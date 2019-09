Škoda oslavil narození syna čtyřmi góly. Krásný pocit, moc si to užívám, radoval se střelec Slavie

Praha Fotbalista Milan Škoda oslavil dnešní narození syna Matiase gólově nejpovedenějším zápasem v profesionální kariéře. Třiatřicetiletý slávistický útočník dal poprvé v jednom soutěžním utkání čtyři branky a nasměroval červenobílé k drtivé výhře 8:0 nad Vyšehradem ve 3. kole domácího poháru MOL Cupu.

„Samozřejmě je to úžasné. To nejlepší je to, že se mi narodil syn. Byl to fakt krásný pocit, už mám druhého, takže si to moc užívám,“ řekl novinářům Škoda.

„Všichni mi říkali, ať po gólu udělám na oslavu nějaké dudlíky a podobně. Ale to jsem nedělal. Samozřejmě v duchu vím, že je to pro něj a pro manželku, protože byla úžasná,“ dodal člen širšího kádru reprezentace.

Všechny čtyři góly zaznamenal v první půli mezi 16. a 43. minutou, po hodině hry pak střídal. „Říkal jsem si: Ty jo, mně se tam odrazí všechno, to už je takové trapné. Samozřejmě kdybych dal i další, bylo by to hezké, ale už jsem to pak nějak nehrotil,“ uvedl Škoda.

Jeho dosavadním maximem v profesionálních soutěžích byly tři góly z února 2015 v Liberci, kde Slavia vyhrála v lize 3:1. „Dal jsem jeden hattrick v životě, nic víc. Nevím, že bych dal někdy čtyři góly. Možná ještě někdy v Bohemce, když jsme hráli s béčkem v divizi,“ přemítal Škoda.

Syn se mu narodil v den, kdy by slavil 106 let legendární slávistický kanonýr Josef Bican. „Měli jsme termín 22. září. Trenér Řehák (asistent) říkal, že to bude jasné, že se určitě narodí na Pepiho 25. září. A fakt to tak vyšlo,“ smál se Škoda.



Dnešek ho zřejmě vyjde v klubové kase draho, byť je sám klubovým pokladníkem. „Máme to za dost. Už mi to kluci hlásili. Ale pokladník jsem já, tak o tom rozhodnu asi já. Za čtyři góly musíme udělat novou kolonku. A za dítě se něco taky platí,“ uvedl Škoda.

„Je mi trochu líto paní Škodové, protože jestli to takhle bude pokračovat, bude muset založit Klabzubovu jedenáctku,“ vtipkoval asistent trenéra Jaroslav Köstl. „Navíc je dnes den narození Pepiho Bicana, takže se takhle hezky propojily legendy. Nejdůležitější zprávou je narození malého Matiase, přejeme mu, aby to byl takový bombarďák a frajer jako jeho táta a střílelo mu to za Slavii. Řehi (Řehák) naléhal na Škodáka, aby se jmenoval malý Pepi, ale to nevyšlo,“ dodal Köstl.

Za Vyšehrad nastoupil od 82. minuty herec Jakub Štáfek, který hrál v seriálu Vyšehrad Julia Lavického. „Ze začátku jsem si říkal, že je to možná takové hloupé, že jdou hrát proti Slavii a udělají z toho takovou show. Ale když pak střídal, docela mě to pobavilo. Ve finále to bylo docela vtipné,“ řekl Škoda.

Štáfek před dvěma lety v seriálu nevybíravě se sexuálním podtextem mluvil o Škodově ženě. „Spíš než já bylo naštvané moje okolí. Ale už je to dávno pryč. Přešli jsme to, on mi zavolal a omluvil se,“ uvedl Škoda.