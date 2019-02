Sevilla? Budou to dva zápasy bez balónu, tuší Coufal. Pro Trpišovského je to největší úspěch kariéry

PRAHA Ruka bývalého španělského brankáře Andrése Palopa zalovila v míse s míčky, jeden z nich vytáhla a ozvalo se: „Slavia Praha.“ Těsně předtím byla vytažena Sevilla, takže sešívaní narazí na rekordmana soutěže, který se z vítězství v Evropské lize (a předtím poháru UEFA) radoval celkem pětkrát.

První utkání se španělským favoritem odehrají svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského 7. března na stadionu Ramóna Sáncheze Pizjuána, pyšnícího se kapacitou téměř 44 tisíc diváků, odveta bude o týden později v Praze.



Los osmifinále fotbalové Evropské ligy FC Sevilla (VACLÍK) – SLAVIA PRAHA

Arsenal (ČECH) – Rennes (KOUBEK) Chelsea – Dynamo Kyjev Frankfurt – Inter Milán Dinamo Záhřeb – Benfica Lisabon Neapol – Salcburk Valencie – Krasnodar Petrohrad – Villarreal První zápasy osmifinále jsou na programu 7. března, odvety o týden později. Postupující do čtvrtfinále obdrží 1,5 milionu eur (38 milionů korun).

Nad vylosovaným soupeřem moc nejásal obránce Slavie Vladimír Coufal. „Jsou dvě možnosti – buď nás podcení a my máme nějakou šanci, anebo nás nepodcení. Nechci říct, že to bude šílené, ale už tehdy v Liberci to byly dva zápasy skoro bez balonu, takže očekávám něco podobného,“ usmíval se ironicky Coufal, který se španělskému celku postavil ještě v dresu Severočechů v roce 2013, oba zápasy skončily remízou.

Sevilla je považována za velkého favorita, nicméně její trenér Pablo Machín soupeře z Prahy nepodceňuje. „Ať si nikdo nemyslí, že budeme mít na růžích ustláno, protože Slavia je tým s velkým potenciálem. Všichni soupeři jsou v této fázi soutěže těžcí, protože si postup zasloužili,“ podotkl Machín.

„Půjdeme si pro postup, ale musíme být opatrní. V české lize jsou všechny týmy nepříjemné, o čemž jsme se přesvědčili v případě Olomouce. A Slavia tu ligu vede,“ ví kouč Machín, jehož tým si na úvod play off poradil s nevyzpytatelným Laziem Řím a po celkovém výsledku 3:0 bez problémů postoupil.

Podobné představení má za sebou i pražská Slavia. Ta v zápase s Genkem po obrovské chybě brankáře Ondřeje Koláře prohrávala, jenže inkasovaný gól Pražany nabudil. „Akorát nás to nastartovalo,“ tvrdil Lukáš Masopust, který v sešívaném dresu nastoupil vůbec poprvé. „Na tuhle šanci jsem čekal a věděl jsem, že jednou přijde. Jsem za ni rád.“

Výhra pomohla i koeficientu

Vítězstvím 4:1, pod které se dvěma brankami podepsal kapitán Milan Škoda, prokázala, že se Slavia ubírá správnou cestou. „Je to určitě sportovně největší úspěch v mé kariéře,“ radoval se trenér Jindřich Trpišovský, jenž je u týmu od prosince 2017.

Hráči Slavie se radují po brance Milana Škody. Vladimír Coufal slaví branku, kterou vyrovnal na 1:1.

Vršovičtí zároveň udělali velkou službu českému fotbalu, protože definitivně potvrdili jeho umístění v elitní patnáctce v žebříčku národních koeficientů UEFA. Právě prvních patnáct příček zajišťuje i pro sezonu 2020/21 dvě místa v kvalifikaci Ligy mistrů a tři v bojích o Evropskou ligu. Kromě koeficientu získali slávisté finanční odměnu od UEFA, do klubové pokladny přiteklo 1,1 milionu eur (tedy 28,2 milionu korun), což dává zisk na prize money z aktuální pohárové sezony blížící se částce 200 milionů korun.

Do osmifinále by měla Sevilla naskočit v plné síle, bude postrádat jen záložníka Franca Vázqueze, jenž byl v zápase s Laziem po dvou žlutých kartách vyloučen a dostane automatickou jednozápasovou stopku. Jinak se proti Slavii postaví kompletní kádr včetně zkušeného kapitána Jesúse Navase nebo českého reprezentačního brankáře Tomáše Vaclíka.

„Všichni se mě ptali, co je Slavia zač a co od ní čekat. Je pravda, že v konkurenci s Chelsea, Arsenalem nebo Neapolí byla Slavia v očích mých spoluhráčů tím méně známým soupeřem. Jenže já vím, co nás čeká, a hlavně si všichni určitě ještě pamatujeme, jak nás v létě dokázala potrápit Olomouc,“ připomněl Vaclík dvě srpnová střetnutí s Hanáky, v nichž Sigma soupeře v domácím utkání notně potrápila, a nakonec po souhrnném výsledku 0:3 nepostoupila.