají jednoduché, když jsou v redakci, kterou z většiny tvoří muži, ale musím říct, že se k nim kolegové chovají hezky a že jim pomáhají v tom, aby vše zvládaly. Ono přijet jako reportérka na stadion, kde máte kolem sebe vlastně jen muže, není snadné, takže jsem rád, že jim chlapi výrazně pomáhají. Zároveň tohle vše má pozitivní vliv na chod redakce, protože ji to kultivuje.

Lidovky.cz: Jako že se chovají chlapi v redakci slušněji?

Přesně tak. (pousměje se) A totéž platí také pro fanoušky, sportovce, chovají se k ženám slušněji, lépe. Najednou vidíte u trenérů, o kterých víte, že jsou mrzouti a nejdou pro ostré slovo daleko, jak se rozzáří, když vidí proti sobě místo chlapa reportérku. Tohle opravdu funguje a podobné je to i v redakci. Momentálně máme pět komentátorek a celkem reálně si dovedu představit, že bychom ten počet ještě rozšířili.

Lidovky.cz: A co další z vaších novinek, nové studio?

Pro nás je studio výkladní skříň. Šest let jsme s ním nic nedělali, a tak přišel čas to změnit, využít nové technologie, a proto jsme postavili studio, které má evropské parametry. S rozšířenou virtuální realitou, variabilitou ploch, možnost mít více hostů, během chvíle předělat charakter studia. Jsem velmi rád, že se nám naše nápady povedlo zrealizovat ve velmi krátkém časovém úseku. Už jsme ho vyzkoušeli na fotbal, americký fotbal i UFC.

Dlouholetý šéf O2 TV Sport Marek Kindernay (49) v televizním studiu.

Lidovky.cz: Od příští sezony by chtěla Fortuna liga kalibrovanou ofsajdovou čáru, což by mělo stát až 40 milionů. Jak je od toho daleko?

Je to velké novinářské téma, přitom je to strašně jednoduché. My ji velmi rádi budeme ukazovat, ale až od chvíle, kdy ji budou mít k dispozici rozhodčí u VARu. A obsluha VARu musí umět dané zařízení ovládat, pouštět si záběry, opakovat, nutné jsou přesně naměřené úhly. A proto čekáme. Dnes všem v přenosech ukazujeme stejné záběry, které sledují také rozhodčí, tak aby to bylo transparentní. Bylo by proto extrémně nekorektní, kdybychom my pouštěli ofsajdovou lajnu, kterou ale nevidí rozhodčí u VARu.

Lidovky.cz: A proč to nelze propojit?

Protože jde o systém, který musí ovládat rozhodčí u VARu. My jim poskytujeme všechny naše dostupné záběry, se kterými oni pracují. Jsou v přenosovém voze v samostatné místnosti, kam nesmí mít nikdo jiný přístup. Tam sedí vyškolený rozhodčí, který si vše ovládá sám a který ofsajdovou lajnu v tom svém systému prostě nemá. Až ji bude mít, tak ji uvidí také diváci. Je to hrozně jednoduché.

Lidovky.cz: No očividně ne, když pořád není v Česku na fotbale kalibrovaná ofsajdová čára.

Jednoduché v tom, že na všechny ty přenosy, kde je VAR k dispozici, což je teď vlastně už na všech, tak se ta místnost musí dovybavit programem pro ofsajdovou čáru, což je ta zmíněná investice 40 milionů korun. Která ale není na nás, ale na LFA (Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí obě nejvyšší soutěže – pozn. red.).

Lidovky.cz: Takže šéf vašeho přenosu vidí, zda šlo o ofsajd, nebo ne?

Díky tomu, že čáru do přenosu nedáváme, tak ji ani nepoužíváme. Není to tak, že by naši lidé v přenosovém voze viděli více než fanoušci u obrazovek.

Lidovky.cz Mimochodem, čím si vysvětlujete, že se fotbal s videem srovnává relativně tak složitě oproti jiným sportům?

Žijeme v 21. století v době videí, špičkových technologií, takže VAR do fotbalu patří stejně jako je Jestřábí oko už nyní neodmyslitelně součástí tenisu. Nevím, proč to tak trvá, jedná se holt o nejrozšířenější sport na světa, ale určitě video do fotbalu patří a já patřím mezi jeho zastánce. Pokud se používá rozumně, tak je určitě přínosem.

Lidovky.cz Když se odkloníme od fotbalu. Jak jste spokojeni právě s ohlasy a sledovaností bojových sportů?

Od začátku vysílání O2 TV Sport se MMA věnujeme, vždycky jsme říkali, že jsme domovem MMA u nás, protože jsme toho vysílali zdaleka nejvíce ať už z domácí, nebo zahraniční scény, což stále platí. Vysíláme vybrané domácí galavečery v čele s IAF (I Am Fighter), máme tam UFC, ONE FC, M-1 Global, skrze Nova Sport máme KSW. A jsme rádi, že je právě o zahraniční galavečery velký zájem. Každopádně s ohledem na naši historii na poli bojových sportů u nás, jak jsem zmínil, jsme tu s MMA od začátku, s bojovými sporty obecně máme stále velké plány. Konkrétní ale být nyní nemohu.

Lidovky.cz: Vaše televize roste, počet inzerentů naopak stagnoval, protože covid. Jak se to projevilo třeba na plnění směrem například k nejvyšší fotbalové lize?

My jsme svých závazků dostáli, čísla sledovanosti nezveřejňujeme, na druhou stranu nám z nich vychází, že rosteme, což velké firmy vnímají. A platí to také pro Fortunu. Navíc, co se stalo? Lidé přestali kvůli opatřením chodit na stadion, ale soutěže běžely. Tím sledovanost rostla, pro inzerenty je prostor ve sportovních přenosech strašně cenný, protože je živě, na rozdíl od filmů, kdy hodně lidí odchází k Netflixu, HBO a podobně. To je pro sport obrovský bonus a bude to tak platit pořád. Sport bude vždy v tomto unikátní.

Lidovky.cz: Dobře, může se tedy váš růst projevit směrem k soutěžím naopak pozitivně?

My máme smlouvy podepsané na několik let dopředu, takže to momentálně není tématem.

Lidovky.cz: Tak ještě jinak, plnění se během koronaviru z vaší strany neměnilo?

Covid na plnění neměl vliv. Samozřejmě v extralize došlo k předčasnému ukončení soutěže (předloňská sezona), fotbalová liga se ale dohrála, nyní je vše stabilní, naštěstí, všechny soutěže jedou tak, jak mají a věřím tomu, že tomu tak bude i nadále.

Lidovky.cz: Dovedete si představit, že by platily televize v Česku za sport více? Protože pořád je to o tom, že podmínky oproti zahraničí jsou neporovnatelně nižší.

Dovedu si představit, že český trh bude generovat více peněz, co je ale potřeba říct, že peníze ze sportovních práv se vrací zpět do sportu. V tomto ohledu se cítíme jako O2 silným podporovatelem sportu u nás.

Lidovky.cz: Bohužel ale platí, že řada menších sportů, aby se do televize dostala, tak nejen, že od nich za práva nic nedostane, ale často musí doplácet, či participovat.

U nás to takto nefunguje, zároveň si ale vybíráme sporty, o které je zájem, to ano. Ale vysílali jsme už i sporty, které se do televize tak často nedostanou, třeba hokejbal, domácí americký fotbal a určitě za to nemusí platit. A chceme ukazovat sporty hendikepovaných sportovců. Chceme ukázat, že i lidé s hendikepy v této těžké době sportují, nevzdávají se.

Lidovky.cz: Řešíte tedy i spolupráci s českým paralympijským výborem?

Nebráníme se jí, nyní vydáváme seriál o úspěšných českých paralympijských sportovcích, jedná se o půlhodinové profily, které jsou zajímavé a inspirující. To, jak se dokážou se svými hendikepy poprat, a ještě být úspěšní.