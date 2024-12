Na předběžných soupiskách figurují dva nováčci - za červenobílé by měli poprvé nastoupit Jan Kovařík a Tomáš Necid. Vedle nich se ze stále aktivních hráčů představí ještě aktuálně druhý nejstarší hráč první ligy Marek Matějovský v dresu Sparty a Milan Škoda v barvách Slavie.

Na umělé trávě v Edenu tradičně nejprve nastoupí veteráni nad 45 let, hlavní zápas pak odehrají internacionálové nad 35 let. Nováčky do předběžných soupisek zatím nahlásila jen Slavia, jíž by měli pomoci záložník prvoligových Bohemians 1905 Kovařík a útočník Žižkova Necid, nejlepší střelec dosavadního průběhu druhé nejvyšší soutěže. Stále aktivní je i kanonýr Škoda, který figuruje na soupisce slávistické rezervy.

Z týmu internacionálů Sparty pokračuje v profesionální kariéře už jen Matějovský. Záložník Mladé Boleslavi, jenž krátce před Vánoci oslavil 43. narozeniny, před rokem rozhodl v Silvestrovském derby o vítězství Letenských 3:2 hattrickem. Sparťanské barvy bude hájit i Tomáš Hübschman, který letos ukončil kariéru a na začátku podzimní sezony se stal generálním sportovním manažerem české reprezentace.

Kde sledovat?

V přímém přenosu na ČT Sport od 9:50

Soupisky

AC Sparta Praha

Internacionálové: David Bičík, Tomáš Čížek, Jan Flachbart, Tomáš Hübschman, Jiří Jeslínek, Tomáš Jun, Marek Matějovský, Michal Pospíšil, Miroslav Slepička, Radek Šírl, Petr Voříšek.

Veteráni: Jaromír Blažek, Tomáš Čížek, Miloslav Denk, Lukáš Hartig, Michal Horňák, Marek Kincl, Vratislav Lokvenc, Radek Mynář, Jiří Novotný, Luděk Stracený, Petr Vrabec, Lukáš Zelenka.

SK Slavia Praha

Internacionálové: Jakub Diviš, Milan Černý, Peter Grajciar, Jan Kovařík *, Tomáš Jablonský, Tomáš Necid *, Karel Piták, Marek Suchý, Milan Škoda, Michal Švec, Petr Trapp, Ladislav Volešák, Rostislav Macháček.

Veteráni: Václav Winter, Roman Janoušek, Jiří Jeslínek, Jaromír Jindráček, Tomáš Klinka, Pavel Kuka, Pavel Medynský, Martin Hyský, Pavel Řehák, Ivo Svoboda, Ivo Ulich, Jiří Vávra, Luboš Kozel.

* debut v derby

