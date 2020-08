Šilhavý ukázal na Hložka. Pro Ligu národů nechybí opory, vrací se kapitán Dočkal

Praha Po téměř dvou letech si za fotbalovou reprezentaci zahraje záložník Bořek Dočkal, premiérovou pozvánku obdržel také jeho spoluhráč ze Sparty, teprve osmnáctiletý Adam Hložek. Trenér Jaroslav Šilhavý oznámil první nominaci po koronavirové pauze, národní tým se v září utká v Lize národů se Slovenskem a Skotskem.

„Mrzí mě jeho neúčast v jednadvacítce, přišli jsme o nejlepšího střelce, vydobyl si v našem týmu silnou pozici. Ale zároveň je to pro nás tak trochu vyznamenání, po Alexi Královi se do áčka posouvá další náš hráč,“ poznamenal k Hložkovi trenér reprezentace do 21 let Karel Krejčí.

Do národního mužstva se vrací také jeho spoluhráč Bořek Dočkal, jenž naposledy reprezentoval před téměř rokem a půl. Šilhavý jej v březnu 2019 povolal na zápasy s Anglií a Brazílií, avšak bolavé lýtko, resp. achillovka záložníka do zápasů nepustilo.

Sparťanský kapitán se pak ze zranění dlouho dostával, vrátil se až do letošní zimní přípravy.

„Jsem rád, že se z toho takhle vylízal. Když pak naskočil za Spartu, bylo vidět, že mužstvo získalo sebedůvěru. A potěšila mě jeho momentální forma, produktivita, kterou ukázal dvěma góly v Brně. Věřím, je pro nás důležitým hráčem,“ podotkl Šilhavý.

Česká fotbalová reprezentace @ceskarepre_cz Kouč Jaroslav Šilhavý nominoval pro zápasy Ligy národů se Slovenskem a Skotskem Poprvé se v ní objevuje záložník Adam Hložek. https://t.co/5oUmVPPY9j oblíbit odpovědět

V nominaci jsou dvě volná místa pro ofenzivní fotbalisty, jejichž jména kouč odhalí později.

Český tým naposledy nastoupil 17. listopadu 2019 v Bulharsku, kde v závěru rozhodnuté kvalifikace o Euro prohrál 0:1. Březnový sraz i červnové mistrovství Evropy se kvůli pandemii nemoci covid-19 neuskutečnily.

První letošní mezistátní duel tak Češi odehrají až 4. září v Bratislavě, kde pro ně zápasem proti Slovákům začne druhý ročník Ligy národů. O tři dny později nastoupí v Olomouci proti Skotsku.

Právě na Slovensku kouč Šilhavý svou reprezentační štaci před necelými dvěma lety zahájil. V říjnu 2018 dovedl tým při svém debutu k vítězství 2:1 v Trnavě, o měsíc později Češi porazili Slováky i v pražské odvetě (1:0).

Nyní mají ve skupině Ligy národů vedle Slovenska a Skotska ještě Izrael. Na podzim je čekají také přípravné duely na Kypru a v Německu.