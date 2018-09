S Čechy by CSKA mělo získávat body, hodnotí zápas s Plzní ruská média

MOSKVA/PRAHA CSKA Moskva navzdory dvěma neuznaným gólům zachránil v Plzni remízu a má dobré naděje na třetí místo v tabulce zaručující účast v Evropské lize. Shodují se na tom ruská média v komentářích ke středeční remíze CSKA s Viktorií Plzeň 2:2 v úvodním utkání fotbalové Ligy mistrů.

Podle záložníka ruského týmu Ivana Obljakova měl CSKA na plzeňském hřišti vyhrát. „Na konci trochu chybělo. Věděli jsme, že využívají křídla, v prvním poločase se nám nedařilo je uhlídat. Zápas jsme nakonec zachránili, k vítězství chybělo málo. Ve druhém poločasu jsme za tím mířili, dali jsme góly, ale měli jsme vyhrát,“ řekl Obljakov agentuře TASS.



Agentura Interfax stejně jako ostatní ruská média připomínají, že hráči CSKA vstřelili dva góly, které sudí neuznal. „Moskevský klub ale našel sílu dohnat ztrátu a podařilo se mu to skoro před závěrečným hvizdem. Do dalších zápasů tak CSKA půjde v dobré náladě,“ napsal Interfax.

Server Sport Express upozornil, že v Lize mistrů CSKA dohnal dvougólové manko už popáté. „S CSKA se v Lize mistrů rozhodně nudit nebudeme. Pokud v prvním poločase zápasu s nepříliš silným soupeřem předvedl takový thriller, co se stane příště?“ napsal server v komentáři k utkání. „S kým, když ne s Čechy by CSKA měl získávat body?“ ptá se autor. „Remíza s Viktorií je dobrý, ale nikoli vynikající výsledek. Jak ji ale CSKA vybojoval, to se určitě fanouškům líbilo,“ uzavírá.

Podle serveru Sovětskij sport CSKA v prvním poločasu několikrát nepodrželi obránci nebo brankář, ale jen náhoda. I ve druhé části hry byly podle komentáře nebezpečnější protiútoky Viktorie než šance moskevského týmu. Přesto si CSKA remízou udržel dobré naděje na třetí místo, konstatoval server.