Šeriff - Plzeň 1:2, hosté v boji o Ligu mistrů otáčeli, rozhodl Bucha hlavou

Plzeň je blízko. Příští týden v domácí odvetě stačí remíza a český šampion dál může snít o prestižní Champions League.

Blízko je postupu do závěrečného kvalifikačního předkola, které s sebou přináší pohádkovou odměnu a přinejhorším účast v základní skupině Evropské ligy, pohárové soutěži číslo dvě. Ale Plzeň chce tu číslo jedna, Ligu mistrů.

V úterý v podvečer v Kišiněvě se opět mohla spolehnout na brankáře Staňka, na obou gólech měl podíl obrovitý útočník Chorý. První dal z penalty, druhý padl po jeho souboji s brankářem Abalorou, čehož využil Bucha.

Plzeň musela skóre otáčet.

Drobná nepozornost, dezorientovaný levý obránce Sýkora nešťastně reagoval po hlavičce Pernambuca a rukou plácl do míče. Penalta, z níž domácí od 37. minuty vedli.

Pokutový kop vzápětí zahrávali i hosté, když zmatkující brankář Abalora vyběhl, nerozuměl si s obráncem, který měl míč pod kontrolou a pak se postavil do cesty dotírajícího Havla.

Svalil na zem a svíjel se bolestí, čímž se snažil hlavního sudího přesvědčit, že šlo o nechtěnou srážku. Videoasistenta, který na zápasy 3. předkola Champions League dohlížel vůbec poprvé, ovšem nepřevezl. A Chorý penaltu proměnil.

Plzeňský útočník Tomáš Chorý slaví gól z penalty, radovat se k němu přibíhají spoluhráči Kliment a Mosquera.

Hrál se hodně atraktivní zápas se spoustou šancí, víc jich měli hosté. Přitom Šeriff, jenž nemůže hrát po rozhodnutí UEFA na svém stadionu v podněsterském Tiraspolu, dosud ve čtyřech duelech kvalifikace neinkasoval.

Ale Plzeňští jeho obranu snadno rozebírali, jenže šance zahazovali. Trenér Michal Bílek se na lavičce chytal za hlavu. „To snad ne.“

Pernica a Chorý hlavičkovali sami z malého vápna, Buchovu střelu skvěle chytil brankář, který vyrazil i dělovku Mosquery.

Domácí působili v defenzívě hodně bohorovně, v základní sestavě nastoupilo devět hráčů tmavé pleti včetně gólmana, kteří se rádi mazlili s míčem. Brankář Abalora kličkoval u postranní čáry, pak riskantně rozehrál a jeho parťáci z obrany si počínali podobně. Chybělo málo, aby Plzeňští získali míč dřív, než se ghanský gólman stihl vrátit mezi tyče.

Jako první měl práci jeho protějšek Staněk, nebezpečnou ránu v první minutě k tyči vyrazil. Do přestávky čelil už jen penaltě a další střele z dálky.

Český reprezentační brankář se potil i v úvodu druhé půle, čelil v krátké době dvěma střelám i centru, který se snášel pod břevno. Když se hosté z tlaku vymanili, jejich první útok po přestávce skončil gólem.

Mosquera udržel míč, otočil se, odcentroval, Abalora v souboji s Chorým nezasáhl dobře a Bucha hlavičkoval zblízka do prázdné brány.

Domácí hráli tvrdě, hodně faulovali a Plzeň měla výhodné standardky. Jinak se ve druhém poločase spíš bránila, ale soupeři vyrovnat nedovolila.

Šeriff Tiraspol je druhou překážkou v cestě plzeňského snu, kterým je účast v Champions League.

Po suverénně zvládnutém druhém předkole, v němž dvakrát porazili HJK Helsinky, si Plzeňští vybojovali minimálně základní skupinu Konferenční ligy. Už nemusí nic, ale chtějí hodně.

S Šeriffem je to souboj, v němž je ve hře tři sta milionů korun.

Zatímco druhé předkolo Ligy mistrů bylo zásadní vzhledem k zajištění pohárů na celý podzim, ve třetím se hraje o obrovské peníze.

Postup přinese účast v závěrečném play off, které marketingově už pokrývá Evropská fotbalová unie (UEFA). Pokud v něm klub neuspěje, jako bolestné obdrží pět milionů eur, v přepočtu asi 125 milionů korun.

Zároveň si zajistí účast v základní skupině Evropské ligy, který tvoří bonus ve výši 3 630 000 eur (90 milionů korun). A další peníze, aniž by Plzeňští v září kopli do míče, přitečou za desetiletý koeficient. Podle odhadů by klub dosáhl přibližně na 75 milionů korun.

V součtu to je takřka 300 milionů korun a další sumu si lze vydělat díky úspěšným výsledkům.

O to všechno se hraje proti Šeriffu. A první duel se povedl.