Skvělé zprávy v boji o Ligu mistrů. Vypadnutí Celticu poslalo Slavii mezi nasazené, vyhne se silným soupeřům

Praha V aktuální sezoně ještě na evropské scéně nekopli do balonu, a přesto se jim vysněný postup do Ligy mistrů, druhý v řadě, neustále přibližuje. Nejdřív slávisté poskočili ze třetího do čtvrtého předkola – a teď ví, že do klíčového boje o miliony půjdou coby nasazení.

V praxi to znamená, že se vyhnou silným soupeřům v čele se Salcburkem a Olympiakosem. A o postup do základní fáze se utkají s jedním z papírově slabších protivníků.

Na této úrovni má být VAR a tu situaci posoudit, vrací se k penaltě v posledních sekundách Guľa V úvahu přicházejí švýcarští Young Boys Bern, izraelský Maccabi Tel Aviv, norské Molde, dánský Midtjylland, maďarský Ferencváros, či běloruský Brest. Pikantní by jistě byl střet se srbskou Crvenou zvezdou Bělehrad s bývalým sparťanským záložníkem Guélorem Kangou, kterého v Edenu – eufemisticky řečeno – nemají příliš v lásce. Mezi možnými soupeři je i Omonia Nikósie s Janem Lecjaksem a bývalým slávistou Michaelem Lüftnerem. Všechny zmíněné kluby ovšem nejprve musejí projít třetím předkolem. Slavia proto při losu, který se uskuteční v úterý 1. září, dostane dvojici možných soupeřů. Sama pak ke čtvrtému předkolu, chcete-li play off, nastoupí na konci září: 22. či 23. září venku, odvetu bude hrát 29. nebo 30. září.

O posunu Slavie mezi nasazené definitivně rozhodlo středeční vyřazení Celtiku Glasgow, jenž ve druhém předkole v domácím prostředí nečekaně nestačil na maďarského šampiona Ferencváros. Ještě předtím Slavii pomohl Bayern Mnichov, který v lisabonském semifinále Champions League minulý týden vyřadil Lyon, což Slavii posunulo do závěrečného předkola. Tím pádem má jistotu, že i v případě neúspěchu bude hrát na podzim soutěž útěchy – Evropskou ligu. „My ale podřizujeme všechno tomu, abychom hráli Ligu mistrů. Jsme rádi a děkujeme Bayernu, že jsme se dostali přímo do čtvrtého předkola,“ poznamenal před sezonou slávistický boss Jaroslav Tvrdík. On i celá Slavia nyní věří, že opětovný postup mezi elitu je o krok blíž.