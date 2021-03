Šilhavý o komplikacích s covidem: Každý zápas je důležitý, tohle byla jediná varianta

Praha I před vstupem do světové kvalifikace se musí česká fotbalová reprezentace vyrovnat s komplikacemi způsobenými koronavirovou pandemií. Kvůli cestovním omezením bude moci čtveřice hráčů z bundesligy odehrát jen první z úvodních tří utkání proti Estonsku, trenér Jaroslav Šilhavý ale věří, že se mužstvo s potížemi vyrovná stejně dobře jako na podzim. Vzhledem k vyššímu počtu 27 nominovaných hráčů zatím reprezentace neskládá náhradní tým pro případ, že by se v kádru objevil koronavirus.

Útočník Patrik Schick, záložník Vladimír Darida, obránce Pavel Kadeřábek a brankář Jiří Pavlenka nebudou po utkání v Estonsku k dispozici pro další dva březnové duely s Belgií a ve Walesu, protože by po návratu do Německa z těchto zemí museli do karantény.



„Je to maximální možná varianta, kterou jsme mohli učinit. My jsme se jí chytili. Snažili jsme se vyhovět všem klubům, které měly spoustu požadavků, jak toto zrealizovat. Bude naplněna spousta pravidel,“ řekl při on-line tiskové konferenci reprezentační manažer Libor Sionko.

„Věřil jsem, že by mohla existovat výjimka, ale tohle byla jediná varianta. Bez váhání jsem řekl, že ano, byť je to jen na jeden zápas. Ale každý zápas kvalifikace je důležitý, bez ohledu na to, jestli je to favorit nebo ne,“ uvedl Šilhavý. „Jsme rádi, že aspoň jedno utkání s námi odehrají. Na ta dvě utkání potom nebudeme mít k dispozici to nejlepší, ale s tím nic neděláme. Na podzim jsme taky nebyli kompletní a zvládali jsme to. Byť Belgie je o něčem jiném než ti podzimní soupeři,“ dodal Šilhavý.

Jeho svěřenci s koronavirem zápolili po celý podzim v Lize národů. V září, kdy ještě platila pro profesionální sportovce přísnější karanténní pravidla, muselo mužstvo kvůli dvěma pozitivním nálezům v realizačním týmu po utkání na Slovensku do izolace a následný duel se Skotskem odehrál narychlo složený nový výběr. Navzdory problémům reprezentanti vyhráli skupinu B2 a postoupili do elitní divize A.



Čtveřice z Německa odletí ke středečnímu utkání do Estonska v úterý. „Sejdou se na dvou místech, kde je vyzvedne privátní letadlo. Schick s Kadeřábkem se dostaví na malé letiště u Kolína nad Rýnem, Darida s Pavlenkou pak u Berlína. Všichni musejí absolvovat testy v laboratoři, kterou uznává UEFA. Máme člověka, který to všechno koordinuje na území Německa. Musím poděkovat i klubům, které nám pomáhají v organizování testů. Přistání je naplánováno těsně po našem přistání v Estonsku, abychom se o kluky dokázali postarat,“ vylíčil Sionko.

Hráči, kteří dorazí na pondělní sraz do Prahy, budou dodržovat stejná opatření proti covidu-19 jako na podzim. Zvýšené požadavky mají kluby z Británie. V nominaci je čtveřice hráčů z anglických soutěží.

Trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šihlavý.

„V Anglii myslí na fotbal, je tam pomalu náboženstvím, takže hráčům jsou vystavovány výjimky. Ale výjimka je podmíněna spoustou podmínek. Přepravujeme všechny hráče z Anglie jedním letadlem za přísných podmínek. Po příletu musí okamžitě na hotel, my zajišťujeme transport, testování řidičů a tak dále. Hráči se nesmějí potkat ani s rodinou. Máme seznam požadavků od klubů, které musíme splnit,“ uvedl Sionko.



Do Estonska odletí všech 27 nominovaných hráčů. „Čtyři nebudou moci zasáhnout do utkání. Nerad bych někoho nechával tady, jsme jeden tým,“ řekl Sionko a dodal, že případný náhradní výběr zatím reprezentace neskládá.

„Kdyby hráči z Německa mohli přijet sem a nominovali jsme klasicky 23 hráčů, zvažovali jsme, zda bychom neotestovali více než 23 hráčů. I z toho důvodu, kdyby někdo vyběhl pozitivní. Ale vzhledem k tomu, že kluci z Německa mohou hrát jen v Estonsku, není testování nějakých případných náhradníků zatím potřeba. Bude nás 27, a kdyby se něco dělo, pořád máme čas reagovat směrem k utkání s Belgií,“ dodal Sionko.