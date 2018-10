Šilhavý: Na Slovensku nás čeká bouřlivé prostředí, bude to velký zápas

TRNAVA/PRAHA Nový trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý neměl před sobotním druhým utkáním skupiny Ligy národů na Slovensku mnoho času na změny, takže se s týmem zaměřil na taktiku a organizaci hry. Z mužstva má dobrý pocit a přeje si, aby se hráči mohli po zápase podívat sami sobě do očí. Váhá ještě nad jedním postem v sestavě.

Šilhavý se s mužstvem poprvé sešel v pondělí. „Samozřejmě toho času bylo hodně málo na nějaké věci, které bychom chtěli úplně změnit. Tak jsme se snažili zapracovat na taktických věcech, organizaci hry. Hodně času jsme strávili i pohovory s hráči, co od nich vůbec chceme, co oni očekávají, jakou mají motivaci,“ řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

„Není to jednoduché, protože se změnili trenéři v rozehrané soutěži. Nechci, aby to vyznělo, že se vymlouváme, ale za ten krátký čas moc nejde udělat. Spíš zapracovat na hlavě, aby to prostě kluci na hřišti odmakali a mohli se podívat sami sobě do očí,“ dodal Šilhavý, který po zářijovém debaklu 1:5 v přípravě v Rusku nahradil u týmu Karla Jarolíma.

Mužstvo na něj zatím působí dobře. „Mám z toho dobré pocity. Samozřejmě důležité to bude zítra na hřišti. Tam to platí, tam bude vidět, jak je tým silný, jak dokážeme bojovat jeden za druhého,“ uvedl bývalý kouč pražské Slavie, Liberce či Jablonce.

Sestava se mu už rýsuje. „Téměř jasno je, máme tam otazník na jednom postu. Ještě si to necháváme na večer, pobavit se o tom. I po tréninku, jak to bude vypadat,“ uvedl Šilhavý.

„Samozřejmě není jednoduché to poskládat. Věřím, že každý zápas se budeme poznávat víc a víc. Jsem rád, že hrajeme tyto ostré zápasy hned, i když teď Slovensko a poté Ukrajina jsou těžcí soupeři. Zase na druhou stranu člověk vidí, jak se hráči chovají v těžkých situacích a zápasech. Z tohohle pohledu to bude mít vypovídající hodnotu,“ dodal Šilhavý.

Je sám zvědavý, jak si jeho noví svěřenci v prestižním derby proti Slovákům poradí. „Čeká nás bouřlivé prostředí, velká rivalita. Cítím to i z rozhovorů s klukama tady ze Slovenska. Věřím tomu, že to bude velký zápas. Těšíme se na to,“ řekl Šilhavý.

„Pro mnohé kluky to bude na mezistátní úrovni první utkání se Slovenskem. Myslím, že ta atmosféra je brzy vtáhne. Má být vyprodáno. Mnozí kluci se mezi sebou znají, potkávají se a asi se i trochu hecují. Myslím, že si uvědomují, ale úplně si to uvědomí až zítra, když přijdou na stadion,“ dodal Šilhavý.

Slováci jsou před zápasem favoritem. „Jsou pohromadě delší čas, mají zkušeného trenéra a výborné hráče, kteří pravidelně hrají v zahraničních klubech. Zdají se mi v pohodě, taky natěšení, připraveni bojovat před plným stadionem. Když vezmu tu osu, to je velká síla. Budí respekt. Ale já nevěřím tomu, že ty poslední výkony jsou obrázkem českého fotbalu. Chceme se pokusit to ve skupině Ligy národů ještě nebalit. Abychom mohli pomýšlet na lepší výsledek, musíme tu bodovat,“ dodal Šilhavý.