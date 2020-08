Šéf fotbalu Svoboda po jednání s Babišem: Pro kluby dodržení pravidel znamená milionové výdaje

Praha Čtyři dny před zahájením nové sezony první ligy mohl její šéf Dušan Svoboda s úlevou prohlásit: „Udělali jsme všechno pro restart fotbalu tak, aby nebyla ohrožena jeho primární existence.“

Svoboda v pondělí ráno společně s Jaroslavem Tvrdíkem, bossem mistrovské Slavie, vedl fotbalovou delegaci na jednání s předsedou vlády Andrejem Babišem a vedením hygieniků. Zúčastnili se také zástupci Sparty, Plzně a Liberce.

„A na prvním místě je důležité panu premiérovi poděkovat za to, že si v dnešní době na fotbal našel čas. Bylo to velmi vstřícné jednání,“ uvedl Svoboda.

Jeho zásadním závěrem pro fotbal je, že na základě nového protiepidemického manuálu už nemusí v případě nákazy koronavirem u některého z hráčů do karantény celé týmy.

Od kdy bude nové nařízení platit?

Protokol opatření je v současné době finalizován se zástupci ministerstva zdravotnictví. Je otázka jednotek dnů, kdy začne platit. O víkendu už začíná liga a v příštím týdnu vstupuje do evropských pohárů Viktoria Plzeň, první český zástupce.

Co protokol konkrétně upravuje?

Jasně říká, jak se mají hráči chovat v rámci tréninkového procesu, při zápasech, na hotelech, převlékání se, využívání společných šaten. Zabývá se i cestováním na zápasy, důsledným rozdělením stadionu do jednotlivých zón tak, aby nedocházelo k promíchání hráčů mezi sebou. Řeší se detaily, jak jednotlivé týmy přijíždějí na stadion. Je to poměrně obsáhlý materiál, k dnešnímu dni má asi dvaadvacet stran.

Podobný dokument ale platil už od květnového ligového restartu, co je v tom současném nového?

Některé věci jsme do něj doplnili. Nejzásadnější změna je asi plošné testování tři dny před každým zápasem, což je poměrně velký moment. A je tam také celá řada opatření směrem k hráčům ve chvíli, kdy bude v týmu pozitivně testovaný hráč. Tam se to týká individuálního pobytu na hotelu, převlékání na hotelu a tak dále.

Dodrzet cely protiepidemicky manual, ktery ma 22 stran, nebude pro kluby nic jednoducheho. Je to i velmi nakladne. Ale za moznost udrzet profesionalni fotbalove souteze v chodu to stoji! pic.twitter.com/30hIQqugl6 — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) August 17, 2020

Dotkli jste se na schůzce s premiérem i avizovaného zkrácení karantény na deset dnů?

Ano, ale to stejně úplně neřeší náš problém. Zásadní pro nás je, aby do izolace nemusela celá mužstva, což se podařilo.

Větší opatření proti viru budou pro kluby znamenat výraznou ekonomickou zátěž, řešili jste možnost případných kompenzací?

Samozřejmě, že ekonomické dopady budou velké. Ale s kolegy jsme si řekli, že nejsme v situaci, kdy budeme na prvním místě počítat, ale že musíme především udělat všechno pro restart fotbalu, aby nebyla ohrožena jeho primární existence. Abychom nemuseli v průběhu této sezony řešit to, čím jsme se zabývali na konci předchozího ročníku, tedy nedohráním kompletního programu.

České kluby navíc brzy vstoupí do evropských pohárů.

A byl by největší problém, kdyby došlo k jejich vyřazení a eliminaci na základě kontumace kvůli karanténním opatřením. Samozřejmě, že pro každý klub dodržení všech pravidel znamená milionové výdaje. Věříme, že alespoň výpadky příjmů ze vstupného bude možné nějakou formou kompenzovat.