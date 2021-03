Skotové řešili výjimečného McGregora. Jak na něj? Není to král džungle, řekl Masopust

Glasgow Klidně se může stát, že ten zákrok ze závěru úvodního zápasu mezi Slavií a Rangers bude nakonec rozhodující. Vzpomínáte? Hlavička Lukáše Masopusta a výjimečný reflex zkušeného brankáře Allana McGregora. I před osmifinálovou odvetou Evropské ligy v Ibrox Parku byl pro Skoty tématem.

„Řešilo se to u nás celý týden,“ nadhodil jeden z místních novinářů na předzápasové tiskové konferenci.

„Pro mě to byl možná nejlepší zákrok, který jsem kdy viděl,“ kývl Jindřich Trpišovský, slávistický trenér. „Lepší než legendární skok od Gordona Bankse,“ připomněl na britské půdě anglickou legendu.

McGregor vytáhl kouzelný zásah minutu před koncem pražského zápasu. Ideálně rozehraný rohový kop i parádní výskok netradičního hlavičkáře Masopusta, jenž razantně zamířil k tyči.

Nestačilo to.

„Všechno udělal dobře, balon mířil do země, navíc na mokrém terénu. Brankář to zastavil snad malíčkem, nepochopitelné,“ kroutil hlavou Trpišovský, který McGregora chválil už před týdnem v Edenu. „Jen potvrdil, že je ústřední postavou Rangers, viděli jsme mockrát, jak je schopen svůj tým klíčovými zákroky podržet.“

Co potřebuje Slavia postupový klíč

Po pražské remíze 1:1 jsou před odvetou ve výhodě Rangers. Slavia potřebuje k postupu pochopitelně výhru. Nebo remízu 2:2 a vyšší. Skóre 1:1 by duel poslalo do prodloužení, bezbranková plichta znamená radost domácích.

McGregor chytal svůj první zápas za Rangers už v roce 2002, ale oporou se stal až mnohem později. Po krachu odešel do Turecka, úspěšný byl v anglickém Hullu, než se v roce 2018 vrátil zpátky do Ibrox Parku, kde je i v devětatřiceti letech stěžejní postavou.



Tématem posledních dnů je možnost prodloužení jeho smlouvy, ta stávající totiž po sezoně vyprší. Přitom robustní Skot letos výrazně pomohl k prvnímu titulu po deseti letech a nyní dělá také všechno pro to, aby svůj tým dotlačil mezi nejlepších osm v Evropské lize.

„Ten jeho zákrok byl opravdu úžasný,“ uznal po týdnu i neúspěšný střelec Masopust. „Na druhou stranu my si nemůžeme pouštět do hlavy, že by to byl nějaký král džungle nebo něco podobného. Musíme být v klidu, každému brankáři se přece dá normálně vstřelit gól.“



A gól - ten bude Slavia ve čtvrtek večer potřebovat, jinak se může s postupem rozloučit. Odveta v Glasgow má výkop v 21.00.