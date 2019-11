Šlágr trápících se titánů. Bayern se s novým trenérem bude snažit napravit bídný vstup

Mnichov V tomto zápase půjde opravdu o hodně. Bayern Mnichov, který je historicky nejlepším klubem Německa, a Borussia Dortmund, jež v poslední dekádě dokázala jako jediná narušit mnichovskou nadvládu, se dnes utkají ve šlágru letošního německého fotbalového podzimu. Před „Der Klassiker“ sice dělí v tabulce oba týmy jediný bod, přesto jsou oba týmy kýženému prvnímu místu relativně vzdáleny.

Vedoucí Mönchengladbach má v nabitém čele po deseti kolech náskok tří bodů před Dortmundem a čtyři před Bayernem. To však není jediná okolnost, která tradičnímu souboji přidává na atraktivitě a důležitosti. Bayern, usilující o unikátní třicátý titul, prochází velkou krizí, která vyvrcholila vyhazovem trenéra Nika Kovače koncem minulého týdne, kdy si mužstvo odvezlo z Frankfurtu potupnou prohru 1:5.

Po nejvyšší porážce od roku 2009 se vedení klubu rozhodlo k radikálnímu kroku i přesto, že tým čekalo nevyzpytatelné utkání v Lize mistrů proti Olympiakosu Pireus a po něm i zápas právě proti Dortmundu. „Když hráč hraje špatně, tak ho posadí na lavičku. U trenérů tohle nejde. Každý hráč chce mít jednoho trenéra co nejdéle, za Nikovo odvolání neseme zodpovědnost my hráči,“ reagoval na změnu na trenérské pozici obránce Joshua Kimmich.

„Trápí nás to o to víc, když víme, že jsme nehráli, jak nejlépe umíme,“ dodal. Nad nepříjemnými Řeky dokázal Bayern ve středu vyhrát 2:0, což znamenalo povedenou premiéru dočasného kouče Hanse Flicka. Přesto platí, že se bavorský klub v nové sezoně zatím spíše trápí. Změny čekají i nejvyšší vedení Ukončit tuto fázi by měl ideálně trenér s mezinárodním renomé a schopnostmi vést klub s nejvyššími ambicemi. Spekulace o Kovačově nástupci proto začaly ještě před jeho koncem, i když Chorvat měl za sebou čerstvý zisk domácího doublu.

Niko Kovač už není trenérem fotbalistů Bayernu Mnichov.

V této souvislosti padala velká jména jako Arséne Wenger, José Mourinho, Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel či Erik ten Hag. Většina z nich však aktuálně odmítla. Jasněji možná bude už po víkendu. Hledání nového trenéra i směru pro mužstvo přichází v době, kdy se ve vedení Bayernu Mnichov schyluje ke generační výměně. Již příští týden skončí na jeho valné hromadě po deseti letech éra prezidenta klubu Uliho Hoenesse, následující rok má odejít i druhý muž klubu Karl-Heinz Rummenigge.



Bude hrát kapitán Reus?

Borussia, která je v Lize mistrů ve stejné skupině s pražskou Slavií, má sice za sebou velký obrat proti Interu Milán z 0:2 na 3:2, ale také ona pokulhává za předsezonním očekáváním. I když ji za atraktivní herní projev ve světě chválí. Paradoxně to byl právě Dortmund, kdo začal zvažovat odvolání trenéra jako první. Švýcar Lucien Favre si podle různých zdrojů nerozumí s několika svěřenci a nepříjemně ovlivňuje náladu v kabině i herní přístup hráčů.

Kapitán hostí Marco Reus při vedení míče.

Zatím však k žádnému kroku vedení klubu nepřistoupilo a Favre vede vestfálské mužstvo dál. Na straně Dortmundu je však ještě jeden velký otazník, který může rozhodnout sobotní zápas. Kapitán Borussie Marco Reus v úterním duelu nebyl ani na lavičce kvůli zranění. Jeho absence jako hráče i velké osobnosti by byla pro černožluté citelnou ztrátou. Výsledek šlágru těchto dvou velikánů je vždy těžko předvídatelný. Naposledy se potkali letos v srpnu v domácím Superpoháru, kdy Dortmund zvítězil jasně 3:0.

Povede se Bavorům odplata a přeskočí Dortmund v tabulce?