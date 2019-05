Šilhavý se setkal s fotbalistou Selkem. Zatím ale Česko reprezentovat nebude

PRAHA Na vysněnou pozvánku z německé reprezentace ve čtyřiadvaceti letech dál čeká. Daviemu Selkemu, útočníkovi bundesligové Herthy Berlín, nepřišla ani minulý týden, kdy trenér Joachim Löw zveřejnil tým pro kvalifikační duely s Běloruskem a Estonskem. Přesto se fotbalista s českými kořeny nevzdává.

A do Česka, vlasti své maminky, tak poslal jasný vzkaz: děkuji za zájem, ale zatím budu usilovat o německý dres.

„S Daviem jsme se i s trenérem měli možnost potkat, ale závěr je takový, že nám v aktuálním kvalifikačním cyklu nepomůže. Chce zabojovat o šanci v jiném výběru,“ řekl Libor Sionko, manažer národního týmu.

Selke má možnost hrát i za Etiopii, odkud pochází jeho otec. Všem je ale jasné, že by se rád prodral do výběru Německa, kde se narodil, vyrůstal tam a ve fotbale ho reprezentoval už v mládežnických kategoriích.

„Davie si vzal nějaký čas, během kterého chce zkusit ještě být případně k dispozici pro německý nároďák. Pokud by se mu to nepodařilo v probíhající kvalifikaci o Euro 2020, otevřela by velká možnost pro nás,“ doplnil Sionko.

Případ Selke rozvířil reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý v únoru. Tehdy ve studiu Televize Seznam poprvé připustil možnost, že by německý rodák nastoupil za Česko.



Fotbalistova maminka i prarodiče pocházejí z východočeského Lanškrouna. Byl to dědeček, který ho ve fotbalových začátcích podporoval nejvíc.

„Má k Česku pozitivní vztah. Je to fajn kluk, trochu extrovertní. Myslím, že do kabiny by zapadl bez problémů,“ řekl jeho klubový spoluhráč Vladimír Darida během březnového srazu národního týmu.

Selke nastupoval za německé mládežnické reprezentace od svých šestnácti let, získal stříbro na olympijských hrách v Brazílii a je mistrem Evropy do jednadvaceti let.

Právě na předloňském Euru v Polsku dokonce nastoupil proti Česku a při vítězství 2:0 neproměnil penaltu, pak dal gól Dánsku a v semifinále dalším gólem pomohl vyřadit Anglii.

Bundesligu hraje od roku 2017 za Herthu Berlín, předtím působil také v Lipsku a v Brémách. V uplynulé sezoně nastoupil vytáhlý útočník ke třiceti zápasům, v nichž si připsal tři branky a devět asistencí.