Šilhavý před nominací na Euro: Na Kúdelu budeme čekat. Doufám, že Souček a Coufal ostatní nakazí

PRAHA Zítra před polednem Jaroslav Šilhavý oznámí jména 26 hráčů, kteří dva týdny nato odletí na mistrovství Evropy. „Už řešíme jen kosmetické úpravy,“ poodhalil 59letý kouč národního týmu minulý pátek pro vybraná média.

„Čekáme, jak na tom jsou zranění kluci.“ V minulých zápasech totiž chyběli svým týmům sparťanský bek Ondřej Čelůstka či slávistický zadák Tomáš Holeš.



Po zisku double minulý týden šéf Slavie Tvrdík oznámil, že na základě dohody s vámi dává klub adeptům nominace na Euro na poslední dvě ligová kola dovolenou. Jak tento krok vznikl? Jaroslav Tvrdík uvedl, že to vzešlo z vaší iniciativy.

Především jsme rádi, že to takhle dopadlo. Slavia už vyhrála titul i pohár, takže prostor k tomu je. Hráči se o tom v klubu bavili už dřív, což jsme samozřejmě kvitovali, a my jsme byli ve spojení s trenéry Slavie. Ale určitě to nebylo tak, že bych řekl panu Tvrdíkovi, ať jim dá volno. Když k tomu došlo, zatelefonovali jsme si s trenérem Trpišovským a panem Syrovátkou (místopředseda představenstva). Říkali, že to tak plánují, takže jsme se pak spíš bavili o detailech. Zároveň si myslím, že je to výhodné i pro ně, protože tito hráči pak přijedou z Eura a hned jim začíná klubová příprava. Je tedy i v zájmu Slavie, aby kluci byli dostatečně odpočatí a nestalo se jim třeba nějaké zranění z přetížení.

O které hráče jde?

Radši asi počkejme na nominaci (Tvrdík redakci oznámil tato jména: Holeš, Hromada, Ševčík, Kolář, Masopust, Bořil).

Záložník Lukáš Provod má volno už dva týdny, bohužel však kvůli zranění kolenních vazů, což mu šanci hrát na Euru vzalo.

Když jsem viděl, jak se v té chvíli otočil, moc dobře mi nebylo. Následně jsem telefonoval s doktorem, který mi pozitivně sdělil, že mu to neoteklo a že teprve uvidíme příští den na rezonanci. Ráno mi pak ale už řekl, že je to špatné. Nebylo mi do zpěvu, protože Lukáš měl výbornou fazonu. Pro něj samotného je to sportovní tragédie, stalo se mu to v nejnevhodnější okamžik, kdy byl na vrcholu a pro reprezentaci byl důležitý hráč, zřejmě pro základní sestavu. Nedá se nic dělat, musíme ho nahradit někým jiným a jemu přejeme, aby se uzdravil. Je to mladý kluk, tak třeba mu to vyjde na mistrovství světa v Kataru.

Někteří hráči nemusí být v době nominace stoprocentně fit. Vítáte i proto rozšíření počtu nominovaných na 26 jmen a třeba vezmete někoho, kdo se uzdraví těsně před startem šampionátu nebo až v jeho průběhu?

Je to možnost. Myslím, že většina trenérů navýšení nominace i z tohoto pohledu jednoznačně kvituje. Stejně jako možnost nadále střídat v zápase pět hráčů.

Po zmíněném zisku poháru se poněkud zvláštně o svých ambicích jet na Euro vyjádřil brankář Ondřej Kolář v tom smyslu, že je pro něj podstatnější, aby si po náročné klubové sezoně doplnil tréninkové dávky, než být na mistrovství Evropy. Jste spolu už nějak domluveni?

Abych řekl pravdu, taky mě to trošku překvapilo. Měli jsme v plánu ho do nominace zařadit, ale musím si s ním promluvit, jak to myslí, jak na tom je. Jestli ze zdravotních důvodů bude muset podstoupit nějaký zákrok, nebo co se mu honí hlavou.

Harmonogram 25. 5. v 11 hodin: oznámení nominace.

oznámení nominace. 31. 5.– 6. 6.: soustředění v italském Valles.

soustředění v italském Valles. 4. 6. od 20.45: přípravný zápas s Itálií v Boloni.

přípravný zápas s Itálií v Boloni. 8. 6. od 20.15: přípravný zápas s Albánií v Praze.

přípravný zápas s Albánií v Praze. 9. 6.: odlet na Euro do skotského Edinburghu.

odlet na Euro do skotského Edinburghu. 14. 6. od 15.00: první zápas na Euru se Skotskem v Glasgowě.

první zápas na Euru se Skotskem v Glasgowě. 18. 6. od 18.00: druhý zápas s Chorvatskem v Glasgowě.

druhý zápas s Chorvatskem v Glasgowě. 22. 6. od 21.00: třetí zápas s Anglií v Londýně.

Stojíte o to, aby na Euro jel? Měl by šanci stát se jedničkou?

Ondra je výborný brankář, což teď za Slavii dokazuje v každém zápase. A pro každého je čest reprezentovat zemi, včetně něj. Ale jestli je tam nějaký problém...? Viděli jsme, co se mu ve Skotsku stalo, kdy měl obrovského štěstí, že to nakonec nebylo tak hrozné. Jestli se mu teď přitížilo, že bude muset podstoupit nějaký zákrok, nebo je tak vyčerpaný, to nevím. Musíme se o tom pobavit, protože to bylo nešťastné vyjádření a v úterý musí být jasno.

Využijete zvětšeného kádru i tak, že vezmete někoho neprověřeného, protože si za povedenou sezonu prostě zaslouží na Euro jet a dostat tam šanci?

Kdyby někdo výkonnostně vylítl, brali bychom ho i do té původně 23členné nominace. Nemáme nikoho, kdo by jel jen proto, aby nasával atmosféru velkého turnaje. U nominovaných hráčů jsme přesvědčeni, že můžou zasáhnout do hry a pomoct nám.

Zohledňujete, abyste měli všechny posty početně silné? Při možnosti pěti střídání se může v průběhu zápasu hodit mít na lavičce například dva další útočníky.

Ano. Většinu postů máme zdvojenou, někdy i ztrojenou. Do sestavy na zápas se ale stejně dostane 23 lidí, tři musí na tribunu – tuto strategii ovlivní, proti komu budeme hrát, a další faktory.

Hraje roli, jací soupeři vás čekají? Někdo by mohl víc platit na Skotsko, jiný na Chorvaty... I to může hrát roli v boji o postup ze skupiny, který je cílem většiny mužstev.

Vykrystalizuje nám nějaká základní sestava, k níž jsou posty zdvojeny. Pak může doznat pár menších změn, třeba v útoku nebo na krajích, může se malinko změnit způsob hry, ale určitě nebudeme mít jednu jedenáctku na jednoho soupeře a jinou na dalšího.

Jaká je situace původního kapitána Bořka Dočkala, který v poslední době ve výběru chyběl?

Je v širší nominaci a v úterý uvidíme. Pavel Vrba ve Spartě odvádí velmi dobrou práci a na hřišti mu k tomu zdatně pomáhá Bořek, který je lídrem týmu.

Těšit vás musí výborné výkony hráčů v Premier League. Tomáš Souček jako první Čech pokořil hranici deseti gólů v sezoně, Vladimíru Coufalovi se taky daří a rovněž Matěj Vydra teď pravidelně nastupuje. Mohou v naší „ostrovní“ skupině platit jako X-faktor?

Při jejich kvalitě doufám, že nám pomůžou nejen proti ostrovanům, ale i s Chorvatskem. Samozřejmě je sledujeme a máme z nich radost. Je skvělé, jak Suk z pozice defenzivního halva dává góly a pracuje na velkém prostoru. Myslím si, že příchod obou kluků West Hamu pomohl, navíc mají přidanou hodnotu v kabině, chovají se přirozeně, skromně. A nám zase pomáhá jejich sebevědomí a zkušenosti, hrajou proti top hvězdám, které nás čekají, nejsou z nich už vykulení. Doufám, že to přenesou i na další kluky a trošku je tím nakazí.

Je stále cítit jejich propojení se Slavií, kde nedávno hráli a odkud jsou i další reprezentanti?

Samozřejmě. Trenér nároďáku musí hráče vybírat i tak, aby si v kabině seděli, vytvořili dobrou atmosféru, těšili se na Euro a neříkali si „Mohl jsem být na dovolené, místo toho musím do Skotska“. To se taky někdy zohlední, když jsou dva vyrovnaní hráči.

Je pro vás stále ve hře o nominaci distancovaný obránce Kúdela, jehož případ se po odvolání může ještě vyvíjet, i když projednávání je naplánováno až na středu?

Samozřejmě jsme to zaznamenali. Beru to jako takovou malou naději, že by se to mohlo ještě povést. Budeme čekat do poslední chvíle.

Hned první zápas Eura hrajete ve Skotsku proti domácímu výběru a také ostatní duely proběhnou na území Británie. Ovlivní tyto zápasy nedávná aféra v Glasgowě, po níž k sobě český a ostrovní fotbal chovají docela averzi? Jak řešíte bezpečnost českého týmu?

Bezpečnostní skupina, která s námi normálně jezdí, se rozšíří o jednoho nebo více členů. Kdyby měli signály, že se něco chystá, přijdou a udělají nějaké rozhodnutí. Myslím si, že aféra s Rangers už trochu opadla, ale neumím to odhadnout. Možná si při našem příjezdu připomenou, že u nich hrála Slavia, a fanoušci na nás budou pískat, ale že bychom se báli nebo že by nám v Edinburghu někdo řval pod okny, to si nemyslím.

Budete k hráčům promlouvat, aby se případně nenechali vyprovokovat? Ty podněty mohou přijít od diváků, od soupeřů...

Myslím si, že případ Ondry Kúdely jim ukázal, že takhle to nejde.

To si mohou uvědomovat celou dobu, ale pak se mohou nechat strhnout děním.

Samozřejmě jim před prvním zápasem se Skotskem připomenu, co se stalo. Je to varování, aby se chovali tak, jak mají. Ale psychologa v týmu nemáme. (smích) Na hřišti budou hráči jako Tomáš Souček nebo Alex Král, kteří jsou schopní to případně zklidnit, kdyby se někdo neovládl. Hráče upozorňujeme, v čem může být nebezpečí, a ať zachovají klid. Ale nemyslím, že by po incidentu v Glasgowě ještě hrozilo, že někdo z týmu udělá něco neuváženého.

Předtím vás ještě čekají dvě přípravná utkání – v Itálii a doma s Albánií. Jak je využijete?

Je to příležitost zjistit, jak je tým sehraný. S hráči budeme mluvit, zjistíme, jak na tom jsou. S Itálií to navíc bude těžký a prestižní zápas, který nám může hodně ukázat a hráče zase kousek posunout, přinést jim zkušenosti.

Euro jste již dvakrát zažil coby asistent Karla Brücknera, i když je to už docela dávno. Můžete z těchto zkušeností jako hlavní kouč něco využít? Třeba nyní při sestavování nominace.

Pan Brückner sbíral informace všude možně a pak si to stejně udělal po svém. (směje se) A když se rozhodoval, většinou se rozhodl správně. Měl dobrou intuici. Rád na tu éru vzpomínám, ale myslím si, že jestli se mi z toho něco teď bude hodit, pocítím až při tom daném momentu.