Slavia - Ferencváros 1:0, první branku sešívaných střílí Masopust, velký kus práce odvedl Sima

Ta branka rozvášnila už tak hlasité a bouřící publikum. Přes patnáct tisíc natěšených fanoušků dorazilo do Edenu s jediným cílem: dotlačit Slavii k postupu dál. Podaří se to?

V napínavém večeru je zatím jasné pouze to, že český šampion začal dobře. Po venkovní porážce 0:2, která zabolela, je díky Masopustovi a jeho trefě zpátky v zápase.

ONLINE: Slavia - Ferencváros Utkání sledujeme minutu po minutě

Zbývalo asi deset minut do konce nervózního poločasu, když Sima na soupeřově polovině přechytračil Winga, prolétl do šestnáctky a předložil balon před odkrytou bránu nabíhajícímu spoluhráči. Chvíle radosti a euforie, ale pak hned rychle pro balon a zpátky na půlku. Hrajeme dál!

Slavia potřebuje k postupu vyhrát o tři branky, pokud zvítězí o dva góly, bude se v Edenu prodlužovat. Ale hubené vedení hraje pořád pro Maďary. Ti se v Praze hlavně brání, do útoku se příliš nedostávají a neženou, soupeři jim to nedovoluje.

Domácí jsou aktivní, napadají, snaží se o kombinace, byť souhra zejména na soupeřově polovině není vždycky dokonale vyladěná. Spoustu nových tváří a změn v základní jedenáctce se projevuje.

Chybí Ševčík se Zimou, kteří si přivezli zranění z Maďarska. Olayinka nastoupil pod prášky, ale už po čtvrthodině po jedné noze odskákal na střídačku, nahradil ho Sima.

Nečekané místo v útoku si vysloužil třicetiletý Tecl, který přitom v posledních měsících působil v týmu spíš jako spolehlivý náhradník a mentor.

„Na tréninku měl nejlepší formu, je v nejlepší pohodě,“ vysvětlil trenér Jindřich Trpišovský odvážný tah v rychlém předzápasovém rozhovoru.

Pro Tecla to byl první evropský zápas v základní sestavě od loňského října, kdy byl u neslavné porážky v Evropské lize s Beer Ševou. Ptáte se na jeho poslední pohárový gól? 20. března 2014 za Plzeň proti Lyonu...

Ne, ani během úvodního poločasu proti Ferencvárosi si bilanci, která ho netěší, nevylepšil. Nebyla to k tomu příležitost. Snažil se, na ofsajdové hraně byl neustále ve středu, nabíhal si, pracoval, ale když už se někdo do zakončení dostal, byli to jeho spoluhráči.

Záložník Hromada dokonce dvakrát, z přímého kopu, který si sám vybojoval, pálil nad břevno Stanciu. A pak už přišla gólová akce střídajícího Simy a střílejícího Masopusta.

Hosté měli jedinou šanci, zato obrovskou. Zaváhání nedůrazného Kačaraby, který se připletl i k oběma inkasovaným gólům v minulém zápase, mohl potrestat čiperný útočník Nguen, na Koláře pelášil z levé strany, střílel chytře po zemi, ale domácí brankář levou kopačkou posunul míč vedle brány. Roh se nekopal, rozhodčí si teče nevšimli.

Píská německý sudí Stieler. A píská na něj celý Eden. Fanouškům se nelíbí, že hru pouští, že netrestá, když hosté otálejí s rozehrávkou autů či jiných standardních situací. Chvíle mi to na hřišti pěkně jiskřilo, přibylo i několik ostrých zákroků, jež rozhodčí ocenili žlutými kartami. Přece jen: jde o hodně. Bitva v Edenu zdaleka nekončí.

Vítěz z Edenu v závěrečném předkole Champions League vyzve úspěšnějšího z dvojice Kluž - Young Boys Bern, první duel skončil v Rumunsku 1:1.



Poražený bude bojovat v play off Evropské ligy s Legií Varšava, nebo Dinamem Záhřeb.