Šilhavý: Hloupá porážka v Kosovu nás štve. Kluci si teď dobře uvědomují, že musí v Černé Hoře vyhrát

priština (od našeho zpravodaje) Mizerný výkon a zasloužená porážka 1:2 v Kosovu českým fotbalistům výrazně zkomplikovaly boj o postup na EURO 2020. Kouč týmu Jaroslav Šilhavý ji přikládá především zbytečným chybám, které vedly k oběma gólům soupeře.

„Je to hloupá porážka, která nám zkomplikovala cestu za kýženým postupem. Svými chybami a nepozorností jsme Kosovu vítězství umožnili,“ smutnil na tiskové konferenci po zápase Šilhavý.

Trenére, byl to nejhorší výkon českého týmu během vašeho působení u týmu?

Sice jsme prohráli v Anglii 0:5, ale tahle porážka mě štve, byla to hloupá porážka.

Proč váš tým dostal tak jednoduché góly?

Pokazili jsme rozehrávku a nabídli jsme soupeři vyrovnání jako na podnose. To se nesmí stávat. Stejně tak zaspali čtyři hráče u toho druhého gólu soupeře, nedovedu to pochopit a nějak si to vysvětlit, proč k tomu došlo.

Přesto se Češi mohli dostat do vedení 2:1, ale Patrik Schick nevyřešil přečíslení 4 na 2 dobře. Neměl spíše nahrávat volnému spoluhráči?

Bohužel Patrik to nevyřešil dobře, měl nahrávat. My jsme víc svých možností nevyužili, soupeř bohužel ano, a proto vyhrál.

Patrik Schick po zápase říkal, že jste se brzy upnuli k nakopávaným balónům a rezignovali na kombinaci. Má pravdu?

Naše rozehrávka byla opravdu kostrbatá, musím s Patrikem souhlasit. Vůbec se nám nedařilo hrát po zemi. Za stavu 1:2 jsme to museli změnit a nakopávat jsme museli začít, bohužel to nevedlo k vyrovnání, i když tam nějaké šance ještě byly.

Co říkáte na parádní atmosféru, která dnes fanoušci v Přištině vytvořili?

Atmosféra byla skvělá, fotbalisti takovou atmosféru milují. Myslím si, že máme v týmu dost zkušených hráčů na to, aby takové atmosféře nepodlehli. Spíš si myslím, že domácí hráče vybičovala k výbornému výkonu.



Zápas v Prištině vám dal i hodně podnětů do odvetného zápasu. Co si z něj vezmete?

Mají výborné dovednosti, rychlostní hráče, kteří navíc hrají všichni v zahraničí, takže se budou ještě zlepšovat. Mají vynikající hráče jako třeba Muriqi a určitě brzo na evropské scéně ukáží svou velkou sílu.

Co tento zápas a výsledek znamenají pro úterní zápas v Černé Hoře?

Skupinu jsme si hodně stížili, kluci mají teď hlavu dole, ale nebojím se, že by jsme se toho za tři dny nedostali. Kluci vědí, o co jde, jsou si vědomi toho, že musí v Černé Hoře vyhrát.