ONLINE: Dánsko - Srbsko 0:0, jak dopadne přímý souboj o postup?

Dánové mají zatím po dvou zápasech dva body, přesto jim náleží druhé místo. Jistotu postupu by jim dala výhra, pokud by navíc Anglie ztratila, mohli by ji v tabulce dokonce předstihnout.

Vzájemný zápas skončil remízou 1:1, takže by při bodové shodě rozhodovalo celkové skóre, případně počet vstřelených gólů či další kritéria jako obdržené žluté karty. Dánové musí zároveň sledovat Slovince, kteří mají shodný počet bodů.

ONLINE: Dánsko – Srbsko 21.00, utkání sledujeme minutu po minutě

Srbům dal naději Luka Jovič, který v samotném závěru srovnal utkání se Slovinskem na konečných 1:1. V tabulce sice zůstali na posledním místě, ale pokud vyhrají nad Dány, určitě postoupí.

A pokud Slovinsko ztratí s Angličany, klidně mohou Srbové pomýšlet na obsazení druhé příčky.

Jak zamotaná skupina C dopadne?