Skalák o koronaviru v Anglii i mzdách fotbalistů: S rouškou jako bych spadl z Marsu, moc zodpovědní tu nejsou

Londýn/PRAHA Vláda ve Velké Británii celkem dlouho čekala, než kvůli koronavirové pandemii zavedla výraznější opatření včetně karantény. A podle fotbalového reprezentanta Jiřího Skaláka, který působí v druholigovém Millwallu, je její dodržování hodně volné.

„Lidé tady moc zodpovědní nejsou. Když jsem byl před nějakými deseti dny nakoupit, tak v obchodě se odstupy dodržují, ale roušku jsem měl snad jako jediný, ostatní se na mě dívali, jako bych spadl z Marsu. Asi moc nepřemýšlí nad tím, jak by se mohli navzájem ochránit,“ líčí pro LN situaci 28letý křídelník londýnského klubu.



LN Bojíte se o sebe a rodinu?

O sebe ani ne, ale celkově o rodinu ano, protože s přítelkyní máme malé dvouleté dítě. Jsme tady sami, takže kdyby se něco stalo, nikdo nám nepřiletí pomoct.

LN V jaké míře se v Británii nařídila karanténa?

Nemáme vycházet ven, kromě nutných případů, a je dovoleno jednou denně vykonávat nějakou fyzickou aktivitu: projít se, zaběhat si a podobně. Jenže lidi chodí vysedávat do parků, takže některá místa už museli i zavřít. Soused je policajt a říká, že lidi se chovají, jako by se ani nic nedělo, jako by všechno plynulo normálně. Četl jsem, že by se to mohlo zpřísnit.

LN Větší nervozitu nezpůsobily ani zprávy, že koronavirus postihl také prince Charlese a premiéra Johnsona?

Nemyslím si, že by to způsobilo větší strach.

LN Které obchody a služby jsou otevřeny?

Jen potraviny a lékárny. Ale funguje hodně doručovacích služeb.



LN V Česku se lidé zprvu až přehnaně zásobovali potravinami nebo hygienickými potřebami. Jak to vypadá v Anglii?

Lidi rovněž hodně nakupovali, já vlastně taky, pak jsem deset dnů v obchodě nebyl. Teď jsme si už našli doručovatele farmářských výrobků, takže jsme si zeleninu, ovoce, mléko nebo vejce nyní dvakrát objednali přes něj, doručí nám to až před dveře, takže vlastně nikam nemusíme.

LN Jak to vypadá v klubech? Předpokládám, že se jako tým nesmíte scházet.

Hromadně nesmíme, ale dojíždíme do tréninkového centra po jednom splnit individuální tréninkový plán, který nám trenéři vždycky připraví. Platí to především pro hráče, kteří nemají k dispozici hřiště, a nemohli by tak trénovat s míčem. Já naštěstí mám hřiště u parku pět minut od baráku, takže tam vždycky zaběhnu, odtrénuju si ten program a běžím zpátky domů. Máme předepsáno třikrát týdně běhání a dvakrát týdně posilovnu. I když já si dávám větší dávky, dopoledne si jdu zaběhat a odpoledne využiju domácí posilovnu, takže trénuju dvakrát denně.

LN V celé fotbalové Evropě i v rámci národních soutěží se řeší, co dál s přerušenou sezonou, jestli ji jakkoliv dohrát, nebo radši ukončit. Jaký je momentálně stav v Anglii?

Žádného hráče ani jiné lidi okolo fotbalu jsem tady neslyšel říct, že by se sezona nedohrála. Co jsem se bavil třeba s hráči z Brightonu (Skalákův bývalý klub, který hraje Premier League), kterým končí smlouva k 30. červnu, tak říkali, že se kontrakty prostě prodlouží do doby, než se soutěž dohraje. Jedná se o různých možnostech a scénářích, ale nikoho nenapadne, že by se sezona nedohrála. Ani já v tom nevidím problém. Dohraje se stoprocentně, a když skončí později, tak se prostě zkrátí příprava na další ročník.

Mladá Boleslav - Olympique Lyon. Souboj domácího Skaláka (vlevo) s Umitim.



LN Říká se, že v případě předčasného ukončení sezony by nejvíc škodný byl Liverpool. Po třiceti letech má na dosah titul v Premier League a teď by ho nemusel dostat nebo by mu ho přiřkli od zeleného stolu.

Nedokážu si představit, že by se sezona ukončila a Liverpool titul nezískal, když má takový náskok a je jasné, že už ho nepustí. Ale to není jen o Liverpoolu, hraje se přece také o udržení nebo postup ze druhé ligy…

LN … což je třeba příklad vašeho Millwallu, který bojuje o play off, z něhož se dá postoupit do Premier League.

Přesně tak. Ve hře je toho strašně moc včetně hodně peněz. I kdyby se mělo dohrávat bez diváků, tak se sezona dokončí.

LN Jak hodnotíte dosavadní sezonu z vašeho pohledu? Příliš šanci jste nedostal, odehrál jste celkem zhruba 300 minut. Co tomu chybělo?

Hlavně mě zbrzdilo zranění zkraje sezony, když jsem začal hrávat. Trápilo mě pak hrozně dlouho, i když jsem už mohl trénovat, stále mě to bolelo. A teď, když potíže po půlroce pominuly, nastalo tohle přerušení. V průběhu sezony přišel nový trenér, za kterého jsem začal nastupovat víc. Když se nám však začalo dařit, trenér držel úspěšnou sestavu a já se do ní moc nedostal. Není jednoduché dostat se do sestavy, o to je to pro mě psychicky těžší, když se teď nemůže hrát vůbec.

LN Pro vás tedy posunutí mistrovství Evropy o rok přišlo celkem vhod. Přece jen budete mít větší šanci se ukázat a zabojovat o nominaci, než když jste se musel potýkat se zraněním.

Kdo ví, jak by teď nominace vypadala. Je to otevřené, rok je dlouho doba a pro mě znamená Euro velkou motivaci.

LN V Millwallu máte smlouvu ještě na rok. Jste v klubu spokojen, nebo se vaše vyhlídky ubírají jiným směrem?

Vůbec nevím, jak to bude. Když se přerušily soutěže, tak se podle mě zastaví i věci okolo včetně jednání o přestupech. Do konce sezony nám zbývá minimálně devět zápasů a vše se bude řešit až potom. Každopádně potřebuju hrát, takže uvidíme, jak to bude.

LN Napříč všemi vrcholovými soutěžemi se řeší ekonomický dopad koronavirové pandemie a mnoho klubů se dohodlo s hráči na snížení platů. K jakým opatřením přistoupil Millwall?

Samozřejmě kluby, které už předtím měly nějaké ekonomické problémy a musely si dávat pozor na dodržení finančního fair play, ke snižování platů přistoupily. My jsme asi před týdnem měli jednání se sportovním ředitelem, který nám řekl, že Millwall je zajištěný klub, finanční fair play zvládáme v pohodě a není důvod nám snižovat platy. Situace se samozřejmě může vyvinout i jinak.

LN Obecně panuje tlak, aby šli hráči s platy dolů, když teď nehrají a negenerují tím svým klubům zisk, zvlášť když řada celků načas propouští zaměstnance. Naopak bývalý kapitán reprezentace a nyní útočník druholigového Derby County označil hráče za „obětní beránky“. Jak se k tomu stavíte vy?

Souhlasím s Rooneym. Nevidím důvod, proč by se to mělo dít, když sezona ještě neskončila. I když jsme doma, tak pilně trénujeme, běháme, posilujeme, abychom byli připraveni pokračovat. Je to stejné jako v létě před začátkem sezony. Pokud má klub rozpočet pokrytý, což by měl zajistit už před sezonou, není důvod, aby strhával hráčům platy.

LN Co říkáte na názor, že fotbalisté vydělávají – zvlášť ti v Anglii, Španělsku nebo Německu – miliony měsíčně, a tedy by je snížení platu o dvacet třicet procent tolik nebolelo?

Kdyby za mnou z klubu přišli a vysvětlili mi, že je potřeba nám strhnout část výplaty, problém by mi to nedělalo. Ale přece si hráč sám neřekne, aby mu snížili plat. Solidární je, když část peněz pak věnuje někam, kde jsou potřeba. A netýká se to jen této koronavirové krize. V klubu pravidelně pomáháme nemocnicím, o Vánocích přivezeme pacientům dárky, přispíváme na přístroje pro nemocné nebo postižené. V Anglii je taková dobročinnost potřebným běžná.

LN V jakých hodnotách se platy v Anglii opravdu pohybují?

Nevím, jak to mají ostatní v Millwallu, ale klub je stabilní a žádné přeplacené hráče tady nemáme. Základní platy máme asi menší, než je ve druhé anglické lize zvykem. O tom, kdo kolik bere, bych se asi bavit nechtěl, každopádně téměř padesát procent naší výplaty spolknou daně.

LN Můžete aspoň přiblížit, jakou životní úroveň si hráč druhé anglické ligy může dovolit?

Je to na takový život, jaký chce kdo mít. Pokud si někdo za smlouvu na tři roky chce pořídit ferrari a vilu, tak může, ale neušetří si nic na budoucnost. Na druhou stranu není problém si sehnat dům na okraji Londýna, slušné auto a k tomu si něco naspořit.

LN S těmito věcmi mívají často sportovci potíže. Několik let si žijí na vysoké noze a potom spadnou do problémů. Máte v klubu někoho, kdo s vámi záležitosti finančního plánování řeší?

Co jsem v Anglii, tak jsem to nezažil. Já mám svého finančního poradce v Česku a podobně to mají i ostatní. Tohle by si měl s člověkem, kterému věří, zajistit každý sám.



LN V Česku řada klubů přistoupila na snižování platů už třeba před dvěma týdny a další přibývají, a navenek se o tom takové debaty jako v Anglii nevedou. Vy jste před odchodem do Anglie hrál za Spartu, Mladou Boleslav, Slovácko nebo Brno, takže můžete porovnávat, jak se tyto dva fotbalové světy liší.

Platy hráčů v Česku a v Anglii jsou samozřejmě hodně rozdílné, stejně jako všechno ve fotbale. Částky za televizní práva, peníze od sponzorů nebo stadiony jsou úplně někde jinde. České kluby, které hrají poháry, mají také víc peněz než ty, které mají horší výsledky, a s tím souvisejí i platy. Stejně tak Fulham, který loni spadl z Premier League, má víc peněz než většina ostatních klubů druhé ligy.

LN Nicméně kromě hvězd, které berou statisíce za měsíc, a dobře placených hráčů jsou v české lize i takoví, jejichž výdělek se pohybuje okolo průměrného platu. A teď ještě z něj po několik měsíců přijdou třeba o třicet procent. Nehrozí jim existenciální starosti a nutnost najít si ještě další práci?

Nemyslím si, že by tenhle stav trval dlouho, a tak by ty dva tři měsíce měli vyjít v pohodě. Pokud však už předtím byl někdo zvyklý žít od výplaty k výplatě, pak může mít potíže, což však jen dokáže, že má problémy s financemi celkově. Myslím si ale, že vždycky záleží na domluvě s klubem, nikdo nikomu nechce dělat problémy.