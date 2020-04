Sbohem nenáviděnému majiteli. Newcastle se těší na arabské peníze a vyhlíží lepší zítřky

Newcastle Víte, jak zaručeně naštvat fanouška fotbalového Newcastlu? Stačí před ním zmínit jméno Mikea Ashleyho. Vztah příznivců tohoto tradičního klubu k jeho majiteli by se dal nazvat čirou nenávistí. Vláda britského miliardáře ale, zdá se, pomalu spěje ke svému konci. O koupi Newcastlu mají totiž zájem arabští investoři, kteří přichází s téměř neomezenými finančními možnostmi.

V devadesátých letech a na začátku nového tisíciletí patřil Newcastle k největším fotbalovým klubům v Anglii. Pravidelně bojoval o umístění na špici tabulky v domácí lize a hrál i evropské poháry. Po nástupu Mikea Ashleyho v roce 2007 ale nastala doba temna, která dvakrát vyvrcholila pádem o patro níž. Majitel Magpies není fotbalovým nadšencem, ale především obchodníkem, pro něhož celosvětový sportovní fenomén představuje jen další způsob, jak přijít k penězům.

O prodej klubu se Ashley v minulosti pokusil už několikrát. Tentokrát má na stole nabídku ve výši 300 milionů liber od skupiny investorů v čele s korunním princem ze Saúdské Arábie Muhamadem bin Salmanem. Jednání vede sedmačtyřicetiletá finanční expertka Amanda Staveleyová: „V době nestále situace na trhu je třeba dělat odvážná rozhodnutí. Chtěla bych se inspirovat příkladem Manchesteru City a něco podobného vybudovat i jinde.“

Saúdský Public Investment Fund chce v rámci projektu pod názvem Vision 2030 urychlit ekonomickou transformaci země a jedním z prostředků je i pořádání významných sportovních událostí. V prosinci loňského roku se v Rijádu, hlavním městě Saúdské Arábie, konal odvetný boxerský mač Joshua vs Ruiz jr., následovat by měly tenisové a golfové akce či závod Formule 1.

Pokud dohoda se současným bossem Newcastlu dospěje ke zdárnému konci, skupina PIF by měla vlastnit osmdesát procent klubových akcií. Zbývající podíl si napůl rozdělí právě Staveleyová a její společnost PCP Capital Partners s miliardářskými bratry Davidem a Simonem Reuenovými, kteří v Newcastlu investují s realitami.

Velké plány do budoucna

Majetek saúdských zájemců o koupi Newcastlu se dle odhadů pohybuje okolo 260 miliard liber. Jen pro představu, pokud by majitelé všech ostatních devatenácti účastníků Premier League spojili svá jmění, pořád by se princi Muhamadu bin Salmanovi a jeho kolegům nevyrovnali. Z Magpies by se tak lusknutím prstu mohl stát nejbohatší klub ve fotbalovém prostředí.

„Newcastle má hodně vášnivé a oddané fanoušky. Noví vlastníci nemohou do klubu jen tak nasypat peníze. Musí se stát součástí komunity, investovat do akademie, tréninkového zázemí i do města jako celku. Kdyby dali prostor zdejším odchovancům, k nim koupili pár opravdových hvězd a znovu bojovali o umístění v elitní pětce, fanoušci by byli nadšení,“ nechal se slyšet Sir John Hall, jeden z předchozích majitelů celku ze severu Anglie.

„Příznivci Newcastlu fotbal zbožňují, St James’s Park býval fantastickým sportovním stánkem se skvělou atmosférou. Za doby působení majitele Ashleyho ale klub přišel o své kouzlo, vedení a fanoušci přestali táhnout za jeden provaz. Je vidět, že i sám Ashley chce pryč. Před třinácti lety koupil Newcastle za 134 milionů liber, nyní šel s cenou trochu dolů, ale i tak ho prodává za více než dvojnásobek. S uzavřením tohoto obchodu musí být spokojen, stejně tak i noví vlastníci a fanoušci,“ doplnil jej Gary Neville, bývalý obránce Manchesteru United a současný expert stanice SkySports.

Britská média začínají spekulovat nad případnými nákupy saúdských majitelů na hráčském a trenérském trhu. Hlavním adeptem na post manažera by měl být Massimiliano Allegri, který mezi lety 2014 a 2019 dovedl italský Juventus k pěti ligovým titulům v řadě. A vysněná posila fanoušků? Nikdo jiný než Harry Kane. Kapitán anglické reprezentace, jehož cena byla stanovena na 200 milionů liber, chce vyhrávat týmové trofeje, a proto vážně uvažuje nad odchodem z Tottenhamu.

Ano, peníze sice hrají v současném fotbale obrovskou roli, ale že by se Newcastlu s arabskými petrodolary v zádech hned od příští sezony zařadil mezi adepty na zisk ligového titulu? Stále trochu sci-fi.