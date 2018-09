Šlapák na koleno byla totální prasárna. Pěkně vám děkuju, rozčiloval se obránce Slavie

uherské hradiště Ostré zákroky, které přinesly zranění. Vulgární nadávky, výčitky i nevhodné gesto. Ligový souboj fotbalistů Slovácka proti Slavii (1:3) se dohrával v krajně nepřátelské atmosféře. A může mít dohru u disciplinární komise.

S obvázaným kolenem kulhal za postranní čárou, naštvaný po ostrém zákroku, který ho v závěru vyřadil ze hry. „Tak vám pěkně děkuju,“ utrousil bezmocně slávista Vladimír Coufal směrem k lavičce Slovácka.

Reprezentační obránce v závěru utkání odehrál míč, poté ho nabral domácí útočník Filip Kubala. Coufal zákrok nečekal, i proto utrpěl zranění kolene, které by snad nemělo být vážné.

„Je rozdíl hrát tvrdě a hrát zákeřně. Odehrál jsem balon a dvě vteřiny potom tam přiletěl Kubala a dal mi šlapák na koleno,“ zlobil se Coufal po utkání.

„To byla totální prasárna, musel bych mluvit sprostě... Ten hráč má devatenáct let a pak tam našim klukům řekne, že je mu jedno, jestli někoho zraní. Pak vidíte tu inteligenci...“ dodal.



Krátce po Kubalovi ostrý zákrok udělal Vlastimil Daníček na jiného slávistu Ibrahime Traorého. Oba obdrželi žluté karty.



Daníčka pak nadzvedly otázky některých žurnalistů, kteří se podivovali, že Slovácko za rozhodnutého stavu během pětiminutového nastavení hrálo tak ostře. Zbytečně ostře.

„Oni nás můžou kopat a my ne? Jejich pravý bek nám odrovnal levého beka, já v tom nevidím rozdíl. Praha může a Morava ne?“

Frustrace domácích hráčů v samém závěru nejspíš nepramenila z nepříznivého výsledku jedna tři, ale z ošklivého zranění Josefa Divíška.

Ten po srážce s Coufalem byl podle domácí strany krátce v bezvědomí, následně odnesen na nosítkách a pak musel na vyšetření do nemocnice.

Radost fotbalistů Slovácka.

Divíšek v 68. minutě přijímal dlouhý pas, u postranní čáry nebyl v pohybu, kdežto Coufal k němu dobíhal, šel do souboje tvrdě, nekompromisně, ale nejspíš v rámci pravidel.



„Šel jsem normálně do souboje, odehrál balon jako první a pak jsme se střetli. Nevím, proč mělo jít pak o nějakou odvetu, protože jsem nešel vůbec loktem napřed,“ líčil Coufal.

„Mě to hrozně mrzí, že má rozseklou hlavu, ale já mám taky bouli. Bohužel to dostal na jinou část hlavy než já na čelo. A viděli jste, že to nebyl ani faul, protože pak se házel aut,“ doplnil.

Když se pak stal obětí zákroku a musel odstoupit, na hřišti se strhla mela. Hostujícího Ngadea museli spoluhráče držet, aby se nepopral s Divíškem, který bránil Kubalu. Při následné akci Divíšek ostře zajel do Traorého.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský nasupeně korzoval podél postranní čáry, cosi pokřikoval směrem k domácím hráčům, až musel sudí Zelinka celou lavičku uklidňovat.

Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský

Neudržel se Coufal. Směrem do hřiště nejdřív na prstech obou rukou ukázal skóre tři jedna a v následujícím gestu vztyčil prostředníček, což disciplinární komise může brát jako provinění.



Například před sedmi lety sparťan Tomáš Řepka za stejně urážlivé gesto směrem k divákům v Jablonci nesměl hrát dvě následující utkání, to nejbližší bylo zrovna derby se Slavií...

Trest na dva zápasy dostal proto, že během roku za nesportovní chování (ne za prostředníček) už jednou pykal. Nejnižší sazba byl trest na jedno utkání.

„Ty dva zákroky byly zbytečné, zvlášť za toho stavu a v 90. minutě. S Coufalem to po faulu po odehrání míče nevypadá dobře. V kontextu toho, že hrajeme ve čtvrtek Evropskou ligu proti Bordeaux, je to pro hráče citlivé,“ shrnul závěr duelu slávistický kouč Trpišovský.