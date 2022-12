Silvestrovské derby ovládla Sparta 7:6. Velký obrat dovršil Čížek

Sparťané v minulém ročníku zaznamenali rekordní vítězství 11:4 a v roli velkých favoritů vstupovali i do letošního derby internacionálů nad 35 let, které se tradičně hrálo na 2x25 minut. Za Letenské nastoupili i dva stále aktivní prvoligoví hráči Marek Matějovský a Tomáš Hübschman.

Sparťané na nově položené umělé trávě v Edenu vyhráli první poločas, ale po změně stran nečekaně polevili. Ve 34. minutě otočil stav svým druhým gólem v zápase Peter Grajciar, a když za dalších sedm minut zvýšil Ivo Táborský už na 6:3, zdálo se, že je o vítězi rozhodnuto.

Sparťané však za téměř jarního počasí předvedli před zaplněným hledištěm velký obrat. Někdejší kanonýr David Lafata sice proti výborně chytajícímu Václavu Winterovi neproměnil penaltu, ale potom dvěma slepenými brankami srovnal a v předposlední minutě po Matějovského centru otočil stav Tomáš Čížek.

Letenští tak znovu trochu vylepšili celkovou bilanci v Silvestrovském derby, kterou má nadále výrazně lepší Slavia. Červenobílí ale v kategorii internacionálů naposledy zvítězili v roce 2016.

„Měli jsme namále. Nakonec se nám to povedlo trochu silou vůle urvat. Jsem rád, že jsme to takhle otočili. Při penaltě jsem moc chvátal. Měli jsme velkou ztrátu, zbytečně jsem to uchvátal,“ řekl novinářům Lafata. Spolu se slávistou Grajciarem byli vyhlášeni nejlepšími hráči utkání.

„Sparta měla dobrý, velmi nabitý tým, zkušenosti, hodně legend. Navzdory tomu jsme s nimi dokázali držet krok. Škoda výsledku, v posledních čtyřech minutách jsme si prohráli zápas. Škoda, že se nedají vygumovat nebo vzít zpět. Ale zážitek dobrý. Super podmínky, skvělá atmosféra, výborná tráva i počasí, vyšlo to na kraťasy,“ pochvaloval si Grajciar, jeden z nováčků derby.

Poprvé si silvestrovskou exhibici zahrál i Jiří Jeslínek mladší, který se dokonce v Edenu sešel se svým stejnojmenným otcem. Zatímco starší z rodiny nastoupil ve veteránském duelu za Slavii, jeho syn se představil mezi internacionály Sparty a dal dvě branky. Radost z hattricku mu poté zkazila tyč.

Sparťanský Jan Koller během Silvestrovského derby veteránů.

Před zápasem internacionálů se tradičně hrálo derby veteránů a v 19. ročníku se už podesáté zrodila remíza. Za Spartu dal dva góly nejlepší střelec české reprezentační historii Jan Koller, za Slavii dvakrát skórovali současný trenér prvoligového Liberce Luboš Kozel a Ivo Ulich, který se jednou trefil z penalty. Pokutový kop se v SIlvestrovském derby zahrává za tři rohy.

I v kategorii veteránů Letenští dotahovali ztrátu. Ještě v 36. minutě prohrávali 2:4, ale pak se prosadili Luděk Stracený a po pohledné narážečce obloučkem trenér ligových Teplic Jiří Jarošík.

„Užil jsem si to. Poprvé v mé kategorii veteránské. Myslím, že to byl dobrý zápas a zasloužená remíza. Slavia hrála dobře, oba týmy se snažily. Krásně jsme se vypotili. Tři čtyři dny jsem nic nedělal, jsem rád, že jsem se tady mohl vypotit. Od nového roku zase trošku najedu na nějaký režim,“ uvedl Koller. Spolu s Kozlem byli vyhlášeni nejlepšími hráči veteránského derby.