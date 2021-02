Skutečná ‚Cesta ze tmy‘. Šéf Slavie Tvrdík: Poučíme se, příště pozveme zdravotníky, já zůstanu uvnitř u televize

PRAHA Měla to být oslava fotbalu, jenže život není jen o výhrách, vrátil se v rozhovoru pro Lidovky.cz předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík k dění kolem čtvrtečního souboje sešívaných s Leicesterem (0:0) v prvním zápase 1. kola play-off Evropské ligy.

Lidovky.cz Jak vnímáte celou situaci kolem V.I.P. lóže na zápase Slavie proti Leicesteru?

Zápasy s Pardubicemi a Leicesterem byly vybrány jako pilotní pro projekt Cesta ze tmy. Vedení tohoto projektu oslovilo se žádostí o jeho zkušební provoz spoustu kulturních či sportovních institucí, byli mimo jiné i na LFA (Ligová fotbalová asociace, která řídí profesionální fotbal u nás). Nikde nepochodili, bylo to pro ně pracné a finančně nákladné. Ze STES dostali doporučení na Slavii a nás ten projekt zaujal. Byl schválen Státním zdravotním ústavem a podporován ministerstvem zdravotnictví. Viděli jsme v něm cestu, jak dostat fanoušky zpět na stadion. Nabídli jsme ministerstvu zdravotnictví součinnost na pilotním projektu, zavázali se uhradit náklady a získali jsme souhlasné stanovisko.

Na oba zápasy jsme složitě připravovali testovací centrum, tři zdravotnická zařízení jsme přesvědčili, aby propojila svoje systémy s naším ticketingem, řešili jsme elektronizaci celého systému od objednání po finální dotazník. Systém nebyl připravován na propustnost 300 osob, ale na druhou etapu s 3 tisíce osob na jednom zápase nebo kulturní a společenské akci s potenciálem do budoucna až 10 tisíc osob za 48 hodin testování. Celý klub se na tom extrémně nadřel a naši lidé tím žili. Bohužel v kombinaci s náročnou organizací zápasu UEFA a tím, že vedoucí marketingu a PR onemocněl s covidem, jsme při přípravě začali dělat chyby v organizaci a komunikaci. Měla to být naděje a cesta k alespoň částečně normálnímu životu nejen pro nás. Skutečným výsledkem je poškození reputace klubu, které budeme dlouho napravovat.



Lidovky.cz Není škoda, že téma „Prymula“ absolutně přebilo zájem o dění na hřišti? Protože Slavia podala kvalitní výkon proti elitnímu týmu Premier League…

Ministr zdravotnictví v pátek vyjádřil podporu pilotnímu projektu Cesta ze tmy i jeho dalšímu nasazení při zpřístupnění hromadných akcí lidem. Je to alespoň dílčí oslazení hořkého večera. Slavia hrála skvěle, bezgólový výsledek s týmem, který nastřílel pět gólů lídrovi z Manchesteru City nebo tři minulý týden loňskému vítězi Champions League Liverpoolu, je skvělý. S trenéry, realizačním týmem i hráči jsem hovořil a vysvětlil jim, co se stalo. Měla to být slavnost nejen Slavie, ale i českého fotbalu. Bohužel život není jen o výhrách, platí to pro hřiště i život.

Lidovky.cz Co si myslíte o chování pana Prymuly v kontextu toho, co tvrdil pár hodin před zápasem? Žádné nařízení neporušil, ale lidsky to nepůsobí dobře…

Roman Prymula chodil na zápasy Slavie již v minulosti, média opakovaně zaznamenala jeho přítomnost a nechala ji bez povšimnutí. Spouštěčem masivního mediálního a následně veřejného odporu tak jednoznačně bylo jeho odpolední vyjádření o lockdownu. Vzal na zápas syna, jako táta ho mohu chápat. V kontextu jeho odpoledního prohlášení však má pravdu předseda vlády, jeho návštěva nebyla vhodná. Měli jsme zájem, aby nám s projektem Cesta ze tmy pomohl podobně jako ředitel Marounek. Jeho odpolední prohlášení jsme však ve stresu s přípravou zápasu nezaznamenali. Obrátilo se proti nám i proti nim oběma.

Elita V.I.P. lóži Slavie na zápase vršovického klubu s Leicesterem.

Lidovky.cz Vy jste sice v ochranné lhůtě kvůli prodělanému covidu, ale i tak byste měl mít ochranu úst, což jste dle některých fotek a záběrů neměl?

Respirátor denně nosím již od loňského května a naučil jsem se s ním žít. Jedinou nevýhodou je pro mne mlžení brýlí na dálku v chladném počasí, které mám skutečně silné a bez kterých nic nevidím. Chvilkami, nikoli celý zápas, jak dokazuje spousta záběrů, jsem si ho sundával a zakrýval si dýchací orgány bundou. Covid jsem prodělal, prošel jsem s klubem opakovaně testováním krve na protilátky a prokazatelně jsem nebyl infekční. Bylo to na čerstvém vzduchu, všichni okolo prošli testy a měli nasazené respirátory. K žádnému ohrožení podle mne nemohlo dojít. Již to nezopakuji, raději v chladném počasí příště zůstanu uvnitř stadionu u velké obrazovky.

Lidovky.cz Podle jakého klíče jste vybírali VIP hosty? Není škoda, že Slavia nevyužila příležitosti, aby pozvala třeba zdravotníky, hasiče, vojáky? Gesto, jak činí v zámoří (viz Super Bowl) či jinde?

Ano, dnes se tento nápad zdá jako jediný správný. V rámci stanoveného limitu jsme však také potřebovali pozvat představitele partnerů a sponzorů, kteří nám pomáhají přežít a poskytli nám desítky milionů, proti nimž nejsme schopni postavit v covid čase žádné významné plnění. Vždy zveme naše klubové legendy, hráče a osobnosti, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, jako je například Petra Kvitová nebo Vladimír Šmicer. K protokolu podobného zápasu patří povinnost pozvat vedení FA ČR a vedení LFA. Právo účastnit se zápasu mají čínští akcionáři a vedení klubu. Ve skutečnosti tak hovoříme o jednotlivcích, jejichž účast v této etapě pandemie, nikoli právo fandit Slavii, může být diskutována jako vhodná. To považuji za selhání, a proto jsem se omluvil. Na příští významný zápas požádáme majitele boxu, abychom celý případný limit účasti hostům mohli právě zdravotnickému personálu, hasičům či policistům bezplatně nabídnout. Není mi dobře, když si uvědomím, co denně prožívají a jak na ně nezvládnutá medializace naší akce musela působit.

Lidovky.cz Případně, „poučíte se“? Pokud bude ještě příležitost? Někteří oceňují vaši omluvu, někteří ale jedním dechem dodávají, že na tom, co se stalo, už nic nezmění…

Ano, za chyby se platí a poneseme si je sebou. Myslím, že jsme již ve Slavii dokázali, že máme sebereflexi, a budeme se snažit to napravit. Nemá smysl o tom hovořit, ukázaná platí.

Lidovky.cz A ještě k fotbalu? Jaký máte pocit z výkonu Slavie proti Leicesteru a věříte po tom, co jste viděl v to, že postoupíte? Že v Anglii se povede něco dotáhnout i ve finální fázi, protože ta byla ve čtvrtek ta největší překážka…

Výsledek do odvety není špatný, v logice dvouzápasového utkání je lepší jen výhra bez vstřeleného gólu. Máme nyní výrazně lepší tým než když jsme jeli do Midtjyllandu, ale stojí proti nám mnohem silnější tým, jedno z nejlepších mužstev Evropy. Těšilo mne, že soupeř nastoupil v nejsilnější sestavě, měli ke Slavii respekt. Tým se bude rvát o postup, věřím v poctivost výkonu a pracovitost na hřišti. Věřím Jindrovi s Houštou, již několikrát jsme pod jejich vedením vyřadili jasného favorita.