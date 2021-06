Sadílek, nečekaně na Euru: Šance si vážím, po turnaji se chci posunout

Praha Byl jediným hráčem z české nominace na fotbalové Euro, který neměl v seniorském národním týmu žádný start - tedy až do pátku, kdy za rozhodnutého stavu vyběhl na trávník v přípravném duelu v Itálii (0:4). „Za šanci od trenéra jsem rád, vážím si jí. Ale zklamání z výsledku převládá,“ popisoval čerstvě dvaadvacetiletý záložník Michal Sadílek.

„Než jsem šel na hřiště, trenér mi řekl, ať to odehraju se ctí. Že se nemám bát, což jsem, myslím si, ukázal,“ líčil v sobotu dojmy ze svých prvních deseti minut v dresu reprezentačního áčka.

„Chtěl jsem pomoct týmu, i když o výsledku bylo už dávno rozhodnuto. Italové se nemuseli nikam hnát, měli jsme pár náznaků, z kterých jsme mohli vytěžit víc, ale oni si to odehráli zkušeně,“ pokračoval třetí nejmladší člen kádru pro šampionát.

Sadílkovo jméno překvapilo v konečné nominaci možná ze všech nejvíc.

Kouč Jaroslav Šilhavý ho povolal dodatečně v momentě, kdy definitivně padla naděje na start potrestaného Ondřeje Kúdely. Přednost dostal i před sparťanem Davidem Pavelkou, jedním z trenérových oblíbenců.

„Přitom Euro pro mě bylo dost dlouho spíš vzdálený sen,“ připouští Sadílek, jehož příběh boří stereotypy o tom, že by se mladí hráči měli rozvíjet spíš v českých klubech. Nebo je jen výjimkou, která potvrzuje pravidlo?

Už ve čtrnácti letech objížděl zahraniční stáže, byl i v Juventusu Turín, než v šestnácti letech podepsal s PSV Eindhoven. V mládeži se stal lídrem, v Nizozemsku se dostal i do prvního týmu. Jeho mentorem byl bývalý uznávaný záložník a vyhlášený tvrďák Mark Van Bommel.

„Můj druhý fotbalový otec, v devatenáctce ze mě udělal kapitána a coby trenér mi důvěřoval i v áčku,“ popisoval před dvěma lety, kdy atmosféru reprezentace poznal poprvé, byť v kvalifikaci proti Bulharsku a Černé Hoře tehdy nenastoupil.

To až v pátek večer v Boloni.

„Tam se nám ale utkání nepovedlo jak herně, tak výsledkově. Do příště se musíme zlepšit,“ hlásil z italského soustředění národního týmu.

Letos už má za sebou malé Euro jednadvacítek, kde český výběr skončil ve skupině. Letní šampionát je pro něj možná trochu nečekanou odměnou.



Vždyť minulý rok ztratil v klubu pozici, a tak na podzim odešel z PSV hostovat do Slovanu Liberec. „S vidinou turnaje do jednadvaceti let, chtěl jsem se před ním hlavně rozehrát,“ vzpomínal Sadílek. „Ale věděl jsem také, že v Česku budu víc na očích i trenéru Šilhavému, že kdyby se mi dařilo, tak mě i on může povolat.“

Což se přesně stalo.

Sadílek patří k těm, kterým roční odklad Eura významně prospěl. Před rokem by se do kádru nedostal.

„Nebyl moc gólový, ale na jaře se začal prosazovat. Moc mu to přeju,“ gratuloval i o tři roky starší bratr Lukáš, který kope ligu ve Slovácku. „Doufám, že se brácha na turnaji zviditelní, aby v PSV zpozorněli a vzali ho zpátky,“ doplnil.

Sám Michal, který na jaře za Liberec nastřílel šest gólů, ovšem v Eindhovenu svou budoucnost dál spíš nevidí.

„Mám možnost se tam vrátit na přípravu, ale rád bych se už posunul jinam, uvidíme, jak se to vyvrbí. Nemůžu být úplně konkrétní, protože se o něčem zrovna jedná,“ uvedl.



Je však jisté, že jeho prioritou nadále zůstává angažmá v zahraničí, což mu mimochodem může zkomplikovat i podzimní termín maturitní zkoušky.

Na ekonomickém lyceu, kde studuje, ji plánoval splnit letos v červnu. „Po mé nominaci do reprezentace se to ale odkládá na podzim. Vzhledem k tomu, že zatím nevím, kde budu působit, netuším, jak to zvládnu.“

Teď chce Sadílek zvládnout především svůj part na Euru.