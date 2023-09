ONLINE: Servette - Slavia 0:2, po rohu zvyšuje hlavou obránce Ogbu

Co je víc, derby, nebo start Evropské ligy?

Kouč Jindřich Trpišovský rozhodně neposlal do zápasu v Ženevě to nejlepší, co jeho kádr nabízí. Jen na lavičce zůstali reprezentanti Lukáš Provod či Václav Jurečka i letní novic Muhamed Tijani. Na hrotu útoku dostal šanci Mick van Buren, jenž nastoupil naposledy v základu v srpnu proti Zorje Luhansk (2:1). Premiérový start ve Slavii si připsal rumunský bek Andreas Dumitrescu.

Přestože v prvních minutách držel balon častěji domácí tým, jenž se v Evropské lize představil vůbec poprvé, brzy se probrali zkušenější hosté z Prahy. A zatímco se v Ženevě drobný déšť měnil v liják, houstla i aktivita Slavie.

ONLINE: Servette Ženeva - Slavia Praha utkání můžete sledovat minutu po minutě

Český vicemistr byl lepší v držení míče, ve střelách. Hráči Servette naopak kupili chyby, v soubojích byli pozdě. Zajímavou příležitost měli slávisté po dvaceti minutách hry. K přímému volnému kopu se postavil Lukáš Masopust, ale jeho rána mířila hodně nad břevno. Nakonec se ale Masopust přece jen dočkal. Běžela 32. minuta, když rozjel akci, předal míč Ševčíkovi na pravé straně, načež tvrdý centr sám doklepl do brány - 0:1.

Jak skončili, tak začali. I po změně stran hráli slávisté svižněji než soupeř, mokrý terén jim šel k duhu. Africký útočník Chris Bedia, s dvanácti ligovými góly nejlepší střelec loňského ročníku, Slavii moc netrápil. A tak opět udeřili hosté v blankytně modré. V 59. minutě se po rohovém kopu prosadil hlavou stoper Igoh Ogbu.

Slávisté mají lepší formu než soupeř, prohráli jediný ze dvanácti soutěžních duelů v sezoně a před nedělním derby se Spartou jsou bez porážky o skóre druzí. A Servette? V šesti kolech domácí soutěže jen jednou bral tři body a na svém stadionu čeká na vítězství.

Mimochodem, na Servette slávisté narazili v zimní přípravě a dvakrát švýcarský celek zdolali, jak si povedou tentokrát?