Zoufalý mistr zahodil penaltu a prohrál s posledním. Slavia vstoupila do fotbalového jara katastrofálně

Pro Slavii bylo všechno špatně.

Obhájce titulu hrál kostrbatě, chyběly šance a když mu soupeř věnoval pokutový kop, Olayinka jím pohrdl. A tak hosté dvacet minut před koncem trestali.

Bylo to krátce poté, co Slavii mohla vysvobodit penalta, ale Olayinka po hodině hry napálil míč do břevna.

Do té doby jistý brankář Bajza špatně vykopl, domácí vyrazili do brejku, ale Olayinka už byl mimo střelecký úhel, a tak jen slabě kopnul do míče. Polostřela, polopřihrávka, jenže už chvíli předtím nabíhajícího Masopusta stáhl Bartošák na hranici vápna.

Sudí Batík odpískal pokutový kop, situace se zkoumala. Bartošák po protivníkovi sáhl před pokutovým územím, jestli ho držel ještě ve vápně, nebylo zcela zřejmé. Videoasistentka Adámková ponechala rozhodnutí sudího na hřišti.

„Byl to kritický moment, my ho přežili. Čekali jsme na šanci, dvě přišly a jednu jsme proměnili,“ poznamenal karvinský trenér Bohumil Páník.

Slávisté inkasovali krátce po neproměněné penaltě a po sérii chyb ve středu pole a v defenzivě.

„Nehráli jsme dobře, neměli jsme kvalitu. V přípravě s Baníkem jsme dali první šanci, dneska se to nepovedlo. Ani nebylo z čeho dát gól, pořádnou šanci jsme v první půli neměli. Ve druhé jsme si něco vytvořili včetně penalty, ale pak jsme znervózněli. Na můj vkus jsme si vytvořili málo příležitostí,“ řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Slavia ztratila s beznadějně poslední Karvinou i podruhé v sezoně, na podzim v divokém duelu remizovala 3:3.

V sobotu se v úvodu hrálo na jednu bránu, slávisté sbírali rohy, ale také nepřesné střely a další chabé zakončení.

Přitom samotný úvod utkání od nich špatný nebyl, do outsidera se pustili s elánem. Hráli nápaditě, obranu soupeře se snažili překonat všemi možnými způsoby. Kombinací, po zemi, narážečkami, nákopy, centry.

Hráči si měnili místa, aby protivníky zmátli. Levý obránce Plavšič byl na pravém křídle, třikrát za půli střílel defenzivní záložník Holeš. Ale do vyložené šance se domácí probíjeli obtížně.

Nejblíž ke gólů byl Plavšič po centru Ševčíka, naběhl z druhé vlny, hlavičkoval osamocený na penaltě, ale těsně nad. Vtipnou patičkou zkusil překvapit karvinského brankáře Bajzu dánský záložník Madsen, jenž nastoupil na pozici Stancia.

Hosté jen odkopávali a míče se jim hned zpátky vracely. Po dvaceti minutách se na pár vteřin dostali za polovinu hřiště, měli tam dva tři centry, ale nic z nich nevytěžili.

Slavia měla pořád velkou převahu, ale postupem času to hosté s bráněním neměli příliš složité. Slávistické akce sklouzávaly k stereotypu, postrádaly šmrnc, přesnost ve finální fázi a především zakončení.

V 57. minutě přišla první velká možnost Karviné. Po nedorazu Kačaraby na hranici vápna centroval Zorvan a Durosinmi hlavičkoval z dobré pozice jen do Mandouse. Ale o pár minut později už mířil po centru Čmelíka ve skluzu přesně, míč k němu prošel přes Lingra s Ousouem, kteří se nedohodli.

Před gólovou akcí ještě chyboval střídající Samek, který ve středu pole ztratil míč a spoluhráči už nedokázali soupeře zastavit. Už dřív měl Samek ztrátu ve středu pole, pak rychlostně nestačil, ale hosté jeho chybu nevyužili.

Slávisté pak pospíchali za vyrovnáním, jenže byli zbrklí, nepřesní a nepomáhala jim ani střídání. Tecl, Masopust, Sor, Olayinka, Samek se svezli s předchozí mizérií týmu.

Ke gólu už měli domácí blízko jen jednou po závaru v pokutovém území, ale jinak si šanci v zoufalém náporu nevytvořili.