Slavia bude fandit Spartě. Netradiční liga začíná, někam se dostanou i fanoušci

Další krok v restartu fotbalové ligy přinese do dvou dnů rozložené kompletní ligové kolo, zvolněná opatření a na některé zápasy se dostanou i fanoušci. Obvykle by zápas mezi Teplicemi a Libercem (2:0) nepoutat tolik pozornosti. Jelikož však sobotní dohrávkou 23. kola započal restart tuzemské nejvyšší soutěže po koronavirové pauze, vzhlížely k ní i ostatní kluby a viděly, jak to zřejmě bude vypadat i v jejich utkáních. „Jsme takový startovací zajíc,“ uvědomoval si před utkáním liberecký kouč Pavel Hoftych.

Kouč Slavie Trpišovský: ‚Čeká nás úplně nová soutěž. Doma bez podpory to bude problém‘ Právě ten po zápase kritizoval některá opatření. „Hráči v kabinách nastupují v rouškách, přitom spolu sedí na sedadlech, trénují spolu,“ nechápal. Kouče z druhé strany barikády zase zaskočilo, že nesmí ke svým svěřencům do kabiny. „Tomu nerozumím. Chápu, že to třeba ministerstvo zdravotnictví myslí dobře, ale někdo to musí korigovat, to nejde,“ kroutil hlavou teplický trenér Stanislav Hejkal. Od tohoto týdne už naštěstí trenéři do kabiny mohou, oproti zmíněné dohrávce bude i pár dalších změn. To se týká například počtu střídání, dočasně se z původních tří zvýší na pět, i když kvůli plynulosti hry je tým musí zvládnout maximálně ve třech přerušeních, případně o přestávce. Horváthova premiéra Další změnou je i zvýšení maximálního počtu osob ze 150 na 300 lidí. Právě tento krok umožní některým klubům vpuštění pár věrných fanoušků na stadion. Jako první se k tomu odhodlali v Příbrami, kde si ligovou premiéru v roli kouče odbude Pavel Horváth. Tam se na utkání s Ostravou dostanou všichni držitelé permanentních vstupenek, ve výsledku je jich totiž jen pár desítek. „Vážíme si každého, kdo podpoří klub zakoupením vstupenky na celou sezonu,“ pronesl šéf klubu Jaroslav Starka. „Doufáme, že si restart ligy užijeme a zvítězíme.“ Právě utkání Příbrami s Baníkem bude jedno z těch sledovanějších. Zatímco Starkova sestava bojuje ze všech sil o udržení v lize, Ostrava je zatím na ambiciozním čtvrtém místě a usiluje o postup do evropských pohárů. „Byla to opravdu dost atypická pauza. Po kondiční stránce jsme připraveni, myslím, dobře. Hráči plnili programy, které měli, a v utkáních bylo vidět, že neměli fyzický problém. Druhá věc je herní stránka, kterou prověří až liga,“ věří ostravský kouč Luboš Kozel v navázání na nadprůměrné výsledky. Rozhodně nejatraktivnějším duelem úterního hracího dne je večerní střetnutí dvou celků, kde byl v první fázi kontrolního testování na koronavirus zjištěn pozitivní případ. Slavia, která se zkraje jara trápila a ztratila body se Slováckem i Spartou, chce uspět v Mladé Boleslavi. Sešívaní mají na prvním místě náskok osmi bodů před přibližující se Plzní, ale kvůli vynucené absenci fanoušků přijdou v domácích duelech o výhodu bouřlivé podpory. „Klíčové soupeře jsme měli vítat u nás v Edenu. Ještě v základní části ligy Plzeň, dále pevně věřím tomu, že i jako lídr poté v nadstavbě. Hrát před našimi fanoušky, před Tribunou Sever je fantastická výhoda. Věřím ale tomu, že hráči to zvládnou,“ posteskl si šéf Slavie Jaroslav Tvrdík pro ČT24. Ten původně vystupoval proti dohrání ligy, i když pak při hlasování názor změnil. „Líto je mi v této situaci především právě fanoušků. Měl jsem o víkendu možnost sledovat bundesligu. Ten fotbal byl tichý, smutný. Otázkou zůstává, jestli se jedná o plnohodnotný fotbal. My tu situaci ovšem nedokážeme změnit. Nám nezbývá nic jiného než hrát fotbal a dělat maximum v rámci možných epidemiologických opatření. Co bude dál, uvidíme,“ vzkázal. Jak zareaguje Plzeň? Druhá Plzeň na Slavii naváže o den později, kdy se utká v třaskavém duelu na Letné se Spartou. „Beru to jako každý zápas, ale bude to určitě emotivní a zajímavé utkání,“ těší se plzeňský záložník Joel Kayamba, který zdůraznil, že Viktoria potřebuje bodovat. Sázkové kanceláře však stále věří, že Slavia první místo udrží. „Možná zásadní bude hned úvodní kolo. Pokud Slavia přehraje Mladou Boleslav a Plzeň ztratí body na Spartě, budou sešívaní s náskokem 11 bodů zase v pohodě,“ myslí si bookmaker Tipsportu Petr Urbanec a k hitu kola na Letné dodává. „Možná budou v Edenu rádi i za remízu. Slavia fandí Spartě, neuvěřitelné.“