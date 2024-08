Slavia - Lille 2:1, dvě břevna, málem prodloužení. Do Ligy mistrů jdou hosté

Slavia měla na dosah prodloužení.

Čtvrt hodiny před koncem ji za stavu 1:0 nezlomil ani inkasovaný gól od Zhegrovy. Vyrovnání domácí spíš nakoplo. A když v 84. minutě střídající Schranz dorazil zblízka střelu Chytila, v hlavách hráčů opět ožil vzkaz fanoušků z předzápasového chorea: „Naše víra nikdy neumírá!“

Slávisté sehráli proti čtvrtému týmu posledního ročníku francouzské ligy jeden z nejlepších zápasů za poslední roky. Chyběla jen postupová tečka. Nebo aspoň prodloužení, které mohl po parádní individuální akci zajistit Zafeiris. Podruhé v zápase však trefil jen břevno.

Už na začátku nastaveného času měl šanci po přihrávce Schranze také Chytil, následovala nepřesná rána Ogbua a hlavně největší příležitost Juráska.

V čase 93:40 nedokázal ze sedmi metrů hlavou usměrnit mezi tyče přesný centr Provoda. I trenér Trpišovský šel před střídačkou do kolen. A když pak slovinský rozhodčí Vinčič navzdory prodlevám ukončil zápas na vteřinu přesně po pěti nastavených minutách, zlobil se.

Lille, které před týdnem porazilo Slavii v domácím zápase hladce 2:0, v pražské odvetě trpělo. Vysvobodil ho moment ze 77. minuty, ke kterému došlo i proto, že se vyčerpaný Provod po předchozím sprintu nestačil včas vrátit.

Meunier po jeho straně vyvezl míč do středu hřiště, předal ho Davidovi, který našel Zhegrovu. Ten v prvním zápase před gólem vymíchal Holeše, tentokrát udělal jednoduchou kličku do středu Zimovi a utaženou střelou z dvaceti metrů překonal Kinského.

Eden poprvé v ten večer ztichl.

Následoval však ještě mohutný finiš, který málem přinesl i prodloužení.

Slavia nedoplní v Lize mistrů Spartu a na podzim a v lednu si zahraje pouze Evropskou ligu, kterou měla jistou už před sezonou. V papírově náročnější nemistrovské větvi kvalifikace Champions League vyřadil jen belgický Union SG, francouzské Lille už ne.

Domácí vedli od páté minuty po rychle vhozeném autu. Míč po špatném odkopu brankáře Chevaliera naháněl za čárou i trenér Trpišovský, balon rychle předal hráčům, kteří si poradili náramně.

Bořil šel aktivně naproti odraženému míči, vrátil ho do šestnáctky a pokračoval vpřed. Chorý mu patou sklepnul zpátky, slávistický kapitán zachoval klid a hlavou našel na vápně číhajícího Zafeirise, který levačkou pálil tvrdě k tyči.

Slávisté byli v podstatě neustále ve sprintu. Byl to neuvěřitelný cvrkot. Tam a zase zpátky. Nahoru dolů. Jeden bazén za druhým. Hosté na takovou intenzitu očividně nachystaní nebyli. Snahu červenobílých fotbalistů navíc umocňovaly burácející tribuny, které razantní nástup nažhavil. Divíte se?

Chvílemi se opravdu zdálo, jako by snad domácí hráli poslední zápas v životě. Stoprocentní nasazení. Buď, anebo. All in.

Nabuzený Douděra zajel skluzem do protihráče už po deseti sekundách a z následné ledabylé rozehrávky s gólmanem vzešla první tutovka pro Provoda, který slabší pravačkou střílel z dvaceti metrů nepřesně. Zprvu rozpačitého brankáře Chevaliera navíc vzápětí málem zradil odskok balonu po dlouhé malé domů.

On i jeho spoluhráči zjistili, že proti nim stojí úplně jiná Slavia než před týdnem. A než se stačili vzpamatovat, prohrávali. Po dalším nepřesném odkopu Chevaliera slávisté rychle rozehráli aut. A po trefě Zafeirise se společně ještě skoro minutu modlili, aby gól nezrušil videorozhodčí, jenž zkoumal možné ofsajdové postavení Chorého.

Slávisté valili.

Zkušený sudí Vinčič přehlédl útočný faul Bořila, který zezadu před vápnem naremploval Alexsandra, a z pravé strany pelášil na bránu. Prudkým pasem ale nedokázal najít Chorého ani Douděru a balon v poslední chvíli odvracel obránce Meunier.

Ještě větší šanci pak zazdil habán Chorý.

Provod na půlce i s míčem u kopaček přesprintoval váhajícího Alexsandra, další bek zavrávoral a upadl, takže měl slávista dost prostoru i času na správné řešení. Našel ho, zpětnou přihrávkou vybídl ke střele Chorého, který z čisté pozice zamířil vedle tyče. Vzápětí mu chyběl krok, aby dorazil střílený pas od Douděry, kterého do vápna chytře vysunul Oscar.

Až na krátkou pasáž, během které spolehlivý gólman Kinský vyrazil dvě střely z dálky a slávisté se ubránili dvěma rohovým kopům po sobě, se v první půli hrálo především před bránou Francouzů. Diváci pískali, když hosté otáleli s rozehrávkou. Hrozili, když sudí Vinčič přehlédl podezřelý zákrok stopera Diakitého na Douděru. A doufali, když si po jiném faulu těsně před přestávkou šteloval míč rozdivočelý Zafeiris.

V tu chvíli se snad poprvé v zápase uklidnil. Zhluboka se nadechl, zamířil a povedenou střelou přes zeď olízl břevno.

Zběsilý fotbal pokračoval dál.

Zkraje druhé půle se sice šikovný Gudmundsson prokličkoval mezi třemi slávisty až před Kinského, ten proti němu ale vyběhl včas a odstartoval další dobré slávistické momenty. Douděrovu střelu vytáhl Chevalier a když Chorý upadl v pokutovém území po střetu s Diakitém, naštvaní domácí fanoušci zasypali hřiště kelímky.

Podle opakovaných záběrů šel domácí útočník k zemi příliš okatě. Podobně jako chvíli nato na druhé straně Santos, který se do vápna prosmýkl okolo Dioufa. Nejzajímavější momenty však měly teprve přijít.

Bohužel pro Slavii se smutným koncem.