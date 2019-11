Schumacherův rekord v ohrožení. Vyrovná Hamilton příští rok jeho sedm titulů?

PRAHA Byl v komfortní zóně, jel třetí a i ta pozice mu zaručovala titul. Jenže on chtěl víc, a tak se Lewis Hamilton inženýrů ptal, co má udělat, aby vyhrál. Aby zase porazil všechny.

„Když mi bylo šest, sedm, otec mi řekl, ať se nikdy nevzdávám. To je naše rodinné motto a já se ho držím,“ říkal Hamilton. Bylo krátce po závodě v americkém Austinu a on nakonec skončil „jen“ druhý.

Šest zdvižených prstů na jeho rukou však symbolizovalo jediné – je druhým pilotem v historii F1, který je pošesté mistrem světa, a už jen jeden titul mu chybí k dorovnání Michaela Schumachera.

„Možná sledujeme nejlepšího jezdce, který kdy v F1 byl,“ říká o něm týmový šéf Mercedesu Toto Wolff.

Ano, za jeho úspěchy stojí neporazitelná mašinerie, která už šest let F1 dominuje, ale zároveň i Hamiltonova genialita koncentrovat se na klíčové okamžiky.

Zvládá ve stěžejních fázích závodu zajíždět nejrychlejší kola, zároveň jako nikdo jiný umí zacházet s pneumatikami.

Schumachera dost možná příští rok v počtu titulů vyrovná, klidně ho překoná, co se celkového počtu výher týče (91 vs. 83), ale klíčová je otázka, co nastane pak. Jak se zachová na konci sezony 2020.

Jednak mu vyprší štědrý kontrakt u Mercedesu, jednak se promění i sama F1.

Minulý pátek totiž šéfové šampionátu zveřejnili nová pravidla, která začnou platit od roku 2021 a v obecném duchu se dají sesumírovat do krátkého sdělení.

F1 se sice zpomalí, zároveň se promění a rozpočtový strop sváže ruce bohatým stájím, které by tak měly přijít o náskok před „zbytkem světa“.

Hamilton v kontextu těchto zpráv má tři volby: v 36 letech coby král ukončí kariéru. Či zůstane u Mercedesu, protože pro něj bude výzvou vyhrávat v jeho barvách i v „nové“ éře F1.

Michael Schumacher a Jean Todt.

Nebo přestoupí jinam, aby dokázal, že jeho výjimečnost nestojí jen na výjimečném voze (spekuluje se o přesunu do Ferrari).



„Přijde den a skončím, ale teď se cítím fyzicky i mentálně fantasticky. Neplánuji konec. Je mi 34, ovšem mám pocit, že jezdím lépe než kdykoliv předtím,“ řekl v srpnu.

Ano, zní to tak, že se Hamilton chce stát rekordmanem F1, dál posouvat hranice, jezdit do čtyřicítky. Zároveň u něj bude vždy hrozba, že platný kontrakt je jen kusem papíru.

Když nesedí v kokpitu, rozhoduje se emočně, intuitivně a klidně se „ze dne na den“ může rozhodnout, že svět F1 už není pro něj.

Na poměry dnešních sportovců je Hamilton renesanční člověk se širokým spektrem zájmů – hudba, malování, móda, film, životní styl. A je to pár týdnů, co miliony lidí na svém instagramovém účtu šokoval výzvou.

„Staňte se vegany, protože je to dnes jediný způsob, jak můžete zachránit naši planetu. Vyhynutí naší rasy je čím dál víc pravděpodobné, protože přehnaně plýtváme našimi zdroji.“

„Na světě je značný nepořádek a světoví lídři jsou buď nevzdělaní, nebo se o životní prostředí vůbec nestarají,“ stálo v jeho několika komentářích.

Ty sice později smazal, avšak přiznal, že ho ke zveřejnění přiměl dokument. (Nejen) na základě něj se rozhodl, že rozprodá velkou část svého vozového parku, pořídí si elektrovozy a omezí i lety soukromým tryskáčem.

I to dokazuje, že hodně dá na city. A zároveň také to, že Hamilton je personou, která polarizuje.



„Podle mě je to úděl nejlepších sportovců světa. Stejně je na tom Serena Williamsová, protože polovina lidí chce, aby všechno vyhrála, druhá vždy bude držet palce soupeřce. A já myslím, že je lepší rozdělovat než být nudný, šedý průměr,“ řekl Wolff.

Zvláštní je, že nejvíc kontroverzní postavou je v Británii. Mnozí kritizují to, že se kvůli daním přestěhoval do Monaka, že jeho akcent je kvůli častým návštěvám v USA dost odlišný od ostrovní angličtiny.

Jiní ho tepou za životní styl, který je v rozporu se zaškatulkovanými představami profesionálních sportovců. Že se věnuje jiným aktivitám.

„Nevím, proč existuje chuť ho za to kritizovat. Možná to přináší lepší titulky, zařídí víc kliků. Ale my nechceme pilotům přikazovat, jaký mají vést život. My chceme, aby odváděli nejlepší výkon,“ uvedl Wolff.

„A vím, že jednou z věcí, která by u Lewise nefungovala, je ta, kdybychom ho svázali korzetem. On nejlépe pracuje, když mu dáme svobodu,“ dodal.

Letošní rok to zase prokázal.