Slavia bude ve Francii „sama“. Trpišovský se soustředí hlavně na zápas

PRAHA Stadion v Bordeaux se při dnešním zápase Evropské ligy zřejmě zaplní sotva ze čtvrtiny a oficiálně by se na něm kvůli trestu od UEFA neměl objevit jediný fanoušek fotbalové Slavie. Pro většinu hráčů to bude nepříjemná novinka – zato trenér Jindřich Trpišovský už podobnou situaci zažil mockrát.

Čeští zástupci v Evropské lize BORDEAUX - SLAVIA

Výkop čtvrtek od 18:55 (ČT sport).

Rozhodčí : Verissimo - Mesquita, Pereira - Xistra, Godinho (všichni Portug.).



Předpokládané sestavy:



Bordeaux : Costil - Palencia, Jovanovič, Pablo, Sabaly - Tchouaméni, Lerager, Youssouf - Kalu, Cornelius, De Préville.



Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Traoré, Zmrhal - Olayinka.

JABLONEC - RENNES Výkop čtvrtek od 21:00 (Nova Sport 1).



Rozhodčí : Martins - Campos, Santos - Miguel, Capela (všichni Portug.).

Předpokládané sestavy:

Jablonec : Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Jovovič, Trávník, Považanec, Sobol - Doležal.



Rennes: Koubek - Traoré, Da Silva, Mexer, Bensebaini - André, Grenier, Bourigeaud, Del Castillo - Sarr, Ben Arfa. Čeští zástupci v Evropské lize

„V divizi a ve třetí lize, kde jsem trénoval dřív, jsme často ani žádné fanoušky neměli,“ usmál se slávistický kouč. „Takže jsem na to zvyklý. Ale Evropskou ligu zažívám potřetí a tam se mi to samozřejmě ještě nestalo nikdy. Doufám, že to bude naposledy.“

Slavia pyká za chování fanoušků při duelu v Kodani. Jak moc vám budou ve Francii chybět?

Je to škoda hlavně kvůli nim, každé venkovní utkání je pro fanoušky zážitek. A pro nás je to samozřejmě taky nepříjemnost, protože v Kodani i v Petrohradu byla podpora hodně znát. Hráčům to dodává energii, vědí, že na to v cizím prostředí nejsou sami. Je skvělé mít fandy přímo na tribuně, na druhou stranu víme, kolik lidí nám bude fandit od televize.

A doufat, že třeba uhrajete postup už kolo před koncem skupiny. Hodně vás to láká?

Je to příjemná skutečnost. V momentě, kdy hrajeme s týmy, jako jsou Bordeaux, Petrohrad a Kodaň, by byl velký úspěch postoupit už po pěti zápasech. Byli bychom rádi, kdybychom se tomu zítra dokázali přiblížit.

Budete sledovat zápas Petrohradu s Kodaní, jehož výsledek ve vašem postupovém boji hraje roli?

Určitě ne. Chceme hrát každý zápas na vítězství, každý bod do klubového i národního koeficientu je důležitý. Chceme ten zápas zvládnout vítězně a podle toho k němu přistoupíme.

Pomůže vám, že Bordeaux o víkendu čeká těžký zápas proti Paris Saint-Germain?

Uvidíme až v den zápasu podle sestavy. Ale každého, kdo hraje v Evropě čeká potom těžké utkání v lize – my taky pak hrajeme v Opavě. Každý tým se soustředí na to, aby zvládl nejbližší program, až pak myslí na další zápas. Bordeaux hraje doma, každý takový zápas je prestižní, určitě budou hrát na sto procent.

Ale zřejmě nastoupí v hodně obměněné sestavě.

Samozřejmě jsme to zaznamenali, pro nás je to trochu komplikace v přípravě na utkání. Musíme se připravit na víc variant. De Préville, Youssouf, Cornelius a další jsou draví a nebezpeční hráči, líbili se nám už v sestřizích před prvním zápasem. Někdy ti, kteří pravidelně nehrají, mají větší touhu se předvést. A kvalita jim určitě nechybí, když jsou v kádru týmu z francouzské ligy. Může se stát, že do týmu vnesou větší energii.

Je Bordeaux v lepší formě než před prvním zápasem v Praze?

Jsou sehranější. Vím, že doplnili trenérský tým, jsou kompaktnější vzadu, ustálila se hra obranné čtyřky. Dostávají méně gólů, soupeři si proti nim ani nevytváří tolik šancí. V tom se zlepšili.