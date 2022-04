Pět bodů, které je dobré znát, než půjde Slavia do boje o prestiž a slávu

Jaké jsou zásadní otázky před vřavou, která v Edenu vypukne ve 21:00?

1 O co jde? Prestiž, výjimečný úspěch, peníze

Pokud by se Slavii dnes podařilo postoupit přes Feyenoord, což rozhodně není nemyslitelné, celý český fotbal dostane vzpruhu. Nově vzniklá Konferenční liga není žádná béčková soutěž.

Do semifinále hodlá jít třeba AS Řím s trenérem Mourinhem či anglický Leicester. Slavia je v evropském čtvrtfinále potřetí za poslední čtyři roky a chce víc. V aktuální sezoně si na bonusech vysloužila přes půl miliardy, za další krok by to bylo plus 50 milionů.

2 Změní historii? Může zanechat velkou stopu

Vzpomenete si na jaro 1996? Sešívaná eskadra s Poborským, Šmicerem či Bejblem letěla za ligovým titulem i senzačně do semifinále Poháru UEFA proti Bordeaux. Tehdejší trenér František Cipro včera oslavil 75. narozeniny. „Chceme mu dát k jubileu ten nejlepší dárek,“ vzkázal současný kouč Jindřich Trpišovský. Postup mezi čtyři nejlepší, to by byl mimořádný počin. A nemusí to být konečná, neboť dál by čekal lepší z dvojice Marseille/Soluň.

3 Mimochodem, kdo je vlastně postupu blíž?

Zdánlivě nikdo. První zápas byl divoký, hrálo se 3:3, přičemž slávista Traoré vyrovnal důvtipnou patičkou na poslední chvíli. V dřívějších časech, kdy se gól u soupeře laicky řečeno počítal za dva, by Slavii k postupu stačily i remízy 0:0, 1:1 nebo 2:2, jenže matematika se změnila. Postoupí ten, kdo vyhraje. Buď po 90 minutách, po prodloužení, nebo po penaltách. Sázkové kanceláře lehce favorizují Slavii. Proč? Hraje doma a bude plno, což má být výhoda.

4 Jakého brankáře Slavia zvolí a proč?

Dost možná osudová volba pro celý trenérský tým. Ondřej Kolář, gólman s brilantní kopací technikou, má slabší období na brankové čáře. V Rotterdamu dostal zbytečné góly a jeho náhradník Aleš Mandous patří do reprezentace.

O víkendu vychytal nulu proti Pardubicím a Slavia se vrátila na čelo ligové tabulky. Takže koho vybrat na Feyenoord? Kolář je zkušenější a prověřený. Naše rada však zní: Je čas pro Mandouse.

5 Kdo bude šéfovat, když Provod nemůže?

V šestadevadesátém - pokud nebyly absence a zranění - každý věděl předem, kdo v sešívaném dresu nastoupí. Teď je situace odlišná. Třeba Provod, uzdravené eso záložní řady, není na soupisce pro poháry, neboť se nevědělo, kdy se vykurýruje.

Nepoužitelný je též stoper Hovorka a levý obránce Jurásek. Náš tip na sestavu (pokud bude fit nepostradatelný štít Holeš): Mandous - Bah, Ousou, Kačaraba, Oscar - Talovjerov, Holeš - Lingr, Traoré, Olayinka - Sor.