Řím Útočník Patrik Schick je údajně blízko odchodu z AS Řím do Lipska. Podle italského serveru calciomercato.com by třetí tým uplynulého ročníku německé bundesligy měl třiadvacetiletého fotbalistu získat na roční hostování s opcí. Nové angažmá pro českého reprezentanta by mohlo být dojednáno už během víkendu.

Gazzetta dello Sport tvrdí, že oba kluby se rozcházejí v pohledu na opci. Lipsko chce klasické předkupní právo, zatímco římský celek trvá na na povinné opci na přestup. AS získal Schicka předloni ze Sampdorie Janov za 38 milionů eur (téměř miliardu korun), v italské metropoli však český hráč nenaplnil očekávání. V 58 soutěžních zápasech se trefil pouze osmkrát. Podle médií mají o Schicka zájem také Fiorentina, Atalanta Bergamo a Sampdoria.